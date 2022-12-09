Финал Гран-при по фигурному катанию 2022. Взрослые, итоги второго дня: Сакамото лидирует после короткой программы, Миура — Кихара выигрывают историческое золото

9 декабря в итальянском Турине прошел второй соревновательный день финала серии Гран-при ISU по фигурному катанию сезона 2022/2023. Первые медали среди взрослых разыграли спортивные пары — историческое золото выиграл японский дуэт Рику Миура — Рюити Кихара. В короткой программе среди женщин лучшей стала Каори Сакамото — еще одна представительница Японии. А после ритм-танца промежуточное лидерство захватили канадцы Пайпер Гиллес — Поль Пуарье.

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Спортивные пары: первое золото финала в истории Японии

Рику Миура — Рюити Кихара продолжают вписывать свое имя в историю фигурного катания Японии. В прошлом сезоне Миура — Кихара выиграли серебро чемпионата мира, став всего лишь второй парой в истории своей страны, поднявшейся на пьедестал на мировом первенстве. А теперь японский дуэт не только выиграл первое японское «парное» золото финала Гран-при, но и первую медаль финалов в принципе. При этом нельзя сказать, что победа далась японцам легко — как и в короткой программе Миура — Кихара совсем чуть-чуть превзошли результат второго места — действующих чемпионов мира, представляющих США, Алексы Книрим — Брэндона Фрэйзера. Разрыв между ними составил меньше балла в произвольной программе (136.50 против 135.63) и чуть больше балла в итоговой таблице (214.58 против 213.28). На третьем месте итальянская пара Сара Конти — Никколо Макии с солидным отставанием от лидеров: 119.72 — в произвольной, 187.02 — по сумме двух программ.

Пары, взрослые | Итоговые результаты

🥇 Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) — 214.58 🥈 Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США) — 213.28 🥉 Сара Конти — Никколо Макии (Италия) — 187.02 Дина Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада) — 184.28 Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) — 180.39 Эмили Чан — Спенсер Акира Хау (США) — 162.91

Пары, взрослые | Произвольная программа