Фигурное катание. Первенство России среди юниоров-2022: итоги первого дня

Результаты выступлений одиночников и одиночниц в короткой программе и танцевальных дуэтов ритм-танце

Автор: Ирена Закурдаева
Фигурное катание
Фото © 2021 ISU

В Саранске в четверг стартовало первенство России по фигурному катанию среди юниоров-2022.

В женском одиночном катании первое место в короткой программе заняла чемпионка-2021 Софья Акатьева, Софья Самоделкина – вторая, Аделия Петросян – третья.

В мужском одиночном катании Егор Рухин, Артем Ковалев и Илья Яблоков сформировали первую тройку.

В ритм-танце лучшими стали Василиса КагановскаяВалерий Ангелопол, за ними расположились Софья ТютюнинаАлександр Шустицкий, Ирина Хавронина и Дарио Чиризано.

Чемпионка России среди юниоров-2021 и победительница двух этапов Гран-при среди юниоров этого сезона Софья Акатьева чисто исполнила свою программу, включая каскад тройной аксель – тройной тулуп, двойной аксель и тройной флип во второй половине программы. Вращения и дорожка шагов были оценены самым высоким – четвертым уровнем. В итоге, ученица Этери Тутберидзе получила за прокат 78,84 балла.

Аналогичный прыжковый контент исполнила без ошибок и Софья Самоделкина. Правда, из непрыжковых элементов не все получили четвертый уровень: дорожка шагов и вращение сидя были оценены третьим. 75,51 балла и второе место у подопечной Сергея Давыдова.

Аделия Петросян, которая пока не демонстрировала на турнирах прыжок в три с половиной оборота, исполнила каскад тройной лутц – тройной тулуп, двойной аксель и тройной флип. Правда, на лутце было отмечено неясное ребро. 71,97 балла и третье место.

Вероника Жилина из школы «Ангелы Плющенко» представила такие же прыжки, к которым у технических специалистов и судей не было вопросов, но уступила Петросян по большей части компонентами – 69,91 балла и четвертое место.

Алина Горбачева, выступающая за Тверь, также исполнила двойной аксель, тройной флип (на нем было отмечено неясное ребро) и каскад тройной лутц – тройной тулуп.

Софья Муравьева, поразившая всех отличным выступлением в короткой программе на взрослом чемпионате России месяц назад, в этот раз не справилась с тройным акселем и с 68,38 балла стала шестой.

Результаты | Девушки, короткая программа

  1. Софья АКАТЬЕВА — 78.84
  2. Софья САМОДЕЛКИНА — 75.51
  3. Аделия ПЕТРОСЯН — 71.97
  4. Вероника ЖИЛИНА — 69.91
  5. Алина ГОРБАЧЕВА — 68.72
  6. Софья МУРАВЬЕВА — 68.38
  7. Мария ЗАХАРОВА — 68.1
  8. Алиса ДВОЕГЛАЗОВА — 67.58
  9. Софья ТИТОВА — 66.81
  10. Елизавета КУЛИКОВА — 66.39
  11. Любовь РУБЦОВА — 65.1
  12. Виктория МОРОЗОВА — 64.46
  13. Ульяна ШИРЯЕВА — 63.58
  14. Надежда ПОНТЕЛЕЕНКО — 63.57
  15. Инга ГУРГЕНИДЗЕ — 61.63
  16. Наталия ЛАГУТОВА — 58.67
  17. Анастасия ЗИНИНА — 57.32
  18. София ЗАХАРОВА — 51.68

У юношей Егор Рухин продемонстрировал тройной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц – тройной тулуп и вращения четвертого уровня. Вот только дорожка шагов получила всего лишь второй уровень. С 86,09 Егор возглавил турнирную таблицу.

Такой же прыжковый набор исполнил Артем Ковалев и стал вторым – с разницей от лидера чуть более чем в балл – 85,02.

Илья Яблоков сделал такие же прыжковые элементы. Правда, у него бригада усомнилась в ребре на заходе на лутц.

Результаты | Юноши, короткая программа

  1. Егор РУХИН — 86.09
  2. Артем КОВАЛЕВ — 85.02
  3. Илья ЯБЛОКОВ — 83.22
  4. Андрей АНИСИМОВ — 82.63
  5. Кирилл САРНОВСКИЙ — 81.2
  6. Николай УГОЖАЕВ — 79.87
  7. Даниил ФЕДОСИМОВ — 73.87
  8. Кирилл АНДРУСИК — 72.43
  9. Федор ЗОНОВ — 71.99
  10. Николай КОЛЕСНИКОВ — 71.79
  11. Владислав ДИКИДЖИ — 70.67
  12. Иван ПОПОВ — 70.01
  13. Григорий ФЕДОРОВ — 67.16
  14. Тимофей ПЛАТОНОВ — 66.04
  15. Дмитрий ШЕЛКОВНИКОВ — 65.71
  16. Макар ПУЗИН — 65.41
  17. Эдуард КАРАРТЫНЯН — 64.35
  18. Максим БЕЛЯВСКИЙ — 63.25

В танцах на льду ученики Анжелики Крыловой Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол получили наилучшую сумму баллов – 72,95. Именно этот дуэт многие называют в числе главных претендентов на медали взрослых турниров. Но, как известно, авансы, выданные в юниорском спорте, не всегда оправдываются в дальнейшем.

Совсем немного им проиграли Софья Тютюнина – Александр Шустицкий. Они получили 72,81 за свой танец. И в отличие от лидеров показали безошибочное катание.

Третьими стали Ирина Хавронина – Дарио Чиризано (71,46 балла). Прогресс победителей Юношеских Олимпийских игр-2020 замедлился: сказалось и то, что партнеры почти сравнялись по росту. В этот раз дуэт допустил ошибку на поддержке.

Результаты | Танцы на льду, ритм-танец

  1. Василиса КАГАНОВСКАЯ — Валерий АНГЕЛОПОЛ — 72.95
  2. Софья ТЮТЮНИНА — Александр ШУСТИЦКИЙ — 72.81
  3. Ирина ХАВРОНИНА — Дарио ЧИРИЗАНО — 71.46
  4. Софья ЛЕОНТЬЕВА — Даниил ГОРЕЛКИН — 67.1
  5. Алиса ОВСЯНКИНА — Матвей САМОХИН — 65.26
  6. Маргарита СВИСТУНОВА — Дмитрий СТУДЕНИКИН — 64.22
  7. Екатерина КАТАШИНСКАЯ — Матвей ГРАЧЕВ — 63.94
  8. Анна ЩЕРБАКОВА — Егор ГОНЧАРОВ — 62.71
  9. Екатерина РЫБАКОВА — Иван МАХНОНОСОВ — 62.62
  10. София КАЧУШКИНА — Олег МУРАТОВ — 60.38
  11. Таисия ЛИНЧЕВСКАЯ — Тимур БАБАЕВ-СМИРНОВ — 60.13
  12. София АЛЕКСОВА — Илья ВЛАДИМИРОВ — 59.75
  13. Елизавета МАЛЕИНА — Григорий РОДИН — 57.81
  14. Анна КОЛОМЕНСКАЯ — Артём ФРОЛОВ — 56.83
  15. Полина КОЧЕРЫГИНА — Евгений АРТЮЩЕНКО — 52.29

Еще

СЛЕДИ ЗА ОЛИМПИАДОЙ. БУДЬ В КУРСЕ ВСЕГО.

Бесплатные прямые трансляции спортивных соревнований. Неограниченный доступ к эпизодам. Уникальные новости и события Олимпиады
Зарегистрироваться здесь Зарегистрироваться здесь