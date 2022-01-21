Фигурное катание. Первенство России среди юниоров-2022, девушки и юноши, итоги: Акатьева выигрывает с большим отрывом

21-го января в Саранске завершился второй соревновательный день первенства России среди юниоров по фигурному катанию. Сегодня были разыграны медали в мужском и женском одиночном катании, а спортивные пары открыли соревнования короткой программой. Среди юниорок, как и год назад, чемпионкой стала Софья Акатьева, Софья Самоделкина и Софья Муравьева заняли второе и третье места. Среди юношей лучшим стал Илья Яблоков, Николай Угожаев — второй, и Артем Ковалев — третий.

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Девушки: «ультра-си» — новый стандарт

Российские юниорки не отстают от старших подруг по сборной, которые продолжают покорять мир многооборотными прыжками. Медалистки первенства — Акатьева, Самоделкина и Муравьева, безусловно, станут героинями следующего олимпийского цикла.

Софья Акатьева, ученица Этери Тутберидзе — лидер по итогам каждой из программ и по сумме баллов. В Саранске Акатьева исполнила тройной аксель — двойной тулуп в короткой программе, а также тройной аксель, четверной тулуп и каскад четверной сальхов — тройной тулуп — в произвольной. Должен был случиться еще один четверной прыжок, но попытка вышла неудачной. Напомним, что практически такой же контент в своих программах исполняет абсолютная рекордсменка и чемпионка Европы — Камила Валиева, с той лишь разницей, что Камила на соревнованиях не добавляет к акселю второй прыжок, что Акатьева и другие юниорки вынуждены делать в короткой программе из-за ограничений в правилах.

Серебряный призер — Софья Самоделкина, воспитанница ЦСКА, в короткой программе тоже справилась с каскадом тройной аксель — двойной тулуп, а вот в произвольной заняла четвертое место, допустив ошибки на обоих четверных прыжках — лутце и сальхове.

Софья Муравьева из группы Евгения Плющенко, выигравшая бронзу, в короткой программе со своим «ультра-си» каскадом не справилась, а вот в произвольной все-таки прыгнула тройной аксель — двойной тулуп и одиночный тройной аксель, правда на втором прыжке фигуристка ошиблась.

Не только медалистки демонстрировали ультрасложные прыжки на этом старте. Алиса Двоеглазова, как и Акатьева представляющая «Хрустальный», исполнила каскад четверной тулуп — двойной тулуп и одиночный четверной тулуп. Аделия Петросян, еще одна ученица Тутберидзе, поразившая всех четверным риттбергером на чемпионате России, пыталась исполнить этот прыжок дважды, но, к сожалению, неудачно. Заходили на четверные прыжки и ученицы Плющенко — Софья Титова и Вероника Жилина, но успешных попыток тоже не было.

Итоговые результаты | Девушки

🥇Софья АКАТЬЕВА — 237.09 🥈Софья САМОДЕЛКИНА — 213.73 🥉Софья МУРАВЬЕВА — 211.62 Алиса ДВОЕГЛАЗОВА — 206.83 Аделия ПЕТРОСЯН — 202.25 Елизавета КУЛИКОВА — 193.33 Алина ГОРБАЧЕВА — 191.97 Софья ТИТОВА — 190.31 Виктория МОРОЗОВА — 189.1 Надежда ПОНТЕЛЕЕНКО — 185.74 Ульяна ШИРЯЕВА — 182.39 Вероника ЖИЛИНА — 180.98 Любовь РУБЦОВА — 179.27 Мария ЗАХАРОВА — 179.2 Инга ГУРГЕНИДЗЕ — 173.43 Наталия ЛАГУТОВА — 166.38 София ЗАХАРОВА — 163.5 Анастасия ЗИНИНА — 158.91

Юноши: отсутствие стабильности

В мужском одиночном катании после произвольной программы перемешалась почти вся турнирная таблица — ошибались почти все. Лидировавший по итогам первого дня Егор Рухин стал только седьмым в произвольной программе и занял итоговое пятое место. Артем Ковалев, занимавший вторую строчку, как и Рухин, не справился с четверными прыжками и в итоге стал бронзовым призером. Илья Яблоков, занимавший третье место по итогам короткой программы и четвертое в произвольной, стал лидером соревнований. Серебряный призер Николай Угожаев выиграл произвольную программу и у Яблокова, и у Ковалева, но отставание после первого дня соревнований не позволило ему подняться на первое место. Николай Колесников, представляющий Хрустальный, выиграл произвольную программу, но после короткой он был только десятым. Как итог — четвертое место.

Итоговые результаты | Юноши

🥇Илья ЯБЛОКОВ — 227.99 🥈Николай УГОЖАЕВ — 227.82 🥉Артем КОВАЛЕВ — 225.65 Николай КОЛЕСНИКОВ — 224.96 Егор РУХИН — 223.96 Андрей АНИСИМОВ — 214.77 Кирилл САРНОВСКИЙ — 213.93 Максим БЕЛЯВСКИЙ — 212.51 Владислав ДИКИДЖИ — 210.29 Даниил ФЕДОСИМОВ — 210.04 Кирилл АНДРУСИК — 205.43 Макар ПУЗИН — 198.8 Эдуард КАРАРТЫНЯН — 196.37 Дмитрий ШЕЛКОВНИКОВ — 188.53 Тимофей ПЛАТОНОВ — 186.47 Григорий ФЕДОРОВ — 186.43 Иван ПОПОВ — 185.07 Федор ЗОНОВ — 171.76

В соревнованиях спортивных пар после короткой программы лидируют Юлия Артемьева — Михаил Назарычев, выигравшие в этом году бронзу и серебро этапов взрослой серии Гран-при ISU. На втором месте — Кристина Хабиббулина — Илья Княжук. Замыкают тройку Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков.

22 января спортивные пары и танцевальные дуэты разыграют медали юниорского первенства России.

Юниоры. Спортивные пары

Результаты | Спортивные пары, короткая программа

Юлия АРТЕМЬЕВА — Михаил НАЗАРЫЧЕВ — 74.3 Наталья ХАБИБУЛЛИНА — Илья КНЯЖУК — 71.6 Екатерина ЧИКМАРЕВА — Матвей ЯНЧЕНКОВ — 70.04 Анастасия МУХОРТОВА — Дмитрий ЕВГЕНЬЕВ — 69.84 Екатерина ГЕЙНИШ — Илья МИРОНОВ — 68.3 Полина КОСТЮКОВИЧ — Алексей БРЮХАНОВ — 67.81 Ксения АХАНТЬЕВА — Валерий КОЛЕСОВ — 67.8 Екатерина ПЕТУШКОВА — Евгений МАЛИКОВ — 65.72 Екатерина СТОРУБЛЕВЦЕВА — Артем ГРИЦАЕНКО — 63.88 Варвара ЧЕРЕМНЫХ — Даниил БУТЕНКО — 62.04 Анна КИРЕЕВА — Илья ИВАНОВ — 59.96 Майя ШЕГАЙ — Игорь ШАМШУРОВ — 55.45

Трансляции

Все соревнования первенства России по фигурному катанию среди юниоров-2022 в прямом эфире доступны на сайте Первого канала.

Расписание

20 января, четверг

14.00 – 16.25 Юноши, короткая программа

16.40 – 17.10 Открытие соревнований

17.25 – 19.50 Девушки, короткая программа

20.05 – 22.15 Танцы на льду, ритм танец

21 января, пятница

13.15 – 15.50 Юноши, произвольная программа

16.05 – 18.40 Девушки, произвольная программа

18.50 – 19.20 Награждение победителей

19.35 – 21.20 Пары, короткая программа

22 января, суббота