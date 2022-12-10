Финал Гран-при по фигурному катанию 2022. Юниоры, итоги третьего дня: Мемола дома приносит Италии историческую победу

Юноши. Мужское одиночное катание: Мемола радует соотечественников на олимпийском льду

Николай Мемола из Италии стал победителем финала Гран-при. Ранее фигуристы с Апеннинского полуострова добивались победы на ЮФГП в далеком 1998 году: тогда золото завоевали танцоры Федерика Файелла **— Лучиано Мило. **

Николай на радость местной публике порадовал прекрасным выступлением, в котором исполнил двойной аксель, тройной аксель-ойлер-тройной сальхов, еще один триксель и пять тройных прыжков, а также два вращения четвертого уровня. Победитель этапа Гран-при в Риге стал лучшим с общей суммой в 230,50 балла.

Удивительные чувства. Я этого не ожидал. На старте сезона моей целью было приехать сюда в Турин, на финал. Но выиграть его я не нацеливался. Сейчас же у меня медаль, и я безумно счастлив. Здорово кататься на домашнем льду и льду олимпийском. Перед прокатом я нервничал, думал о том, что надо откататься чисто, так как знал, что другие участники очень хороши. Я только хотел отдать выступлению всего себя, – так прокомментировал свое выступление Мемола.

Лидер после короткой программы Лукас Бруссард из США продемонстрировал пять чистых тройных прыжков, но слегка не докрутил тройной аксель и два тройных лутца. В произвольной программе победитель этапа Гран-при в Энье стал третьим и с итоговой суммой в 220,43 балла завоевал серебро.

**Нозому Йосиока **из Японии открыл свой прокат каскадом из четверного и тройного тулупов, а также показал семь тройных прыжков, включая два тройных акселя. Но комбинация из тройного флипа и двойного акселя была выполнена нечетко. Обладатель золотой награды на этапе Гран-при в Остраве стал в Турине третьим с 208,01 балла.