Фигурное катание. Первенство России среди юниоров-2022: итоги первого дня
Результаты выступлений одиночников и одиночниц в короткой программе и танцевальных дуэтов ритм-танце
В Саранске в четверг стартовало первенство России по фигурному катанию среди юниоров-2022.
В женском одиночном катании первое место в короткой программе заняла чемпионка-2021 Софья Акатьева, Софья Самоделкина – вторая, Аделия Петросян – третья.
В мужском одиночном катании Егор Рухин, Артем Ковалев и Илья Яблоков сформировали первую тройку.
В ритм-танце лучшими стали Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол, за ними расположились Софья Тютюнина – Александр Шустицкий, Ирина Хавронина и Дарио Чиризано.
Чемпионка России среди юниоров-2021 и победительница двух этапов Гран-при среди юниоров этого сезона Софья Акатьева чисто исполнила свою программу, включая каскад тройной аксель – тройной тулуп, двойной аксель и тройной флип во второй половине программы. Вращения и дорожка шагов были оценены самым высоким – четвертым уровнем. В итоге, ученица Этери Тутберидзе получила за прокат 78,84 балла.
Аналогичный прыжковый контент исполнила без ошибок и Софья Самоделкина. Правда, из непрыжковых элементов не все получили четвертый уровень: дорожка шагов и вращение сидя были оценены третьим. 75,51 балла и второе место у подопечной Сергея Давыдова.
Аделия Петросян, которая пока не демонстрировала на турнирах прыжок в три с половиной оборота, исполнила каскад тройной лутц – тройной тулуп, двойной аксель и тройной флип. Правда, на лутце было отмечено неясное ребро. 71,97 балла и третье место.
Вероника Жилина из школы «Ангелы Плющенко» представила такие же прыжки, к которым у технических специалистов и судей не было вопросов, но уступила Петросян по большей части компонентами – 69,91 балла и четвертое место.
Алина Горбачева, выступающая за Тверь, также исполнила двойной аксель, тройной флип (на нем было отмечено неясное ребро) и каскад тройной лутц – тройной тулуп.
Софья Муравьева, поразившая всех отличным выступлением в короткой программе на взрослом чемпионате России месяц назад, в этот раз не справилась с тройным акселем и с 68,38 балла стала шестой.
Результаты | Девушки, короткая программа
- Софья АКАТЬЕВА — 78.84
- Софья САМОДЕЛКИНА — 75.51
- Аделия ПЕТРОСЯН — 71.97
- Вероника ЖИЛИНА — 69.91
- Алина ГОРБАЧЕВА — 68.72
- Софья МУРАВЬЕВА — 68.38
- Мария ЗАХАРОВА — 68.1
- Алиса ДВОЕГЛАЗОВА — 67.58
- Софья ТИТОВА — 66.81
- Елизавета КУЛИКОВА — 66.39
- Любовь РУБЦОВА — 65.1
- Виктория МОРОЗОВА — 64.46
- Ульяна ШИРЯЕВА — 63.58
- Надежда ПОНТЕЛЕЕНКО — 63.57
- Инга ГУРГЕНИДЗЕ — 61.63
- Наталия ЛАГУТОВА — 58.67
- Анастасия ЗИНИНА — 57.32
- София ЗАХАРОВА — 51.68
У юношей Егор Рухин продемонстрировал тройной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц – тройной тулуп и вращения четвертого уровня. Вот только дорожка шагов получила всего лишь второй уровень. С 86,09 Егор возглавил турнирную таблицу.
Такой же прыжковый набор исполнил Артем Ковалев и стал вторым – с разницей от лидера чуть более чем в балл – 85,02.
Илья Яблоков сделал такие же прыжковые элементы. Правда, у него бригада усомнилась в ребре на заходе на лутц.
Результаты | Юноши, короткая программа
- Егор РУХИН — 86.09
- Артем КОВАЛЕВ — 85.02
- Илья ЯБЛОКОВ — 83.22
- Андрей АНИСИМОВ — 82.63
- Кирилл САРНОВСКИЙ — 81.2
- Николай УГОЖАЕВ — 79.87
- Даниил ФЕДОСИМОВ — 73.87
- Кирилл АНДРУСИК — 72.43
- Федор ЗОНОВ — 71.99
- Николай КОЛЕСНИКОВ — 71.79
- Владислав ДИКИДЖИ — 70.67
- Иван ПОПОВ — 70.01
- Григорий ФЕДОРОВ — 67.16
- Тимофей ПЛАТОНОВ — 66.04
- Дмитрий ШЕЛКОВНИКОВ — 65.71
- Макар ПУЗИН — 65.41
- Эдуард КАРАРТЫНЯН — 64.35
- Максим БЕЛЯВСКИЙ — 63.25
В танцах на льду ученики Анжелики Крыловой Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол получили наилучшую сумму баллов – 72,95. Именно этот дуэт многие называют в числе главных претендентов на медали взрослых турниров. Но, как известно, авансы, выданные в юниорском спорте, не всегда оправдываются в дальнейшем.
Совсем немного им проиграли Софья Тютюнина – Александр Шустицкий. Они получили 72,81 за свой танец. И в отличие от лидеров показали безошибочное катание.
Третьими стали Ирина Хавронина – Дарио Чиризано (71,46 балла). Прогресс победителей Юношеских Олимпийских игр-2020 замедлился: сказалось и то, что партнеры почти сравнялись по росту. В этот раз дуэт допустил ошибку на поддержке.
Результаты | Танцы на льду, ритм-танец
- Василиса КАГАНОВСКАЯ — Валерий АНГЕЛОПОЛ — 72.95
- Софья ТЮТЮНИНА — Александр ШУСТИЦКИЙ — 72.81
- Ирина ХАВРОНИНА — Дарио ЧИРИЗАНО — 71.46
- Софья ЛЕОНТЬЕВА — Даниил ГОРЕЛКИН — 67.1
- Алиса ОВСЯНКИНА — Матвей САМОХИН — 65.26
- Маргарита СВИСТУНОВА — Дмитрий СТУДЕНИКИН — 64.22
- Екатерина КАТАШИНСКАЯ — Матвей ГРАЧЕВ — 63.94
- Анна ЩЕРБАКОВА — Егор ГОНЧАРОВ — 62.71
- Екатерина РЫБАКОВА — Иван МАХНОНОСОВ — 62.62
- София КАЧУШКИНА — Олег МУРАТОВ — 60.38
- Таисия ЛИНЧЕВСКАЯ — Тимур БАБАЕВ-СМИРНОВ — 60.13
- София АЛЕКСОВА — Илья ВЛАДИМИРОВ — 59.75
- Елизавета МАЛЕИНА — Григорий РОДИН — 57.81
- Анна КОЛОМЕНСКАЯ — Артём ФРОЛОВ — 56.83
- Полина КОЧЕРЫГИНА — Евгений АРТЮЩЕНКО — 52.29