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Финал Гран-при по фигурному катанию 2022: результаты и победители среди взрослых и юниоров

Результаты финала серии Гран-при ISU по фигурному катанию сезона 2022/2023

3 мин автор Тамара Романова
disciplineФигурное катание
20221208_ISU_GPF_Torino_JM_249
(Фото © © International Skating Union (ISU))

8–12 декабря в итальянском Турине проходит финал серии Гран-при ISU по фигурному катанию сезона 2022/2023. Среди участников «взрослого» финала действующие чемпионы мира в одиночном катании среди взрослых — Сема Уно и Каори Сакамото — и юниоров — Илья Малинин и Изабо Левито.

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Листайте ниже, чтобы найти подробные результаты во всех дисциплинах среди взрослых и юниоров. Полные результаты, включая протоколы — здесь.

Результаты финала Гран-при | Взрослые

Мужчины

Мужчины | Короткая программа

  1. Сема Уно (Япония) — 99.99
  2. Сота Ямамото (Япония) — 94.86
  3. Као Миура (Япония) — 87.07
  4. Даниэль Грассль (Италия) — 80.4
  5. Илья Малинин (США) — 80.1
  6. Сюн Сато (Япония) — 76.62

Пары, взрослые

Пары, взрослые | Короткая программа

  1. Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) — 78.08
  2. Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США) — 77.65
  3. Дина Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада) — 69.34
  4. Сара Конти — Никколо Макии (Италия) — 67.3
  5. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) — 63.54
  6. Эмили Чан — Спенсер Акира Хау (США) — 53.85

Результаты финала Гран-при | Юниоры

Юноши

Юноши | Короткая программа

  1. Лукас Бруссард (США) — 81.11
  2. Николай Мемола (Италия) — 79.84
  3. Сюнсюкэ Накамура (Япония) — 74.81
  4. Роберт Ямпольский (США) — 73.31
  5. Нозому Йосиока (Япония) — 66.83
  6. Такеру Амине Катайсэ (Япония) — 58.19

Девушки

Девушки | Короткая программа

  1. Мао Симада (Япония) — 69.66
  2. Чжи А Син (Республика Корея) — 69.11
  3. Чхэ-Ен Ким (Республика Корея) — 66.71
  4. Ами Накаи (Япония) — 65.97
  5. Минсол Квон (Республика Корея) — 59.91
  6. Хана Йосида (Япония) — 55.51

Пары, юниоры

Пары, юниоры | Короткая программа

  1. София Барам — Даниэль Тюменцев (США) — 63.62
  2. Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) — 60.19
  3. Кайла Смит — Энди Дэнг (США) — 55.21
  4. Виолетта Серова — Иван Хобта (Украина) — 50.74
  5. Харуна Мураками — Сумитада Моригути (Япония) — 46.8
  6. Хлоя Панетта — Киран Трэшер (Канада) — 44.35

📆 Фигурное катание: календарь сезона 2022/2023

⛸ Серия Гран-при ISU — 2022 | Взрослые | Юниоры

🏆 Мировой рейтинг по итогам сезона 2021/2022

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