Фигурное катание. Командный турнир Japan Open: сделает ли Малинин семь четверных?

8 октября в японской Сайтаме состоится командный турнир по фигурному катанию Japan Open. Он начнется в 18.30 по московскому времени. В течение трех часов фигуристы-одиночники в составе команд Японии, США и Европы исполнят произвольные программы. Лучшей станет команда с наибольшей суммой баллов за все прокаты.

За Японию выступят действующие чемпионы мира и призеры Олимпийских игр Каори Сакомото и Сема Уно, а также двукратная победительница чемпионата четырех континентов Рика Кихира и действующая чемпионка Японии среди юниоров, бронзовый призер чемпионата четырех континентов 2022 года Као Миура.

Команду США представят чемпион мира среди юниоров 2022 года Илья Малинин, бронзовый призер Олимпийских игр в команде, призер чемпионатов четырех континентов Джейсон Браун, призер чемпионатов четырех континентов Мираи Нагасу, победительница и призер этапов Гран-при, действующая чемпионка США Мэрайя Белл.

В составе команды Европы на лед выйдут серебряный призер чемпионата мира 2022 года Луна Хендрикс из Бельгии, серебряный призер чемпионата Европы 2022 года Даниэль Грассль из Италии, призер этапа Гран-при, участник Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы Михал Бржезина из Чехии и участница Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы Екатерина Куракова (Польша).

Пожалуй, самым интересным и наиболее ожидаемым событием Japan Open станет тот факт, исполнит ли Илья Малинин семь четверных прыжков в своей программе. Напомним, что в сентябре на турнире U.S. International Classic — 2022 фигурист сделал четверной аксель. На тренировке в Сайтаме накануне он представил в программе четверной аксель, четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, а во второй половине четверной лутц-ойлер-тройной сальхов, четверной тулуп-тройной аксель, четверной сальхов, тройной тулуп.

Посмотрев на то, что делает Илья, Сема Уно даже сказал: «Это лишь одна тренировка, но, думаю, я нашел, к чему стремиться, какую цель ставить на сезон. Я знал, что Илья очень хорош в исполнении акселя, но сегодня я увидел его прокат, увидел, что все его прыжки очень хорошие, качественные. Он так легко их делает, в манере, не ведущей к травмам».

Когда много тренируешь четверные, это повышает риск травм, но его форма всегда на одном уровне. Она близка к идеальной, и это восхищает. Сейчас Илья более стабилен и выступает на более высоком уровне.

Если у мужчин интересна дуэль Ильи Малинина и Семы Уно, то у женщин все внимание будет приковано к Каори Сакамото и Луне Хендрикс. Каори ранее выступила на турнире Lombardia Trophy не лучшим образом, сломав мизинец. Луна выиграл Nebelhorn Trophy. Впервые после перерыва в год перед большой публикой выступит Рика Кихира, пропустившая олимпийский сезон из-за перелома лодыжки. Форма Рики пока очень далека от лучшей, но она намерена возвращать соревновательную практику, готовясь к декабрьскому чемпионату страны.