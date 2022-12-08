Финал Гран-при по фигурному катанию 2022. Юниоры, итоги первого дня

В Турине короткую программу исполнили юноши, девушки и юниорские пары
8–10 декабря в итальянском Турине проходит финал серии Гран-при по фигурному катанию среди взрослых и юниоров.
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В турнире принимают участие лучшие шесть участников в каждом виде по итогам шести этапов серии Гран-при среди взрослых и шести этапов – среди юниоров.
В четверг свои короткие программы исполнили юниоры: представители мужского и женского одиночного катания, а также парного катания.
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Победительница двух этапов Гран-при среди юниоров Мао Симада из Японии лидирует после исполнения короткой программы. Она исполнила тройной риттбергер, двойной аксель и каскад из тройных лутца и тулупа. После Симада заявила, что планирует включить в произвольную программу тройной аксель и четверной тулуп. Хотя фигуристка ни разу не выезжала два этих прыжка в программе, она будет стремиться показать их, а в случае падения чисто исполнить другие прыжковые элементы.
**Чжи А Син **из Южной Кореи с тем же набором прыжков уступила Мао лишь 0,55 балла. 14-летняя спортсменка нашла в себе силы на хороший прокат несмотря на усталость: всего несколько дней назад она выступила на чемпионате страны.
Ее соотечественица **Чхэ-Ен Ким **стала третьей: на тройном лутце в каскаде техническая бригада отметила недокрут. Но отставание от Син у Ким всего чуть более двух баллов.
Так что судьба медалей решится в произвольной программе.
Лукас Бруссард из США стал лучшим в короткой программе. Несмотря на то, что перед турниром ему пришлось на неделю приостановить тренировки из-за проблем с бедром, Лукас отлично стартовал в Турине. Он исполнил тройной аксель, каскад тройной лутц-тройной тулуп и обязательный для юниоров тройной риттбергер.
Николай Мемола из Италии уступил Бруссарду чуть более одного балла, чисто выполнив такой же прыжковый контент, как и лидер. Как отметил Николай после проката, его не расстроил факт того, что он стал вторым, зато порадовало чистое катание. Для Мемолы важно было откататься таким образом в своей стране и на олимпийском льду. Ведь почти 17 лет назад во дворце «Палавела», где сейчас проходит финал Гран-при, состоялся олимпийский турнир по фигурному катанию.
**Сюнсюкэ Накамура **из Японии пока занимает третье место, проигрывая Мемоле 5 баллов. Сюнсуке также не допустил в своем прокате ошибок.
Так что, как и у девушек, у юношей все решится в произвольной программе.
Дуэт из США **София Барам — Даниэль Тюменцев **стал лучшим в короткой программе. Пара «зажгла» под песню «Bla Bla Bla Cha Cha Cha», исполнив тройную подкрутку, двойной аксель, выброс двойной лутц.
Фавориты турнира — серебряные призеры чемпионата мира 2022 года среди юниоров Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур из Австралии пока вторые, уступая лидерам почти 3,5 балла. Подвела ошибка на выбросе тройной тулуп: партнерша тем не менее смогла избежать падения.
Еще один дуэт из США **Кайла Смит — Энди Дэнг **стал третьим, исполнив такие же элементы, как и их соотечественники.
В пятницу девушки выступят с произвольной программой, а также ритм-танец исполнят юниорские танцевальные дуэты.
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