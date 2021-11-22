Фехтование. Золотой командный дубль российских шпажистов в Кубке мира

После Олимпийских игр в Токио российские фехтовальщики одержали 21 ноября 2021 года первые большие международные победы. Отличились шпажисты. Женская сборная выиграла командный турнир на этапе Кубка мира в Таллине, а мужская также в командных соревнованиях первенствовала на этапе Кубка мира в Берне.

Примечательно, что на пути к победе женская российская команда (Татьяна Андрюшина, Виолетта Колобова, Айзанат Муртазаева, Анастасия Солдатова) в четвертьфинале обыграла хозяек соревнований олимпийский чемпионок Токио из Эстонии в четвертьфинале (43:34) и вице-чемпионок Игр-2020 из Южной Кореи в полуфинале (45:35), а в финале справились с Германией (45:37). Напомним, что в Токио российские шпажистки вообще остались без наград, лучший результат (четвертое место в личном турнире) показала Муртазаева.

Шпажисты на Играх-2020 завоевали в команде серебро, и в Берн они отправились почти в олимпийском составе. В Швейцарии фехтовали Сергей Бида, Павел Сухов, Никита Глазков, а Сергея Ходоса заменил Георгий Бруев. В четвертьфинале россияне одержали тяжелейшую победу над Данией (45:44), а в полуфинале взяли реванш за поражение в олимпийском финале у Японии (45:34). В золотом бою против Испании все было очень напряженно, вновь счет был 44:44, но Бида за 35 секунд до конца встречи сумел в атаке совершить результативный укол.