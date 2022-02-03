Обширная география Пекина-2022: экзотические страны на зимней Олимпиаде

4 февраля в 15:00 по московскому времени начнется церемония открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Особый интерес в ходе этого торжественного события у зрителей вызывают немногочисленные делегации разных стран.

По стадиону «Птичье гнездо» пройдут представители Ямайки, Ливана, Саудовской Аравии, Тринидада и Тобаго и других стран, которые не ассоциируются с зимними видами спорта. Olympics.com знакомит с некоторыми из них.

Эритрея

Восточноафриканское государство представлено на зимней Олимпиаде-2022 одним спортсменом. Им стал 25-летний Шеннон-Огбани Абеда. В 80-е годы его родители бежали от войны в Канаду. Там мальчик научился кататься на коньках и заиграл в хоккей, но со временем переключился на горные лыжи.

Шеннон-Огбони Абеда

В 2012 году Абеда представил Эритрею на зимних юношеских Олимпийских играх, спустя шесть лет съездил на Олимпиаду в Пхенчхан, а теперь выступит на играх в Пекине. «Когда мне было семь или восемь лет, я нарисовал себя на олимпийском подиуме. Тогда я и представить не мог, что когда-нибудь окажусь на Олимпийских играх», – признался Абеда в интервью Olympics.com.

Гаити

Игры-2022 в Пекине – дебютная зимняя Олимпиада для Гаити. При этом в олимпийском движении эта страна отнюдь не новичок. В летних Играх спортсмены Гаити принимают участие со второй по счету Олимпиады, которая прошла в Париже в 1900 году.

Ричардсон Виано Фото © 2022 Getty Images

В Пекине честь страны будет защищать 19-летний Ричардсон Виано. Прежде чем переехать во Францию с приемными родителями, Ричардсон провел полтора года в детском доме. Однако спортсмен не забывает свои корни. Выступлением на Олимпиаде он хочет добиться как минимум одной цели: «Я надеюсь, это покажет миру, что в нашей стране есть нечто большее, чем землетрясения и другие стихийные бедствия».

Мадагаскар

От острова посреди Индийского океана на зимние Олимпийские игры отправятся два спортсмена: Миалитьяна Клерк и Мэтью Ноймюллер.

Миалитьяна Клерк с флагом Мадагаскара на церемонии открытия Игр-2018 Фото © 2018 Getty Images

Клерк – единственная женщина из Африки, которая выступит в Пекине. Миалитьяна встала на лыжи во Франции под присмотром приемных родителей, но при этом сохранила связь с биологической матерью. 20-летняя горнолыжница намерена попасть в топ-40 в Пекине и нацелена на самые высокие результаты в будущем: «Я стараюсь стать первой африканкой, которая поднимется на подиум Кубка мира и выиграет олимпийскую медаль».

18-летний Ноймюллер катается на лыжах почти всю жизнь благодаря отцу, который работал лыжным инструктором. В Пекине он выступит в слаломе и гигантском слаломе.

Филиппины

Филиппины известны обилием пляжей и экзотических фруктов, однако любители зимних видов спорта в этой стране тоже есть. На Играх в Пекине Филиппины представит 21-летний Аса Миллер.

Аса Миллер с флагом Филиппин на церемонии открытия Игр-2018 Фото © Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved

Горнолыжник родился в США, но по маминой линии имеет филиппинские корни. Он уже защищал честь страны на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане – тогда ему было всего 17 лет. «На этой Олимпиаде я хочу улучшить результат. На прошлых Играх я был 70-м в гигантском слаломе. Чувствую, что у меня появилось понимание, как справляться с давлением. Надеюсь, получится достойно представить Филиппины», – поделился ожиданиями Миллер с Olympics.com.

Нигерия

В 2018-м Нигерия удивила олимпийцами в скелетоне и бобслее. Четыре года спустя от Нигерии выступит Самуэль Икпефан в лыжных гонках. Он начинал спортивную карьеру во Франции и даже становился чемпионом страны в спринте среди юниоров, однако в 2011 году прогресс застопорился – на взрослом уровне его не ждали.

Икпефан вернулся к лыжным гонкам только в 2018-м, когда получил приглашение от Нигерии. В январе 2021 года он впервые выступил на Кубке мира, а неделю спустя отправился на чемпионат мира. В Нигерии с 29-летним спортсменом связывают большие надежды – ожидается, что на Олимпиаде-2026 он будет капитаном мужской сборной по лыжным гонкам, передавая опыт более молодым спортсменам.

Гана

Карлос Медер – третий по счету участник зимних Олимпийских игр в истории Ганы. «Спасибо моим приемным родителям из Швейцарии, которые поддерживали контакт с моей мамой. На протяжении всей жизни мне была близка культура Ганы, и я летал туда так часто, как только мог», – рассказал горнолыжник Olympics.com.

Медер отправился на дебютные Игры в Пекин в 43 года, но это его не смущает: «Для меня спорт – больше, чем просто победы. Я хочу стать примером и показать молодым людям из Швейцарии и Ганы, что при должных усилиях можно добиться любых целей».

Восточный Тимор

Азиатское государство Восточный Тимор будет в третий раз представлено на зимних Олимпийских играх. И каждый раз это случалось благодаря такому энтузиасту, как Йоанн Гутт Гонсалвеш. Выросший во Франции горнолыжник соревновался в Сочи, Пхенчхане, а теперь попробует покорить Пекин.

27-летний спортсмен выступает за Восточный Тимор, поскольку там родилась его мать. В середине 70-х она покинула страну из-за войны: «Я часто говорю, что от мамы мне досталось культурное наследие, дух и кровь, а отец привил французскую традицию: когда наступает зима, все встают на лыжи».