Фигурное катание. Командный турнир Japan Open: Малинин без 7 четверных, победила Япония

В Сайтаме прошел командный турнир по фигурному катанию Japan Open. В его рамках участники исполнили произвольные программы. По итогам большую сумму баллов заработали фигуристы Японии.

Самым ожидаемым событием этого соревнования являлось выступление чемпиона мира среди юниоров 2022 года Ильи Малинина. Фигурист планировал исполнить в своей программе семь четверных. На тренировке в Сайтаме накануне он представил в программе четверной аксель, четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, а во второй половине четверной лутц-ойлер-тройной сальхов, четверной тулуп-тройной аксель, четверной сальхов, тройной тулуп. Перед публикой днем позже Илья показал пять прыжков в четыре оборота, четыре из них были без ошибок. Четверный аксель был выполнен со степ-аутом, затем последовали четверной тулуп, четверной лутц, четверной сальхов и каскад четверной лутц-ойлер-тройной сальхов.

Чемпион мира 2022 года Сема Уно не был безупречен в своем прокате, он обошел Малинина менее чем на 4 десятых балла, в основном за счет компонентов.

Еще одна победительница первенства планеты этого года, Каори Сакомото, обыграла серебряного призера чемпионата мира 2022 года Луну Хендрикс на значительные 14 баллов.

Произвольные программы

Женщины

1. Каори Сакамото (Япония) – 146,66

2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 132,53

3. Мэрайя Белл (США) – 119,40

4. Екатерина Куракова (Польша) – 115,49

5. Рика Кихира (Япония) – 113,44

6. Мираи Нагасу (США) – 100,88

Мужчины

1. Шома Уно (Япония) – 193,80

2. Илья Малинин (США) – 193,42

3. Као Миура (Япония) – 169,94

4. Даниэль Грассль (Италия) – 166,21

5. Джейсон Браун (США) – 163,57

6. Михал Бржезина (Чехия) – 98,26

Итоги:

1. Команда Японии – 623,84

2. Команда Северной Америки – 577,27

3. Команда Европы – 512,49