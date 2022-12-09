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Финал Гран-при по фигурному катанию 2022. Взрослые, итоги второго дня: Сакамото лидирует после короткой программы, Миура — Кихара выигрывают историческое золото

Рассказываем, чем завершились соревнования в парном катании и как прошли короткая программа у женщин и ритм-танец

4 мин автор Тамара Романова
disciplineФигурное катание
20221209_ISU_GPF_Torino_JM_251

9 декабря в итальянском Турине прошел второй соревновательный день финала серии Гран-при ISU по фигурному катанию сезона 2022/2023. Первые медали среди взрослых разыграли спортивные пары — историческое золото выиграл японский дуэт Рику МиураРюити Кихара. В короткой программе среди женщин лучшей стала Каори Сакамото — еще одна представительница Японии. А после ритм-танца промежуточное лидерство захватили канадцы Пайпер Гиллес — Поль Пуарье.

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Спортивные пары: первое золото финала в истории Японии

Рику Миура — Рюити Кихара продолжают вписывать свое имя в историю фигурного катания Японии. В прошлом сезоне Миура — Кихара выиграли серебро чемпионата мира, став всего лишь второй парой в истории своей страны, поднявшейся на пьедестал на мировом первенстве. А теперь японский дуэт не только выиграл первое японское «парное» золото финала Гран-при, но и первую медаль финалов в принципе. При этом нельзя сказать, что победа далась японцам легко — как и в короткой программе Миура — Кихара совсем чуть-чуть превзошли результат второго места — действующих чемпионов мира, представляющих США, Алексы Книрим — Брэндона Фрэйзера. Разрыв между ними составил меньше балла в произвольной программе (136.50 против 135.63) и чуть больше балла в итоговой таблице (214.58 против 213.28). На третьем месте итальянская пара Сара Конти — Никколо Макии с солидным отставанием от лидеров: 119.72 — в произвольной, 187.02 — по сумме двух программ.

Пары, взрослые | Итоговые результаты

  1. 🥇 Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) — 214.58
  2. 🥈 Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США) — 213.28
  3. 🥉 Сара Конти — Никколо Макии (Италия) — 187.02
  4. Дина Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада) — 184.28
  5. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) — 180.39
  6. Эмили Чан — Спенсер Акира Хау (США) — 162.91

Пары, взрослые | Произвольная программа

  1. Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) — 136.5
  2. Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США) — 135.63
  3. Сара Конти — Никколо Макии (Италия) — 119.72
  4. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) — 116.85
  5. Дина Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада) — 114.94
  6. Эмили Чан — Спенсер Акира Хау (США) — 109.06
Каори Сакамото (Япония) во время исполнения короткой программы, 9 декабря 2022, Турин.
Каори Сакамото (Япония) во время исполнения короткой программы, 9 декабря 2022, Турин. (© International Skating Union (ISU))

Женское одиночное катание: Каори Сакамото обходит Михару и Хендрикс

По итогам короткой программы у женщин разрыв между первым и четвертым местом составляет чуть больше трех баллов, а значит нас ждет захватывающая борьба в произвольной программе. Действующая чемпионка мира Каори Сакамото сегодня была безупречна и заслуженно финишировала на промежуточном первом месте с суммой 75.86 балла. На втором месте соотечественница Каори — Маи Михара, набравшая 74.58. Как и Сакамото, Михара каталась без ошибок, а также получила высшие уровни за непрыжковые элементы. Напомним, что Михара стала единственной фигуристкой, квалифицировавшейся в финал с победами на двух этапах. Третьей стала бельгийская фигуристка Луна Хендрикс с суммой 74.24. Хендрикс не справилась с каскадом тройной лутц — тройной тулуп. Ценой ошибки, скорее всего, стало упущенное лидерство.

Женщины | Короткая программа

  1. Каори Сакамото (Япония) — 75.86
  2. Маи Михара (Япония) — 74.58
  3. Луна Хендрикс (Бельгия) — 74.24
  4. Ринка Ватанабэ (Япония) — 72.58
  5. Изабо Левито (США) — 69.26
  6. Елим Ким (Южная Корея) — 61.55
Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) во время исполнения ритм-танца, 9 декабря 2022, Турин.
Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) во время исполнения ритм-танца, 9 декабря 2022, Турин.

Танцы на льду: четыре дуэта сразятся за золото

В танцах на льду тоже бушуют страсти — около трех баллов разделяют первое и четвертое место по результатам ритм-танца, а значит эти дуэты сохраняют шансы в борьбе за золото. Лучшими сегодня стали канадцы Пайпер Гиллес — Поль Пуарье, выигравшие ритм-танец с суммой 85.93. Однако их преимущество достаточно эфемерно — на втором месте бронзовые призеры чемпионата мира — 2022 американский дуэт Мэдисон Чок — Эван Бейтс с 85.49 балла. Не теряют надежды подняться на высшие позиции и итальянцы Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (84.55), и канадцы Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Серенсен (83.16).

В субботу 10 декабря будут разыграны медали среди мужчин, женщин и танцоров.

Танцы на льду, взрослые | Ритм-танец

  1. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 85.93
  2. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 85.49
  3. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 84.55
  4. Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Серенсен (Канада) — 83.16
  5. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 80.75
  6. Кейтлин Хавайек — Жан-Люк Бейкер (США) — 79.5

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