Финал Гран-при по фигурному катанию 2022: результаты и победители среди взрослых и юниоров

8–12 декабря в итальянском Турине проходит финал серии Гран-при ISU по фигурному катанию сезона 2022/2023. Среди участников «взрослого» финала действующие чемпионы мира в одиночном катании среди взрослых — Сема Уно и Каори Сакамото — и юниоров — Илья Малинин и Изабо Левито.

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Листайте ниже, чтобы найти подробные результаты во всех дисциплинах среди взрослых и юниоров. Полные результаты, включая протоколы — здесь.