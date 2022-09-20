Фигурное катание. Nebelhorn Trophy 2022: результаты, расписание, участники

21-24 сентября в немецком Оберстдорфе пройдет международный турнир по фигурному катанию Nebelhorn Trophy серии ISU Challenger сезона 2022/2023. Среди заявленных участников бельгийка Луна Хендрикс — действующая вице-чемпионка мира — и любимец публики из Канады Киган Мессинг.
Olympics следит за турниром и будет публиковать результаты во всех видах программ, а также итоги турнира.
Результаты | Nebelhorn Trophy 2022
Начиная с 21-го сентября здесь будут публиковаться результаты турнира.
Участники | Nebelhorn Trophy 2022
За кем следить?
Мужчины: Киган Мессинг (Канада), Кадзуки Томоно (Япония), Роман Садовский (Канада)
Женщины: Луна Хендрикс (Бельгия), Мадлен Скизас (Канада), Грейси Голд (США)
Пары: Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия), Анастасия Метелкина — Даниил Паркман (Грузия), Сара Конти — Никколо Макии (Италия)
Танцы на льду: Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания), Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Канада), Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва)
Полные списки участников
Расписание | Nebelhorn Trophy 2022
Время указано московское (GMT +3).
22 сентября, четверг
- 14:00 Мужчины, короткая программа
- 17:15 Женщины, короткая программа
- 20:15 Пары, короткая программа
23 сентября, пятница
- 14:00 Танцы на льду, ритм-танец
- 16:30 Мужчины, произвольная программа
- 20:30 Пары, произвольная программа
24 сентября, суббота
- 12:00 Женщины, произвольная программа
- 15:20 Танцы на льду, произвольный танец
- 21:15 Показательные выступления