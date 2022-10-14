Фигурное катание. Budapest Trophy — 2022: расписание турнира, на котором выступят Мемола, Наумов, Паганини, Иццо

14 — 16 октября в столице Венгрии пройдет турнир по фигурному катанию серии ISU Challenger сезона 2022/2023 Budapest Trophy.

На нем выступят бронзовый призер чемпионата Европы 2019 года Маттео Риццо из Италии, победитель этапа Гран-при среди юниоров этого сезона в Риге и серебряный призер этапа Гран-при среди юниоров 2022 года в Остраве Николай Мемола (Италия). Обратим также внимание на Максима Наумова, ставшего пятым на юниорском чемпионате мира весной этого года. Максим — сын чемпионов мира 1994 года в парном катании Евгении Шишковой и Вадима Наумова.

В женском одиночном катании на лед выйдут Нина Петрыкина из Эстонии (8-е место на чемпионате Европы 2022 года и 16-е — на чемпионате мира 2022 года), Алексия Паганини из Швецарии, ставшая 4-й на ЧЕ-2020 и дважды участвовавшая в Олимпийских играх.

В танцах на льду интересно посмотреть на чемпионов мира среди юниоров 2019 года — дуэт Маржори Лажуа — Закари Лага из Канады ичемпионов мира среди юниоров 2022 года Уну Браун — Гейджа Брауна.

Olympics рассказывает, когда пройдут соревнования, кто является фаворитами и где следить за результатами.

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За кем следить?

Полные списки участников здесь.

Мужчины: Максим Наумов (США), Маттео Риццо (Италия), Николай Мемола (Италия)

Женщины: Нина Петрыкина (Эстония), Алексия Паганини (Швейцария), Габриэлла Иццо (США)

Танцы на льду: Маржори Лажуа — Закари Лага (Канада, Уна Браун — Гейдж Браун (США), Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция)

Результаты

Результаты турнира смотрите здесь.

В Будапеште выступят действующие чемпионы мира среди юниоров в танцах на льду Уна и Гейдж Браун из США Фото © ISU 20222

Расписание

Время указано московское

14 октября (пятница)

14:00 Пары, произвольная программа

Пары, произвольная программа 19:10 Танцы на льду, ритм-танец

15 октября (суббота)

17:30 Женщины, короткая программа

16 октября (воскресенье)

12:40 Женщины, произвольная программа

Женщины, произвольная программа 16:20 Мужчины, произвольная программа

Мужчины, произвольная программа 20:00 Танцы на льду, произвольный танец

Смотреть турнир можно здесь.

⛸ Серия Гран-при ISU — 2022 | Взрослые | Юниоры