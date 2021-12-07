Фигурное катание. Турнир Golden Spin: участники, расписание, трансляции

В то время, как серия Гран-при по фигурному катанию завершилась без финала, турниры серии Челленджер продолжаются. На этой неделе, с 9 по 11 декабря, в столице Хорватии пройдут традиционные соревнования Golden Spin («Золотое вращение»). Турнир в Загребе проводится с 1968 года, правда, были годы когда он отменялся. Интересно, что в 1989-м его выиграл Сергей Дудаков, известный специалист по многооборотным прыжкам в штабе Этери Тутберидзе. В этот раз школа «Хрустального» будет представлена одиночниками из Грузии Морисом Квителашвили (который выиграл этап Гран-при в Сочи) и Никой Егадзе.

В турнире одиночников компанию им составит чемпион мира среди юниоров-2020 Андрей Мозалев, а также фигуристы, за выступлениями которых всегда интересно наблюдать: Киган Мессинг, представляющий Канаду, француз Кевин Эймоз, Денис Васильев из Латвии. В парном катанию российскую команду представят Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, бронзовые призера этапа Гран-при в Италии, и серебряные – во Франции. Конкуренцию им составят Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд, выступающие за Канаду, и ставшие третьими на этапе Гран-при в Гренобле американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрэйзер. В танцах на льду помимо Аннабель Морозов – Андрея Багина и Елизаветы Шанаевой – Дэвида Нарижного, представляющих Россию, выделим Кейтлин Хавайек — Жан-Люка Бейкера (США) и Эллисон Рид — Саулюса Амбрулевичюса (Литва). В женском одиночном катании россиянки не представлены.

Турнир Golden Spin (Загреб, Хорватия)

Расписание (время московское)

9 декабря, четверг

11.00 Женщины, короткая программа

16.00 Мужчины, короткая программа

21.15 Пары, короткая программа

10 декабря, пятница

11.00 Танцы на льду, ритм-танец

14.30 Женщины, произвольная программа

20.30 Пары, произвольная программа

11 декабря, суббота

11.00 Танцы на льду, произвольный танец

14.30 Мужчины, произвольная программа

22.00 Показательные выступления

Посмотреть турнир Golden Spin можно пройдя по следующей ссылке.