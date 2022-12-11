Финал Гран-при по фигурному катанию 2022. Взрослые, итоги третьего дня: Уно, Михара и Гиллес — Пуарье стали победителями финала Гран-при

Рассказываем, как завершились соревнования в мужском и женском одиночном катании и танцах на льду
10 декабря в итальянском Турине прошел третий соревновательный день финала серии Гран-при ISU по фигурному катанию сезона 2022/2023. Медали среди взрослых разыграли одиночники, одиночницы и танцоры. Победителями стали японцы Сема Уно и Маи Михара, а также канадцы Пайпер Гиллес — Поль Пуарье.
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В произвольной программе лидировавший после короткой Сема Уно установил новый личный рекорд в сезоне по очкам. Двукратный призер Олимпийских игр исполнил пять прыжков в четыре оборота: риттбергер, флип, сальхов и два тулупа, а также продемонстрировал два акселя в 3,5 оборота. Чемпион мира 2022 года набрал 204,47 балла за прокат и 304,46 в общем, что обеспечило ему победу в финале серии.
Я не чувствовал особого давления, выступая в статусе чемпиона мира. Но на этом турнире, особенно в произвольной программе, другие участники были так великолепны, что это мотивировало меня на то, чтобы наслаждаться прокатом и сделать в нем все от меня зависящее, — сказал победитель после выступления. — Что касается каскада и комбинации прыжков, то сегодня я не делал тройной аксель-тройной флип и четверной тулуп-тройной тулуп. Так что в плане прыжков есть что улучшать на следующих соревнованиях.
Соотечественник Уно Сота Ямамото также откатался, превысив свою рекордную сумму. Он продемонстрировал три четверных прыжка и тройной аксель. Лишь небольшой недокрут был отмечен на втором прыжке в три с половиной оборота. Серебряный призер NHK Trophy набрал 179,49 балла за произвольную, 274,35 балла в итоге и стал вторым.
Чемпион мира среди юниоров 2022 года Илья Малинин, занимавший пятое место после короткой программы, в произвольной уступил только чемпиону и смог завоевать бронзу. Илья снова оправдал звание короля квадов, продемонстрировав пять прыжков в четыре оборота, в том числе и четверной аксель. Он набрал 191,84 за прокат и 271,94 балла за обе программы.
Маи Михара из Японии, которая занимала второе место после короткой программы, смогла выиграть произвольную программу, в которой никто из участниц не избежал ошибок, и добиться итоговой победы. Маи начала прокат с двойного акселя и каскада тройной лутц-тройной тулуп, а затем сделала чисто еще три тройных прыжка. На тройном флипе было отмечено неясное ребро, недокрут на тройном тулупе в каскаде, а также было допущено падение на риттбергере, который получился лишь в два оборота.
Чемпионка мира среди юниоров 2022 года Изабо Левито из США стала второй в произвольной и после пятого места в короткой программе смогла подняться на итоговое второе. Изабо показала пять чистых тройных прыжков, но также допустила падение — на недокрученном тройном флипе. Она набрала 127,97 балла и 197,23 балла в итоге.
У серебряного призера чемпионата мира 2022 года Луны Хендрикс программа не задалась с самого начала. Она допустила ошибку на каскаде тройной лутц-тройной тулуп, а затем упала на тройном флипе. С 122,11 балла Луна стала четвертой в этом виде программы, но смогла завоевать бронзу с 196,35 балла.
Чемпионка мира 2022 года Каори Сакамото из Японии, лидировавшая после короткой программы, ошиблась на тройном лутце, сделала каскад 3-2 вместо 3-3, а затем не добрала оборотов на флипе и риттбергере. Вместо трех оборотов они получились в два и один соотвественно. Каори замкнула шестерку в произвольной (116,70) и стала пятой в итоге (192,56).
Отметим, что еще одна японская спортсменка Ринка Ватанабэ предприняла единственную в женском катании в финале попытку исполнить тройной аксель: прыжок был засчитан с недокрутом.
Бронзовые призеры чемпионата мира 2021 года Пайпер Гиллес — Поль Пуарье из Канады выиграли вслед за ритм-танцем и произвольный (129,71 балла) и завоевали золотую медаль финала Гран-при (215,64 балла).
Еще одни призеры чемпионатов мира Мэдисон Чок — Эван Бейтс из США стали обладателями серебряных наград (211,94 балла). Мэди и Эван также были стабильны: вторые — в ритм-танце, вторые — в произвольном (126,45 балла).
Призеры чемпионатов Европы Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри порадовали местную публику бронзой (206,84 балла). После третьего места в ритм-танце они заняли его и в произвольном (122,29 балла).
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