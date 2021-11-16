Фигурное катание. Кубок Варшавы-2021: расписание, состав участников

18-20 ноября на льду Центрального спортивного центра Торвар в Варшаве пройдет одноименный столице Польши Кубок – Кубок Варшавы-2021, входящий в серию ИСУ Челленджер.

Во всех четырех видах программы составы будут многочисленны. В женском одиночном катании выступит Майя Хромых, чуть более недели назад ставшая второй на своем первом взрослом этапе Гран-при – в Турине. На следующей неделе ученице Этери Тутберидзе предстоит выступит на Гран-при уже в Сочи. Из именитых фигуристок отметим канадку Габриэль Дэйлман, олимпийскую чемпионку-2018 в команде и бронзового призера чемпионата мира-2017. Вряд ли Габи составит конкуренцию Майе Хромых, у которой в арсенале пара четверных прыжков, но в какой форме сейчас Дэйлман узнать интересно.

В парном катании призеры чемпионатов мира Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступят в Варшаве после этапа Гран-при в Токио, на котором они в минувшую субботу заняли второе место. Вместе с ними Россию на турнире представят ученики Нины Мозер Алина Пепелева – Роман Плешков и пара Тамары Москвиной Ясмина Кадырова – Иван Бальченко.

В мужском одиночном катании увидим победителя Мемориала Дениса Тена-2021 Петра Гуменника, а также победителя юниорского этапа Гран-при этого сезона в Любляне и серебряного призера этапа в Кошице Илью Яблокова. Хотя фаворитом соревнований, скорее, видится итальянец Даниэль Грассль, завоевавший бронзу на домашнем этапе Гран-при в начале ноября. Успех в этом виде во многом будет зависеть от количества и качества исполнения четверных прыжков.

В танцах на льду свои программы представят Диана Дэвис – Глеб Смолкин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко и бронзовые призеры чемпионата мира среди юниоров-2020 Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный. Украшением турнира станет и выступление Каны Мурамото и Дайсукэ Такахаси, бронзового призера Олимпийских игр-2010 и чемпиона мира-2010 в одиночном катании.

Кубок Варшавы-2021 (Варшава, 18-21 ноября)

Расписание

18 ноября

13:45 – Женщины, короткая программа

18:30 – Пары, короткая программа

21:00 – Мужчины короткая программа

19 ноября

14:15 – Танцы на льду, ритм-танец

17:30 – Мужчины, произвольная программа

22:00 – Пары, произвольная программа

20 ноября

15:00 – Женщины, произвольная программа

20:40 – Танцы на льду, произвольный танец

Где смотреть

Трансляция Кубка Варшавы-2021 будет доступна на сайте турнира и здесь.