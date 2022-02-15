5 соперниц, которые могут бросить вызов Камиле Валиевой, Анне Щербаковой и Александре Трусовой

Результаты в командном турнире и женской программе по фигурному катанию являются предварительными.

Три представительницы ROC приехали на зимние Олимпийские игры 2022 года в качестве явных фавориток, и все же есть несколько спортсменок, готовых бросить им вызов в споре за медали.

Все ждут, что пьедестал займут рекордсменка мира Камила Валиева, действующая чемпионка мира Анна Шербакова и бронзовая медалистка мирового первенства Александра Трусова. Среди женщин только они выполняют четверные прыжки, однако история олимпийского фигурного катания знала множество сюрпризов и сенсаций.

Результаты Камилы Валиевой, которая согласно решению CAS продолжает участие в зимних Олимпийских играх-2022, являются предварительными, так как продолжаются разбирательства в отношении результатов допинг-теста спортсменки.

Двукратная чемпионка Японии Сакамото Каори выступает на Играх второй раз. В Пхенчхане-2018 она заняла шестое место, а на чемпионате мира 2019 года – пятое.

Кроме нее, еще четыре девушки могут составить конкуренцию российским фигуристкам:

Сакамото и Хигути в деле

С тех пор как Сакамото взяла бронзу на юниорском ЧМ-2017, она уже сделала себе имя во взрослом спорте благодаря четкой технике, азартному исполнению и стабильным прыжкам. Пускай в ее арсенале нет тройного акселя или четверных прыжков, она дважды брала золото на чемпионате Японии и в этом сезоне выиграла Гран-при NHK.

Сейчас ей 21, и она уже помогла Японии взять медаль Пекина-2022 в фигурном катании.

Зато тройной аксель есть в арсенале Хигути, Лю и Ю Ен. Хигути давно зарекомендовала себя в женском фигурном катании и пять раз становилась призеркой национального первенства.

Эти Олимпийские игры она начала короткой программой в командных соревнованиях и готова к большему. «Это моя первая Олимпиада, и я хочу помочь своей команде, – сказала она после олимпийского дебюта. – Я немного нервничала, но, думаю, показала свою силу. Это будет хорошим подспорьем в преддверии одиночных соревнований».

Кореянка Ю Ен также выполняет тройной аксель. Начало пандемии в 2020 году негативно сказалось на ее прогрессе и переходе на взрослый уровень, хотя фигуристка все равно может похвастать титулом чемпионки Южной Кореи и третьими местами на двух этапах Гран-при в этом сезоне.

Заодно у нее есть опыт победы на юношеской Олимпиаде.

«Это отличная возможность проникнуться олимпийскими ощущениями, сказала кореянка о Лозанне-2020. – Это похоже на Олимпийские игры и сильно отличается от этапов Гран-при. Думаю, любому фигуристу здорово пережить такое в своей жизни».

Лю и Хендрикс готовы к прорыву

Достойный послужной список и у трех американских фигуристок. Лю, Карен Чен и Мэрайя Белл становились чемпионками США, и в текущем году Белл, которую тренирует Адам Риппон, проделала это уже в третий раз. Чен выступала со сборной в командных соревнованиях и дважды становилась четвертой на чемпионатах мира, включая последний.

И все же, если отталкиваться от техники, наиболее перспективными выглядят шансы Лю. Она регулярно исполняет тройной аксель – что в произвольной программе, что в короткой. Нынешний сезон является для нее дебютным на взрослом уровне, но с тройным акселем в багаже американке по силам блеснуть в Пекине.

Не стоит забывать и о пятикратной чемпионке Бельгии Луне Хендрикс, которую тренирует старший брат Йорик. На чемпионате мира 2021 года фигуристка заняла пятое место, а в ноябре стала первой бельгийкой, завоевавшей медали этапа Гран-при. На чемпионате Европы Хендрикс была четвертой, уступив только представительницам ROC. На том турнире она здорово показала себя в короткой программе и могла претендовать на большее, если бы добавила к этому убедительный результат в произвольном катании.

Женщины, индивидуальные соревнования: расписание и трансляции

Женское фигурное катание будет проходить по вечерам в Столичном дворце спорта. Короткая программа прошла во вторник, произвольная состоится в четверг.

Полное расписание соревнований по фигурному катанию.

15 февраля - 18:00 (по пекинскому времени) - Фигурное катание, женщины - Короткая программа

17 февраля - 18:00 (по пекинскому времени) - Фигурное катание, женщины - Произвольная программа

Как посмотреть выступления? Следить за ходом Олимпиады можно из любой точки мира. Вот, где можно смотреть трансляции.