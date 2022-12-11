Финал Гран-при по фигурному катанию 2022. Взрослые, итоги третьего дня: Уно, Михара и Гиллес — Пуарье стали победителями финала Гран-при

10 декабря в итальянском Турине прошел третий соревновательный день финала серии Гран-при ISU по фигурному катанию сезона 2022/2023. Медали среди взрослых разыграли одиночники, одиночницы и танцоры. Победителями стали японцы Сема Уно и Маи Михара , а также канадцы Пайпер Гиллес — Поль Пуарье .

Мужское одиночное катание: еще одна громкая победа Уно в году

В произвольной программе лидировавший после короткой Сема Уно установил новый личный рекорд в сезоне по очкам. Двукратный призер Олимпийских игр исполнил пять прыжков в четыре оборота: риттбергер, флип, сальхов и два тулупа, а также продемонстрировал два акселя в 3,5 оборота. Чемпион мира 2022 года набрал 204,47 балла за прокат и 304,46 в общем, что обеспечило ему победу в финале серии.

Я не чувствовал особого давления, выступая в статусе чемпиона мира. Но на этом турнире, особенно в произвольной программе, другие участники были так великолепны, что это мотивировало меня на то, чтобы наслаждаться прокатом и сделать в нем все от меня зависящее, — сказал победитель после выступления. — Что касается каскада и комбинации прыжков, то сегодня я не делал тройной аксель-тройной флип и четверной тулуп-тройной тулуп. Так что в плане прыжков есть что улучшать на следующих соревнованиях.

Соотечественник Уно Сота Ямамото также откатался, превысив свою рекордную сумму. Он продемонстрировал три четверных прыжка и тройной аксель. Лишь небольшой недокрут был отмечен на втором прыжке в три с половиной оборота. Серебряный призер NHK Trophy набрал 179,49 балла за произвольную, 274,35 балла в итоге и стал вторым.

Чемпион мира среди юниоров 2022 года Илья Малинин, занимавший пятое место после короткой программы, в произвольной уступил только чемпиону и смог завоевать бронзу. Илья снова оправдал звание короля квадов, продемонстрировав пять прыжков в четыре оборота, в том числе и четверной аксель. Он набрал 191,84 за прокат и 271,94 балла за обе программы.

Мужчины | Итоговые результаты

🏅 Сема Уно (Япония) — 304.46 🥈 Сота Ямамото (Япония) — 274.35 🥉 Илья Малинин (США) — 271.94 Сюн Сато (Япония) — 250.16 Као Миура (Япония) — 245.74 Даниэль Грассль (Италия) — 244.97

Мужчины | Произвольная программа