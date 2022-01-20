Фигурное катание. Первенство России среди юниоров-2022: итоги первого дня

В Саранске в четверг стартовало первенство России по фигурному катанию среди юниоров-2022.

В женском одиночном катании первое место в короткой программе заняла чемпионка-2021 Софья Акатьева, Софья Самоделкина – вторая, Аделия Петросян – третья.

В мужском одиночном катании Егор Рухин, Артем Ковалев и Илья Яблоков сформировали первую тройку.

В ритм-танце лучшими стали Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол, за ними расположились Софья Тютюнина – Александр Шустицкий, Ирина Хавронина и Дарио Чиризано.

Чемпионка России среди юниоров-2021 и победительница двух этапов Гран-при среди юниоров этого сезона Софья Акатьева чисто исполнила свою программу, включая каскад тройной аксель – тройной тулуп, двойной аксель и тройной флип во второй половине программы. Вращения и дорожка шагов были оценены самым высоким – четвертым уровнем. В итоге, ученица Этери Тутберидзе получила за прокат 78,84 балла.

Аналогичный прыжковый контент исполнила без ошибок и Софья Самоделкина. Правда, из непрыжковых элементов не все получили четвертый уровень: дорожка шагов и вращение сидя были оценены третьим. 75,51 балла и второе место у подопечной Сергея Давыдова.

Аделия Петросян, которая пока не демонстрировала на турнирах прыжок в три с половиной оборота, исполнила каскад тройной лутц – тройной тулуп, двойной аксель и тройной флип. Правда, на лутце было отмечено неясное ребро. 71,97 балла и третье место.

Вероника Жилина из школы «Ангелы Плющенко» представила такие же прыжки, к которым у технических специалистов и судей не было вопросов, но уступила Петросян по большей части компонентами – 69,91 балла и четвертое место.

Алина Горбачева, выступающая за Тверь, также исполнила двойной аксель, тройной флип (на нем было отмечено неясное ребро) и каскад тройной лутц – тройной тулуп.

Софья Муравьева, поразившая всех отличным выступлением в короткой программе на взрослом чемпионате России месяц назад, в этот раз не справилась с тройным акселем и с 68,38 балла стала шестой.

Результаты | Девушки, короткая программа

Софья АКАТЬЕВА — 78.84 Софья САМОДЕЛКИНА — 75.51 Аделия ПЕТРОСЯН — 71.97 Вероника ЖИЛИНА — 69.91 Алина ГОРБАЧЕВА — 68.72 Софья МУРАВЬЕВА — 68.38 Мария ЗАХАРОВА — 68.1 Алиса ДВОЕГЛАЗОВА — 67.58 Софья ТИТОВА — 66.81 Елизавета КУЛИКОВА — 66.39 Любовь РУБЦОВА — 65.1 Виктория МОРОЗОВА — 64.46 Ульяна ШИРЯЕВА — 63.58 Надежда ПОНТЕЛЕЕНКО — 63.57 Инга ГУРГЕНИДЗЕ — 61.63 Наталия ЛАГУТОВА — 58.67 Анастасия ЗИНИНА — 57.32 София ЗАХАРОВА — 51.68

У юношей Егор Рухин продемонстрировал тройной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц – тройной тулуп и вращения четвертого уровня. Вот только дорожка шагов получила всего лишь второй уровень. С 86,09 Егор возглавил турнирную таблицу.

Такой же прыжковый набор исполнил Артем Ковалев и стал вторым – с разницей от лидера чуть более чем в балл – 85,02.

Илья Яблоков сделал такие же прыжковые элементы. Правда, у него бригада усомнилась в ребре на заходе на лутц.

Результаты | Юноши, короткая программа

Егор РУХИН — 86.09 Артем КОВАЛЕВ — 85.02 Илья ЯБЛОКОВ — 83.22 Андрей АНИСИМОВ — 82.63 Кирилл САРНОВСКИЙ — 81.2 Николай УГОЖАЕВ — 79.87 Даниил ФЕДОСИМОВ — 73.87 Кирилл АНДРУСИК — 72.43 Федор ЗОНОВ — 71.99 Николай КОЛЕСНИКОВ — 71.79 Владислав ДИКИДЖИ — 70.67 Иван ПОПОВ — 70.01 Григорий ФЕДОРОВ — 67.16 Тимофей ПЛАТОНОВ — 66.04 Дмитрий ШЕЛКОВНИКОВ — 65.71 Макар ПУЗИН — 65.41 Эдуард КАРАРТЫНЯН — 64.35 Максим БЕЛЯВСКИЙ — 63.25

В танцах на льду ученики Анжелики Крыловой Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол получили наилучшую сумму баллов – 72,95. Именно этот дуэт многие называют в числе главных претендентов на медали взрослых турниров. Но, как известно, авансы, выданные в юниорском спорте, не всегда оправдываются в дальнейшем.

Совсем немного им проиграли Софья Тютюнина – Александр Шустицкий. Они получили 72,81 за свой танец. И в отличие от лидеров показали безошибочное катание.

Третьими стали Ирина Хавронина – Дарио Чиризано (71,46 балла). Прогресс победителей Юношеских Олимпийских игр-2020 замедлился: сказалось и то, что партнеры почти сравнялись по росту. В этот раз дуэт допустил ошибку на поддержке.

Результаты | Танцы на льду, ритм-танец