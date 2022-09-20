Фигурное катание. Nebelhorn Trophy 2022: результаты, расписание, участники

21-24 сентября в немецком Оберстдорфе пройдет международный турнир по фигурному катанию Nebelhorn Trophy серии ISU Challenger сезона 2022/2023. Среди заявленных участников бельгийка Луна Хендрикс — действующая вице-чемпионка мира — и любимец публики из Канады Киган Мессинг.

Olympics следит за турниром и будет публиковать результаты во всех видах программ, а также итоги турнира.

Результаты | Nebelhorn Trophy 2022

Начиная с 21-го сентября здесь будут публиковаться результаты турнира.

Участники | Nebelhorn Trophy 2022

За кем следить?

Мужчины: Киган Мессинг (Канада), Кадзуки Томоно (Япония), Роман Садовский (Канада)

Женщины: Луна Хендрикс (Бельгия), Мадлен Скизас (Канада), Грейси Голд (США)

Пары: Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия), Анастасия Метелкина — Даниил Паркман (Грузия), Сара Конти — Никколо Макии (Италия)

Танцы на льду: Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания), Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Канада), Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва)

Полные списки участников

Расписание | Nebelhorn Trophy 2022

Время указано московское (GMT +3).

22 сентября, четверг

14:00 Мужчины, короткая программа

Мужчины, короткая программа 17:15 Женщины, короткая программа

Женщины, короткая программа 20:15 Пары, короткая программа

23 сентября, пятница

14:00 Танцы на льду, ритм-танец

Танцы на льду, ритм-танец 16:30 Мужчины, произвольная программа

Мужчины, произвольная программа 20:30 Пары, произвольная программа

24 сентября, суббота

12:00 Женщины, произвольная программа

Женщины, произвольная программа 15:20 Танцы на льду, произвольный танец

Танцы на льду, произвольный танец 21:15 Показательные выступления

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