Фигурное катание. U.S. International Classic — 2022: расписание турнира, на котором выступят Малинин, Грассль, Елим Ким и Ю Ен

14-16 сентября в Лейк-Плэсид, США, пройдет первый турнир по фигурному катанию серии ISU Challenger сезона 2022/2023. Среди участников немало звезд, набирающих соревновательную форму к главным стартам сезона. В их числе и Илья Малинин — фигурист из США, атакующий четверной аксель. Илья выиграл последний чемпионат мира среди юниоров и финишировавший девятым на дебютном взрослом первенстве.
Olympics рассказывает, когда пройдут соревнования, кто является фаворитами и где следить за результатами.
ПО ТЕМЕ: Кто такой Илья Малинин — фигурист, прыгающий четверной аксель?
За кем следить?
Полные списки участников здесь.
Мужчины: Илья Малинин (США), Кевин Эймоз (Франция), Даниэль Грассль (Италия).
Женщины: Мана Кавабе (Япония), Елим Ким (Южная Корея), Ю Ен (Южная Корея).
Пары: Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия)
Танцы на льду: Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания), Мисато Комацубара — Тим Колето (Япония), Катарина Вольфкостин — Джеффри Чен (США)
Результаты
Olympics будет следить за результатами во всех видах (ссылка появится позже)
Расписание
Время указано московское (GMT +3)
14 сентября
- 01:30 Пары, короткая программа
- 03:00 Мужчины, короткая программа
- 20:30 Танцы на льду, ритм-танец
- 22:50 Женщины, короткая программа
15 сентября
- 01:45 Пары, произвольная программа
- 03:25 Мужчины, произвольная программа
- 23:30 Танцы на льду, произвольный танец
16 сентября
- 02:00 Женщины, произвольная программа