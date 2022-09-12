Фигурное катание. U.S. International Classic — 2022: расписание турнира, на котором выступят Малинин, Грассль, Елим Ким и Ю Ен

Рассказываем все самое главное о турнире, который пройдет 14–16 сентября в Лейк-Плэсид, США

Автор: Тамара Романова
Фигурное катание
Илья МАЛИНИН
Фото © 2022 Getty Images

14-16 сентября в Лейк-Плэсид, США, пройдет первый турнир по фигурному катанию серии ISU Challenger сезона 2022/2023. Среди участников немало звезд, набирающих соревновательную форму к главным стартам сезона. В их числе и Илья Малинин — фигурист из США, атакующий четверной аксель. Илья выиграл последний чемпионат мира среди юниоров и финишировавший девятым на дебютном взрослом первенстве.

Olympics рассказывает, когда пройдут соревнования, кто является фаворитами и где следить за результатами.

ПО ТЕМЕ: Кто такой Илья Малинин — фигурист, прыгающий четверной аксель?

За кем следить?

Полные списки участников здесь.

Мужчины: Илья Малинин (США), Кевин Эймоз (Франция), Даниэль Грассль (Италия).

Женщины: Мана Кавабе (Япония), Елим Ким (Южная Корея), Ю Ен (Южная Корея).

Пары: Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия)

Танцы на льду: Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания), Мисато Комацубара — Тим Колето (Япония), Катарина Вольфкостин — Джеффри Чен (США)

Результаты

Olympics будет следить за результатами во всех видах (ссылка появится позже)

Расписание

Время указано московское (GMT +3)

14 сентября

  • 01:30 Пары, короткая программа
  • 03:00 Мужчины, короткая программа
  • 20:30 Танцы на льду, ритм-танец
  • 22:50 Женщины, короткая программа

15 сентября

  • 01:45 Пары, произвольная программа
  • 03:25 Мужчины, произвольная программа
  • 23:30 Танцы на льду, произвольный танец

16 сентября

  • 02:00 Женщины, произвольная программа
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