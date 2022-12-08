Финал Гран-при по фигурному катанию 2022. Взрослые, итоги первого дня: Уно и Миура — Кихара выводят Японию в лидеры

Рассказываем, как прошли соревнования в короткой программе у мужчин и спортивных пар
8 декабря в итальянском Турине стартовал финал серии Гран-при ISU по фигурному катанию сезона 2022/2023. Соревнования среди взрослых фигуристов открылись короткой программой у мужчин и спортивных пар — в обоих видах лидерство захватили фигуристы из Японии. Среди одиночников лидирует действующий чемпион мира Сема Уно, а в парном катании — действующие вице-чемпионы мира Рику Миура — Рюити Кихара.
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Бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине Сема Уно сегодня смог продемонстрировать практически безошибочное катание — фигурист открыл короткую программу четверным флипом, а затем исполнил каскад четверной тулуп — двойной тулуп. Однако японец в прямом смысле этого слова остановился в одном шаге от клуба «100+», набрав за короткую программу 99.99 балла.
Только один фигурист кроме Уно смог исполнить свою короткую программу без ошибок — еще один представитель Японии Сота Ямамамото. Свой дебютный финал серии Гран-при Сота открыл солидной суммой в 94.86 балла и промежуточным вторым местом. Ямамамото исполнил каскад четверной тулуп — тройной тулуп и четверной сальхов и даже смог обойти Уно в оценке за технику на 0.25 балла. Однако Ямамамото уступил более титулованному сопернику в оценке за компоненты.
На третьем месте после короткой программы еще один японец — Као Миура, упавший на во время исполнения каскада прыжков и набравший 87.07 балла. Итальянец Даниэль Грассль, как и японец Сюн Сато, упал с четверного лутца — фигуристы занимают четвертое и шестое место после первого дня соревнований соответственно.
Илья Малинин, квалифицировавшийся в финал с первого места рейтинга, неожиданно стал только пятым. Представитель США ошибся во всех прыжковых элементах — каскаде четверной тулуп — тройной тулуп, четверном сальхове и тройном акселе, а также потерял уровни на вращениях. Напомним, что в арсенале фигуриста есть четверной аксель, который является самым дорогим исполняемым одиночным прыжком в современном фигурном катании. Этот элемент может стать козырем Ильи в произвольной программе.
В парном катании после короткой программы лидерство захватили Рику Микра — Рюити Кихара, однако их преимущество сложно назвать комфортным. Японский дуэт финишировал с 78.08 балла, обойдя действующих чемпионов мира американцев Алексу Книрим — Брэндона Фрэйзера меньше чем на 0.5 балла. Обе пары продемонстрировали одинаковый набор элементов, за который и получили практически идентичные баллы.
На третьем месте после короткой программы Дина Стеллато-Дудек — Максим Дешам с суммой 69.34. Отставание канадской пары от лидеров уже серьезное — почти 10 баллов, а значит именно японский и американский дуэты, скорее всего, разыграют золото финала 9 декабря.
Также 9 декабря женщины выступят с короткими программами, а танцевальные дуэты откроют соревнования ритм-танцем.
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