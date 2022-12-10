Финал Гран-при по фигурному катанию 2022. Юниоры, итоги третьего дня: Мемола дома приносит Италии историческую победу

В субботу в соревнованиях юниоров определились победители и призеры в мужском одиночном катании, танцах на льду и парном катании
8–10 декабря в итальянском Турине прошел финал серии Гран-при по фигурному катанию среди взрослых и юниоров.
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В турнире принимали участие лучшие шесть участников в каждом виде по итогам шести этапов серии Гран-при среди взрослых и шести этапов – среди юниоров.
В субботу произвольную программу исполнили юноши и юниорские спортивные пары, а также юниорские танцевальные дуэты выступили с произвольным танцем.
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Николай Мемола из Италии стал победителем финала Гран-при. Ранее фигуристы с Апеннинского полуострова добивались победы на ЮФГП в далеком 1998 году: тогда золото завоевали танцоры Федерика Файелла **— Лучиано Мило. **
Николай на радость местной публике порадовал прекрасным выступлением, в котором исполнил двойной аксель, тройной аксель-ойлер-тройной сальхов, еще один триксель и пять тройных прыжков, а также два вращения четвертого уровня. Победитель этапа Гран-при в Риге стал лучшим с общей суммой в 230,50 балла.
Удивительные чувства. Я этого не ожидал. На старте сезона моей целью было приехать сюда в Турин, на финал. Но выиграть его я не нацеливался. Сейчас же у меня медаль, и я безумно счастлив. Здорово кататься на домашнем льду и льду олимпийском. Перед прокатом я нервничал, думал о том, что надо откататься чисто, так как знал, что другие участники очень хороши. Я только хотел отдать выступлению всего себя, – так прокомментировал свое выступление Мемола.
Лидер после короткой программы Лукас Бруссард из США продемонстрировал пять чистых тройных прыжков, но слегка не докрутил тройной аксель и два тройных лутца. В произвольной программе победитель этапа Гран-при в Энье стал третьим и с итоговой суммой в 220,43 балла завоевал серебро.
**Нозому Йосиока **из Японии открыл свой прокат каскадом из четверного и тройного тулупов, а также показал семь тройных прыжков, включая два тройных акселя. Но комбинация из тройного флипа и двойного акселя была выполнена нечетко. Обладатель золотой награды на этапе Гран-при в Остраве стал в Турине третьим с 208,01 балла.
Серебряные призеры чемпионата мира 2022 года Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур принесли Австралии второй титул победителей финала Гран-при среди юниоров. В 2017 году его выиграли Екатерина Александровская — Харли Вндзор. С прокатом с тройной подкруткой, тройным тулупом-тройным тулупом-двойным тулупом, тройным сальховом и выбросами тройной риттбергер и сальхов Голубева и Гиотопулос Мур стали лучшими в произвольной программе и по итогу, с 181,37 балла.
**София Барам — Даниэль Тюменцев **из США, занимавшие первое место после короткой программы, стали вторыми и в произвольной, и по сумме двух программ (171,78 балла).
Еще один американский дуэт Кайла **Смит — Энди Дэнг **несмотря на падение партнерши с выброса и четвертое место в произвольной программе смог остаться в тройке и стать бронзовым призером с 150,51 балла.
Бронзовые призеры чемпионата мира 2022 года Надя Башинская — Питер Бомонт стали первым канадским танцевальным дуэтом, выигравшим юниорский финал Гран-при с сезона 2005/2006. Тогда это сделали Тесса Виртью и Скотт Мойр, впоследствии ставшие трехкратными олимпийскими чемпионами. Надя и Питер добились победы с итоговой суммой в 167,26 балла.
**Ханна Лим — Е Куан **для Южной Кореи стали первопроходцами: первыми финалистами и призерами финала Гран-при среди юниоров в танцах. Они завоевали серебро, набрав в итоге 162,53 балла.
Катерина Мразкова — Даниэль Мразек из Чехии, ставшие открытием этого сезона, после 4-го места в ритм-танце смогли занять место на пьедестале. У них 156,97 балла и бронза.
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