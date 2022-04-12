Пловец-беженец Эяд Масуд: «Это больше, чем спорт. Это медитация, мотивация… счастье»

Эяд Масуд всегда находил спасение в плавании.

«Плавание для меня – это больше, чем спорт. Это медитация, вызов, мотивация, достижение и счастье», – сказал Масуд в интервью Sports Gazette.

«Я не могу красиво выразить словами, но могу перечислить, чему плавание меня научило. Терпению, решимости, концентрации, смирению и любви».

Когда гражданская война заставила его с семьей покинуть Сирию, участие в Олимпиаде казалось далекой мечтой.

Он бежал в Саудовскую Аравию, где его отец работал врачом. Масуд не мог тренироваться из-за ограничений для иностранцев. Им запрещено посещать общественные бассейны и участвовать в соревнованиях.

Случайная встреча с новозеландским тренером Дэвидом Райтом изменила его жизнь.

Новый старт в Новой Зеландии

Райт работал со сборной Саудовской Аравии. Его впечатлил талант молодого сирийца, и он пригласил Масуда тренироваться с командой.

Вскоре Райт вернулся в Новую Зеландию, и Масуду снова запретили вход в бассейн.

Тренер олимпийской сборной «киви» убедил его, что переезд в Новую Зеландию – лучший вариант. После сложностей с визой и томительного ожидания Масуд в одиночку перебрался в новую страну.

Это был непростой шаг.

«Я думал, что язык и общение будут больше всего мешать адаптации. Но обнаружил, что все гораздо сложнее», – делится впечатлениями Масуд.

«Было больно от новостей из Сирии. После увиденных разрушений я не чувствовал себя в безопасности».

«Жить вдалеке от семьи было тяжело».

В плавании он «находил себя». Оно было единственной константой в его жизни.

Спорт и плавание – точки опоры

Плавание и радушный прием семьи Райта стали для Масуда спасением. Они помогли ему адаптироваться и почувствовать себя своим.

«Благодаря спорту я смог найти работу. Теперь я инструктор по плаванию», – продолжает Масуд.

«Я часто ходил в бассейн. Посетители, спасатели, бариста в кафе стали узнавать меня».

«Моя история и решимость не пропускать тренировки ни при каких обстоятельствах вдохновляли их».

«Чтобы измениться, нужна смелость. Обрести ее мне помогло преодоление трудностей на тренировках по плаванию».

Сирийский пловец говорит, что его главные трудности были финансовые: чем заплатить за жилье, на что поесть, как обеспечить себя.

Масуд: «Я хочу быть символом надежды»

Когда Масуд получил стипендию МОК для спортсменов-беженцев, он наконец смог полностью посвятить себя плаванию.

«Эти новости очень меня обрадовали, ­– рассказывает Масуд. – Я мог сосредоточиться на тренировках и меньше беспокоиться, как заработать на жизнь».

Масуд – один из 56 многообещающих спортсменов-беженцев со всего мира, получивших стипендию. Ему не удалось попасть в окончательную заявку олимпийской сборной беженцев на Олимпиаду в Токио. Но его путешествие продолжается, а любовь к плаванию остается непоколебимой. На горизонте – Париж-2024.

Пловец-беженец понимает, что он не просто спортсмен. Кроме личных амбиций, у него есть сила вдохновлять других.

«Я хочу быть символом надежды, хочу нести любовь и доброту. Хочу, чтобы все знали, как много беженцев по всему миру. Они талантливы и многое умеют».

«Еще я хочу вдохновлять людей стать счастливыми, это позволит им достичь больших целей».