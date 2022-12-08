Финал Гран-при по фигурному катанию 2022. Юниоры, итоги первого дня

В четверг свои короткие программы исполнили юниоры: представители мужского и женского одиночного катания, а также парного катания.

В турнире принимают участие лучшие шесть участников в каждом виде по итогам шести этапов серии Гран-при среди взрослых и шести этапов – среди юниоров.

Юниоры. Женское одиночное катание: «Новая Мао» снова покоряет

Победительница двух этапов Гран-при среди юниоров Мао Симада из Японии лидирует после исполнения короткой программы. Она исполнила тройной риттбергер, двойной аксель и каскад из тройных лутца и тулупа. После Симада заявила, что планирует включить в произвольную программу тройной аксель и четверной тулуп. Хотя фигуристка ни разу не выезжала два этих прыжка в программе, она будет стремиться показать их, а в случае падения чисто исполнить другие прыжковые элементы.

**Чжи А Син **из Южной Кореи с тем же набором прыжков уступила Мао лишь 0,55 балла. 14-летняя спортсменка нашла в себе силы на хороший прокат несмотря на усталость: всего несколько дней назад она выступила на чемпионате страны.

Ее соотечественица **Чхэ-Ен Ким **стала третьей: на тройном лутце в каскаде техническая бригада отметила недокрут. Но отставание от Син у Ким всего чуть более двух баллов.

Так что судьба медалей решится в произвольной программе.