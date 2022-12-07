Финал Гран-при по фигурному катанию 2022: расписание, участники, трансляция

Юниоры. Кто выиграет? Женское одиночное катание В этом виде программы главной фавориткой является Мао Симада из Японии. Фигуристка, названная в честь серебряного призера Олимпийских игр-2010 Мао Асады, выиграла этапы в Остраве и в Гданьске. В ее арсенале есть тройной аксель, элемент ее знаменитой тезки, а также четверной тулуп. Уверенности в своих силах Симаде может придать и победа на чемпионате Японии среди юниоров в ноябре. Ведь в Италии ей будут противостоять и ее соотечественицы **Хана Йосида **и Ами Накаи. Они также владеют прыжком в три с половиной оборота. Конкурировать трио из Страны восходящего солнца будет с трио из Южной Кореи: Чжи А Син, Чхэ-Ен Ким и Минсол Квон. Мужское одиночное катание У юношей единственным фигуристом, который квадифицировался в финал выиграв два этапа Гран-при, стал американец Лукас Бруссард. Его соперником будет Николай Мемола, в активе которого золото и серебро этапов серии, а также родные стены. Как и в женском одиночном катании, здесь Япония также представлена тремя участниками, которые выиграли по этапу Гран-при. Это Сюнсюкэ Накамура, Такеру Амине Катайсэ и Нозому Йосиока. Шестой участник – еще один представитель США Роберт Ямпольский.

Парное катание Серебряные призеры чемпионата мира 2022 года среди юниоров **Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур **из Австралии возглавляют список претендентов на победу. За их плечами две победы на этапах нынешней серии. Дуэты из США Кайла Смит — Энди Дэнг и София Барам — Даниэль Тюменцевотобрались в финал, став победителями на одном и призерами на другом этапе. Украинская пара Виолетта Серова — Иван Хобта получила право выступить в Турине, став второй на двух этапах. Также среди финалистов **Хлоя Панетта — Киран Трэшер **из Канады и Харуна Мураками **— Сумитада Моригути **из Японии, заменившие еще одних канадцев Аву Рай Кемп — Йонатана Елизарова, вынужденных отказаться от выступления в финале из-за травмы. Танцы на льду Наиболее обширна география участников в танцах на льду. Шесть дуэтов предствляют шесть стран. Катерина Мразкова — Даниэль Мразек из Чехии и бронзовые призеры чемпионата мира 2022 года среди юниоров **Надя Башинская — Питер Бомонт **из Канады отобрались в финал с максимамьным количеством баллов: они выиграли по два этапа. Брат и сестра Даниэль и Катерина стали лучшими на домашнем льду в Остраве, буквально появившись из ниоткуда. Они стали первой танцевальной парой из Чехии, которая вышла в финал серии Гран-при. **Ханна Лим — Е Куан **также вошли в историю, став первыми танцорами из Южной Кореи, выигравшими этап Гран-при. **Дарья Гримм — Михаил Савицкий **стали первой за почти 20 лет танцевальной парой, которая отобралась в финал Гран-при среди юниоров. До них это удалось Кристине и Уильяму Байер в 2003-м. Достижением для своей страны отметились и Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес, ставшие первыми британцами в танцах на льду, которые квалифицировались в юниорский финал Гран-при. В состав финалистов вошли также французы Селина Фраджи — Жан-Ганс Фурно.

Взрослые. Кто выиграет? Женское одиночное катание Плотные результаты и острая конкуренция ожидаются в турнире одиночниц. Маи Михара из Японии стала единственной, кто выиграл два этапа Гран-при. Но претендентками на победу точно можно назвать серебряного призера чемпионата мира 2022 года Луну Хендрикс из Бельгии, которая после победы на этапе в Анже уступила Мияхаре в Эспоо, а также чемпионку мира 2022 года** Каори Сакамото**. Каори выиграла этап в Норвуде, но уступила золото Елим Ким из Южной Кореи в Саппоро. Чемпионка мира среди юниоров 2022 года Изабо Левито из США успешно дебютировала во взрослой серии, став серебряным призером на двух этапах. Ринка Ватанабэ из Японии, в арсенале которой есть тройной аксель, выиграв этап в Миссиссоге, также стала финалисткой. За исключением Сакамото все остальные участницы нынешнего финала принимают в нем участие впервые. Мужское одиночное катание Самым ожидаемым событием является противостояние действующих чемпионов мира среди взрослых и юниоров – Семы Уно из Японии и Ильи Малинина из США. Оба фигуриста выиграли по два этапа Гран-при. Их личные рекорды в этом сезоне также находятся рядом: 280,37 балла – у Ильи, который первым в истории исполнил четверной аксель, и 279,76 – у Семы. Скорее всего, именно они разыграют золото и серебро. За бронзу же борьбу поведут оставшиеся четыре участника финала: японцы Као Миура, Сота Ямамото, Сюн Сато и серебряный призер чемпионата Европы 2022 года Даниэль Грассль из Италии.

Парное катание Чемпионы мира 2022 года представлены и в этом виде программы. Именно Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер из США будут претендовать на победу. Хотя конкуренцию им составят серебряные призеры ЧМ 2022 Рику Миура — Рюити Кихара из Японии. Оба дуэта выиграли по два этапа серии. Правда, в пользу представителей Страны восходящего солнца говорит более высокая сумма баллов, полученная ими в сезоне: на 10 баллов больше, чем у Книрим — Фрэйзера. За третью позицию на пьедестале будут соревноваться остальные четыре дуэта: Дина Стеллато-Дудек — Максим Дешам из Канады, Эмили Чан — Спенсер Акира Хау из США, Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини и Сара Конти — Никколо Макии из Италии. Танцы на льду Острая борьба ожидается в этом виде программы. Призеры чемпионата мира Пайпер Гиллес — Поль Пуарье из Канады и призеры чемпионатов Европы Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри из Италии обеспечили себе место в финале, выиграв по два турнира Гран-при. В пользу Шарлен и Марко говорит то, что они будут выступать дома. Но о медалях думают и призеры чемпионатов мира Мэдисон Чок — Эван Бейтс из США и Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Серенсен, представляющие Канаду, которые обыграли Чок и Бейтса в Саппоро. Будут стремиться проявить себя и **Лайла Фир — Льюис Гибсон **из Великобритании, и еще один американский дуэт Кейтлин Хавайек — Жан-Люк Бейкер.