Финал Гран-при по фигурному катанию 2022. Юниоры, итоги второго дня: новая Мао повторяет результат тезки

Юниоры. Женское одиночное катание: Мао Симада идет на ультра-си и выигрывает

Лидирующая после короткой программы Мао Симада из Японии, как и обещала накануне, пошла на исполнение элементов ультра-си. Ученица Миэ Хамады начала прокат с тройного акселя: приземление было нечистым, и это снизило базовую стоимость элемента на 3,43 балла. Но это не поубавило желания Симады пойти и на второй сверсложный прыжок. Она сделала четверной тулуп, правда, на нем был отмечен недокрут в четверть. В остальной части программы Мао продемонстрировала пять чистых тройных прыжков, еще два тройных в каскаде были выполнены с недокрутом. Она стала лучшей в произвольной программе и победительницей финала Гран-при.

Я нацелена не занять определенное место, а показать прокат, который меня устроит. Это значительный турнир, и победа на нем значительна. Она придает мне уверенности. Моей целью было выполнить тройной аксель и четверной тулуп. Немного сожалею, что в этот раз этого не произошло. У меня не было джетлага, и я думаю, что все лучше и лучше выступаю на международных турнирах, – сказала Мао Симада после выступления.

**Чжи А Син **из Южной Кореи также выдала удивительный прокат. Она исполнила семь тройных прыжков, и лишь на флипе техническая бригада отметила неясное ребро. Все остальные элементы кроме каскада с флипом получили надбавки за исполнение. Син заняла второе место в произвольной и завоевала серебро.

Еще одна представительница Южной Кореи **Чхэ-Ен Ким **стала третьей: она выполнила чисто четыре тройных прыжка, а вот два прыжка флип были исполнены с неясного ребра, а тройной лутц – с недокрутом.

Интересно, что в то время, как кумиром Мао Симады является серебряный призер Олимпийских игр-2010, трехкратная чемпионка мира Мао Асада, путеводной звездой для Чжи А Син и Чхэ-Ен Ким является главная соперница Асады – олимпийская чемпионка-2010, серебряный призер Игр-2014 и двукратная чемпионка мира Ким Ен А.