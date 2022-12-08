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Финал Гран-при по фигурному катанию 2022. Взрослые, итоги первого дня: Уно и Миура — Кихара выводят Японию в лидеры

Рассказываем, как прошли соревнования в короткой программе у мужчин и спортивных пар

3 мин автор Тамара Романова
Shoma UNO
disciplineФигурное катание
20221208_ISU_GPF_Torino_JM_253

8 декабря в итальянском Турине стартовал финал серии Гран-при ISU по фигурному катанию сезона 2022/2023. Соревнования среди взрослых фигуристов открылись короткой программой у мужчин и спортивных пар — в обоих видах лидерство захватили фигуристы из Японии. Среди одиночников лидирует действующий чемпион мира Сема Уно, а в парном катании — действующие вице-чемпионы мира Рику МиураРюити Кихара.

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Мужское одиночное катание: Уно катается без ошибок, но остается в 0.01 от 100 баллов

Бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине Сема Уно сегодня смог продемонстрировать практически безошибочное катание — фигурист открыл короткую программу четверным флипом, а затем исполнил каскад четверной тулуп — двойной тулуп. Однако японец в прямом смысле этого слова остановился в одном шаге от клуба «100+», набрав за короткую программу 99.99 балла.

Только один фигурист кроме Уно смог исполнить свою короткую программу без ошибок — еще один представитель Японии Сота Ямамамото. Свой дебютный финал серии Гран-при Сота открыл солидной суммой в 94.86 балла и промежуточным вторым местом. Ямамамото исполнил каскад четверной тулуп — тройной тулуп и четверной сальхов и даже смог обойти Уно в оценке за технику на 0.25 балла. Однако Ямамамото уступил более титулованному сопернику в оценке за компоненты.

На третьем месте после короткой программы еще один японец — Као Миура, упавший на во время исполнения каскада прыжков и набравший 87.07 балла. Итальянец Даниэль Грассль, как и японец Сюн Сато, упал с четверного лутца — фигуристы занимают четвертое и шестое место после первого дня соревнований соответственно.

Илья Малинин, квалифицировавшийся в финал с первого места рейтинга, неожиданно стал только пятым. Представитель США ошибся во всех прыжковых элементах — каскаде четверной тулуп — тройной тулуп, четверном сальхове и тройном акселе, а также потерял уровни на вращениях. Напомним, что в арсенале фигуриста есть четверной аксель, который является самым дорогим исполняемым одиночным прыжком в современном фигурном катании. Этот элемент может стать козырем Ильи в произвольной программе.

Результаты | Мужчины, короткая программа

  1. Сема Уно (Япония) — 99.99
  2. Сота Ямамото (Япония) — 94.86
  3. Као Миура (Япония) — 87.07
  4. Даниэль Грассль (Италия) — 80.4
  5. Илья Малинин (США) — 80.1
  6. Сюн Сато (Япония) — 76.62
Рику Миура — Риюти Кихара во время исполнения короткой программы, 8 декабря 2022, Турин.
Рику Миура — Риюти Кихара во время исполнения короткой программы, 8 декабря 2022, Турин. (©International Skating Union (ISU))

Спортивные пары: Миура — Кихара на волосок обходят действующих чемпионов мира

В парном катании после короткой программы лидерство захватили Рику Микра — Рюити Кихара, однако их преимущество сложно назвать комфортным. Японский дуэт финишировал с 78.08 балла, обойдя действующих чемпионов мира американцев Алексу Книрим — Брэндона Фрэйзера меньше чем на 0.5 балла. Обе пары продемонстрировали одинаковый набор элементов, за который и получили практически идентичные баллы. 

На третьем месте после короткой программы Дина Стеллато-Дудек — Максим Дешам с суммой 69.34. Отставание канадской пары от лидеров уже серьезное — почти 10 баллов, а значит именно японский и американский дуэты, скорее всего, разыграют золото финала 9 декабря.

Результаты | Пары, короткая программа

  1. Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) — 78.08
  2. Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США) — 77.65
  3. Дина Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада) — 69.34
  4. Сара Конти — Никколо Макии (Италия) — 67.3
  5. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) — 63.54
  6. Эмили Чан — Спенсер Акира Хау (США) — 53.85

Также 9 декабря женщины выступят с короткими программами, а танцевальные дуэты откроют соревнования ритм-танцем.

📆 Фигурное катание: календарь сезона 2022/2023

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Сема УНОСема УНО
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Shoma UNO
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