Финал Гран-при по фигурному катанию 2022. Взрослые, итоги первого дня: Уно и Миура — Кихара выводят Японию в лидеры

8 декабря в итальянском Турине стартовал финал серии Гран-при ISU по фигурному катанию сезона 2022/2023. Соревнования среди взрослых фигуристов открылись короткой программой у мужчин и спортивных пар — в обоих видах лидерство захватили фигуристы из Японии. Среди одиночников лидирует действующий чемпион мира Сема Уно , а в парном катании — действующие вице-чемпионы мира Рику Миура — Рюити Кихара .

Мужское одиночное катание: Уно катается без ошибок, но остается в 0.01 от 100 баллов

Бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине Сема Уно сегодня смог продемонстрировать практически безошибочное катание — фигурист открыл короткую программу четверным флипом, а затем исполнил каскад четверной тулуп — двойной тулуп. Однако японец в прямом смысле этого слова остановился в одном шаге от клуба «100+», набрав за короткую программу 99.99 балла.

Только один фигурист кроме Уно смог исполнить свою короткую программу без ошибок — еще один представитель Японии Сота Ямамамото. Свой дебютный финал серии Гран-при Сота открыл солидной суммой в 94.86 балла и промежуточным вторым местом. Ямамамото исполнил каскад четверной тулуп — тройной тулуп и четверной сальхов и даже смог обойти Уно в оценке за технику на 0.25 балла. Однако Ямамамото уступил более титулованному сопернику в оценке за компоненты.

На третьем месте после короткой программы еще один японец — Као Миура, упавший на во время исполнения каскада прыжков и набравший 87.07 балла. Итальянец Даниэль Грассль, как и японец Сюн Сато, упал с четверного лутца — фигуристы занимают четвертое и шестое место после первого дня соревнований соответственно.

Илья Малинин, квалифицировавшийся в финал с первого места рейтинга, неожиданно стал только пятым. Представитель США ошибся во всех прыжковых элементах — каскаде четверной тулуп — тройной тулуп, четверном сальхове и тройном акселе, а также потерял уровни на вращениях. Напомним, что в арсенале фигуриста есть четверной аксель, который является самым дорогим исполняемым одиночным прыжком в современном фигурном катании. Этот элемент может стать козырем Ильи в произвольной программе.

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