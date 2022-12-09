Финал Гран-при по фигурному катанию 2022. Взрослые, итоги второго дня: Сакамото лидирует после короткой программы, Миура — Кихара выигрывают историческое золото

Рассказываем, чем завершились соревнования в парном катании и как прошли короткая программа у женщин и ритм-танец
9 декабря в итальянском Турине прошел второй соревновательный день финала серии Гран-при ISU по фигурному катанию сезона 2022/2023. Первые медали среди взрослых разыграли спортивные пары — историческое золото выиграл японский дуэт Рику Миура — Рюити Кихара. В короткой программе среди женщин лучшей стала Каори Сакамото — еще одна представительница Японии. А после ритм-танца промежуточное лидерство захватили канадцы Пайпер Гиллес — Поль Пуарье.
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Рику Миура — Рюити Кихара продолжают вписывать свое имя в историю фигурного катания Японии. В прошлом сезоне Миура — Кихара выиграли серебро чемпионата мира, став всего лишь второй парой в истории своей страны, поднявшейся на пьедестал на мировом первенстве. А теперь японский дуэт не только выиграл первое японское «парное» золото финала Гран-при, но и первую медаль финалов в принципе. При этом нельзя сказать, что победа далась японцам легко — как и в короткой программе Миура — Кихара совсем чуть-чуть превзошли результат второго места — действующих чемпионов мира, представляющих США, Алексы Книрим — Брэндона Фрэйзера. Разрыв между ними составил меньше балла в произвольной программе (136.50 против 135.63) и чуть больше балла в итоговой таблице (214.58 против 213.28). На третьем месте итальянская пара Сара Конти — Никколо Макии с солидным отставанием от лидеров: 119.72 — в произвольной, 187.02 — по сумме двух программ.
По итогам короткой программы у женщин разрыв между первым и четвертым местом составляет чуть больше трех баллов, а значит нас ждет захватывающая борьба в произвольной программе. Действующая чемпионка мира Каори Сакамото сегодня была безупречна и заслуженно финишировала на промежуточном первом месте с суммой 75.86 балла. На втором месте соотечественница Каори — Маи Михара, набравшая 74.58. Как и Сакамото, Михара каталась без ошибок, а также получила высшие уровни за непрыжковые элементы. Напомним, что Михара стала единственной фигуристкой, квалифицировавшейся в финал с победами на двух этапах. Третьей стала бельгийская фигуристка Луна Хендрикс с суммой 74.24. Хендрикс не справилась с каскадом тройной лутц — тройной тулуп. Ценой ошибки, скорее всего, стало упущенное лидерство.
В танцах на льду тоже бушуют страсти — около трех баллов разделяют первое и четвертое место по результатам ритм-танца, а значит эти дуэты сохраняют шансы в борьбе за золото. Лучшими сегодня стали канадцы Пайпер Гиллес — Поль Пуарье, выигравшие ритм-танец с суммой 85.93. Однако их преимущество достаточно эфемерно — на втором месте бронзовые призеры чемпионата мира — 2022 американский дуэт Мэдисон Чок — Эван Бейтс с 85.49 балла. Не теряют надежды подняться на высшие позиции и итальянцы Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (84.55), и канадцы Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Серенсен (83.16).
В субботу 10 декабря будут разыграны медали среди мужчин, женщин и танцоров.
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