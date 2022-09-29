Фигурное катание. Ondrej Nepela Memorial — 2022: расписание турнира, на котором выступят Джунхван Чха, Денис Васильев, Изабо Левито, Лайла Фир — Льюис Гибсон

30 сентября — 1 октября в столице Словакии пройдет еще один турнир по фигурному катанию серии ISU Challenger сезона 2022/2023. Ondrej Nepela Memorial (Мемориал Ондрея Непелы) является традиционным и проводится в Братиславе с 1993 года.

Ондрей Непела — олимпийский чемпион 1972 года, трехкратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы в мужском одиночном катании, лучший спортсмен Словакии в 20 веке, в 2019-м введен в Мировой зал славы фигурного катания.

В этом году на соревнованиях выступят победитель чемпионата четырех континентов — 2022 Джунхван Чха (Республика Корея), бронзовый призер чемпионата Европы — 2022 Денис Васильев (Латвия), чемпионка мира среди юниоров — 2022 и бронзовый призер чемпионата США среди взрослых Изабо Левито (США), победители Nebelhorn Trophy — 2022 и бронзовые призеры этапа Гран-при в Японии в 2021 году Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания).

Olympics рассказывает, когда пройдут соревнования, кто является фаворитами и где следить за результатами.

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За кем следить?

Полные списки участников здесь.

Мужчины: Денис Васильев (Латвия), Джунхван Чха (Республика Корея), Габриеле Франджипани (Италия)

Женщины: Изабо Левито (США), Маэ-Беренис Мейте (Франция), Юлия Саутер (Румыния)

Танцы на льду: Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания), Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия), Марджори Лажуа — Закари Лага (Канада).

Результаты

Результаты турнира смотрите здесь.

Расписание и трансляции (по ссылкам)

Время указано московское (GMT +3)

30 сентября

1 октября