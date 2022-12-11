Выбор языка
English Français Deutsch Italiano Português Español 日本語 العربية 中文 हिन्दी 한국어 Русский

Финал Гран-при по фигурному катанию 2022. Взрослые, итоги третьего дня: Уно, Михара и Гиллес — Пуарье стали победителями финала Гран-при

Рассказываем, как завершились соревнования в мужском и женском одиночном катании и танцах на льду

6 мин автор Ирена Закурдаева
Shoma UNO
disciplineФигурное катание
Mai Mihara
(Фото © ISU 2022)

10 декабря в итальянском Турине прошел третий соревновательный день финала серии Гран-при ISU по фигурному катанию сезона 2022/2023. Медали среди взрослых разыграли одиночники, одиночницы и танцоры. Победителями стали японцы Сема Уно и Маи Михара, а также канадцы Пайпер Гиллес — Поль Пуарье.

ПО ТЕМЕ:

Мужское одиночное катание: еще одна громкая победа Уно в году

В произвольной программе лидировавший после короткой Сема Уно установил новый личный рекорд в сезоне по очкам. Двукратный призер Олимпийских игр исполнил пять прыжков в четыре оборота: риттбергер, флип, сальхов и два тулупа, а также продемонстрировал два акселя в 3,5 оборота. Чемпион мира 2022 года набрал 204,47 балла за прокат и 304,46 в общем, что обеспечило ему победу в финале серии.

Я не чувствовал особого давления, выступая в статусе чемпиона мира. Но на этом турнире, особенно в произвольной программе, другие участники были так великолепны, что это мотивировало меня на то, чтобы наслаждаться прокатом и сделать в нем все от меня зависящее,  —  сказал победитель после выступления. —  Что касается каскада и комбинации прыжков, то сегодня я не делал тройной аксель-тройной флип и четверной тулуп-тройной тулуп. Так что в плане прыжков есть что улучшать на следующих соревнованиях. 

Соотечественник Уно Сота Ямамото также откатался, превысив свою рекордную сумму. Он продемонстрировал три четверных прыжка и тройной аксель. Лишь небольшой недокрут был отмечен на втором прыжке в три с половиной оборота. Серебряный призер NHK Trophy набрал 179,49 балла за произвольную, 274,35 балла в итоге и стал вторым.

Чемпион мира среди юниоров 2022 года Илья Малинин, занимавший пятое место после короткой программы, в произвольной уступил только чемпиону и смог завоевать бронзу. Илья снова оправдал звание короля квадов, продемонстрировав пять прыжков в четыре оборота, в том числе и четверной аксель. Он набрал 191,84 за прокат и 271,94 балла за обе программы. 

Мужчины | Итоговые результаты

  1. 🏅 Сема Уно (Япония) — 304.46
  2. 🥈 Сота Ямамото (Япония) — 274.35
  3. 🥉 Илья Малинин (США) — 271.94
  4. Сюн Сато (Япония) — 250.16
  5. Као Миура (Япония) — 245.74
  6. Даниэль Грассль (Италия) — 244.97

Мужчины | Произвольная программа

  1. Сема Уно (Япония) — 204.47
  2. Илья Малинин (США) — 191.84
  3. Сота Ямамото (Япония) — 179.49
  4. Сюн Сато (Япония) — 173.54
  5. Даниэль Грассль (Италия) — 164.57
  6. Као Миура (Япония) — 158.67

Женское одиночное катание: Михара обыграла фавориток

Маи Михара из Японии, которая занимала второе место после короткой программы, смогла выиграть произвольную программу, в которой никто из участниц не избежал ошибок, и добиться итоговой победы. Маи начала прокат с двойного акселя и каскада тройной лутц-тройной тулуп, а затем сделала чисто еще три тройных прыжка. На тройном флипе было отмечено неясное ребро, недокрут на тройном тулупе в каскаде, а также было допущено падение на риттбергере, который получился лишь в два оборота.

Чемпионка мира среди юниоров 2022 года Изабо Левито из США стала второй в произвольной и после пятого места в короткой программе смогла подняться на итоговое второе. Изабо показала пять чистых тройных прыжков, но также допустила падение — на недокрученном тройном флипе. Она набрала 127,97 балла и 197,23 балла в итоге.

У серебряного призера чемпионата мира 2022 года Луны Хендрикс программа не задалась с  самого начала. Она допустила ошибку на каскаде тройной лутц-тройной тулуп, а затем упала на тройном флипе. С 122,11 балла Луна стала четвертой в этом виде программы, но смогла завоевать бронзу с 196,35 балла.

Чемпионка мира 2022 года Каори Сакамото из Японии, лидировавшая после короткой программы, ошиблась на тройном лутце, сделала каскад 3-2 вместо 3-3, а затем не добрала оборотов на флипе и риттбергере. Вместо трех оборотов они получились в два и один соотвественно. Каори замкнула шестерку в произвольной (116,70) и стала пятой в итоге (192,56).

Отметим, что еще одна японская спортсменка Ринка Ватанабэ предприняла единственную в женском катании в финале попытку исполнить тройной аксель: прыжок был засчитан с недокрутом. 

Женщины | Итоговые результаты

  1. 🥇 Маи Михара (Япония) — 208.17
  2. 🥈 Изабо Левито (США) — 197.23
  3. 🥉 Луна Хендрикс (Бельгия) — 196.35
  4. Ринка Ватанабэ (Япония) — 196.01
  5. Каори Сакамото (Япония) — 192.56
  6. Елим Ким (Южная Корея) — 180.58

Женщины | Произвольная программа

  1. Маи Михара (Япония) — 133.59
  2. Изабо Левито (США) — 127.97
  3. Ринка Ватанабэ (Япония) — 123.43
  4. Луна Хендрикс (Бельгия) — 122.11
  5. Елим Ким (Южная Корея) — 119.03
  6. Каори Сакамото (Япония) — 116.7

Танцы на льду: Первая медаль финала Гиллес — Пуарье и сразу золотая

Бронзовые призеры чемпионата мира 2021 года Пайпер Гиллес — Поль Пуарье из Канады выиграли вслед за ритм-танцем и произвольный (129,71 балла) и завоевали золотую медаль финала Гран-при (215,64 балла). 

Еще одни призеры чемпионатов мира Мэдисон Чок — Эван Бейтс из США стали обладателями серебряных наград (211,94 балла). Мэди и Эван также были стабильны: вторые — в ритм-танце, вторые — в произвольном (126,45 балла). 

Призеры чемпионатов Европы Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри порадовали местную публику бронзой (206,84 балла). После третьего места в ритм-танце они заняли его и в произвольном (122,29 балла).

Танцы на льду, взрослые | Итоговые результаты

  1. 🥇 Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 215.64
  2. 🥈 Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 211.94
  3. 🥈 Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 206.84
  4. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 200.9
  5. Кейтлин Хавайек — Жан-Люк Бейкер (США) — 198.06
  6. Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Серенсен (Канада) — 196.15

Танцы на льду, взрослые | Произвольный танец

  1. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 129.71
  2. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 126.45
  3. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 122.29
  4. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 120.15
  5. Кейтлин Хавайек — Жан-Люк Бейкер (США) — 118.56
  6. Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Серенсен (Канада) — 112.99

📆 Фигурное катание: календарь сезона 2022/2023

⛸ Серия Гран-при ISU — 2022 | Взрослые | Юниоры

🏆 Мировой рейтинг по итогам сезона 2021/2022

📬Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях

Добавить это в ваше избранное
Сема УНОСема УНО
Фигурное катаниеФигурное катание

Похожий контент

Финал Гран-при по фигурному катанию 2022: результаты и победители финала среди взрослых и юниоров
Финал Гран-при по фигурному катанию 2022. Взрослые, итоги второго дня: Сакамото лидирует после короткой программы, Миура — Кихара выигрывают историческое золото
Финал Гран-при по фигурному катанию 2022. Взрослые, итоги первого дня: Уно и Миура — Кихара выводят Японию в лидеры
Финал Гран-при по фигурному катанию 2022: расписание, участники, трансляция
Больше от
Figure Skating | Grand Prix Final | Torino
Shoma UNO
disciplineФигурное катание

You May Like