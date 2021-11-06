Евгения Чикунова: «Перестала волноваться, когда прыгнула в воду» 

На чемпионате Европы по плаванию в короткой воде 16-летняя брассистка завоевала уже две медали – золото на дистанции 200 метров и серебро на 100-метровке. Но в этом интервью Евгения Чикунова не только поделилась своими эмоциями, но и рассказала о своих ощущениях после Олимпиады, о впечатлениях о соперничестве поколений в мировом плавании и даже о том, как она относится к комментариям болельщиков в социальных сетях.

«За два года удалось добиться очень хорошего прогресса»

Olympcs: Евгения, чемпионат Европы в Казани начался для вас с серебряной медали на дистанции 100 метров брассом. Какие тогда были эмоции: радость от первой взрослой медали европейского чемпионата или разочарование, что не удалось дотянуться до золота?

Евгения Чикунова: Честно говоря, после финала на 100 метров я была невероятно рада, что попала в «призы». Вспоминая свой первый чемпионат Европы двухгодичной давности, на котором я на этой дистанции не смогла добраться даже до полуфинала, можно сказать, что за это время удалось добиться очень хорошего прогресса. Так что и место, и показанный результат меня в тот день полностью устроили.

Тем более, что не так давно вы из-за болезни вынуждены были пропустить несколько турниров. Теперь уже можно сказать, что сейчас уже самочувствие полностью пришло в норму и форма вернулась?

Да, я чувствую, что, по крайней мере, близка к очень хорошей форме. Пока еще ощущается, что тяжеловато плыть. Но результаты, которые при этом удается показывать, перекрывают собственные внутренние ощущения. И все это подтвердилось на дистанции 200 метров, на которой удалось плыть в те секунды, на которые я примерно ориентировалась на каждой из стадий. 2.19 в утренних предварительных заплывах – это очень хорошее начало. В полуфинале постаралась проплыть еще быстрее, так как понимала, что конкуренция очень высокая, и очень много девочек плывут примерно на таких же секундах. Это ощущение всегда подстегивает, и в итоге в полуфинале получилось 2.18,08. Ну, а финал – это финал.

«Соперничество поколений хорошо для плавания»

И какие сейчас эмоции после этого финала и первой в жизни победы на чемпионате Европы?

Эмоции просто фантастические! И от победы, и от результата. Я думала, что в финале буду в пределах 2.17 плыть, но удалось выйти на 2.16. Я планировала, конечно, так плыть, но не думала, что это будет так скоро (улыбается). Этот чемпионат Европы – очень хороший турнир для меня.

Ваш результат в финале – это еще и юниорский рекорд мира. Можно считать соавтором этого рекорда Марию Темникову, которая в финале задала очень высокий темп и стала в итоге обладательницей серебряной медали?

Да, я в какой-то степени благодарна Маше. Мы плыли с ней по соседним дорожкам, а я знала, что по времени она готова примерно на такой же результат, что и я. И я немного посматривала на Машу, ориентировалась по ней, и это мне тоже помогло проплыть так быстро.

Сильно нервничали перед финалом, ведь лучшее время и в предварительных заплывах, и в полуфинале показывало, что есть реальный шанс на золото?

Да, нервничала, конечно. Очень сложно отключиться от всего, когда понимаешь, что есть надежда на медаль. Прямо перед стартом было сильное волнение, но когда прыгнула в воду, уже стало поспокойнее, увереннее. На дистанции уже было не до переживаний.

Вы стали чемпионкой Европы в 16 лет. А за два дня до этого на дистанции 100 метров показали одинаковый результат с эстонкой Энели Ефимовой, которой вообще 14. Означает ли это, что в женский брасс приходит новая волна молодых звезд, которые абсолютно конкурентоспособны уже сейчас?

Да, причем в последнее время я очень часто вижу новости, как 12-летние девочки и даже те, кто еще моложе, плывут достаточно быстро. На самом деле это так классно! Ты понимаешь, что время не стоит на месте, что появляются новые лица. При этом и более старшие девочки тоже никуда не уходят, и чем сильнее это соперничество представительниц разных поколений – тем лучше для результатов и вообще для плавания.

К слову, бороться с соперницей по фамилии Ефимова в брассе – дело привычное. Теперь вот это была уже не Юлия, а Энели. Ожидали от нее такого прорыва уже на этом турнире?

Я вполне предполагала, что она может быть в «призах». Думаю, что и на «полтиннике» у нее тоже есть хорошие шансы. Так что в принципе это было довольно ожидаемо, но при этом, все-таки, немножко удивительно – опять-таки, если вспомнить меня, 14-летнюю, на предыдущем чемпионате Европы в Глазго. Я там просто потерялась, мне было очень тяжело. А она – молодец, в свои 14 все выдерживает.

«В посещении соцсетей стараюсь себя ограничивать»

Чемпионат Европы подходит к концу, но плавательный сезон продолжается. Остались еще силы после такого длинного и эмоционального, учитывая олимпийские переживания, сезона?

Для меня сейчас гораздо более важна моральная подготовка. После Олимпиады я не так много отдыхала и сразу начала готовиться к соревнованиям Международной лиги плавания. И мне сейчас очень важно держаться в тонусе именно в психологическом плане. Очень много людей помогают мне в этом смысле, и я за это им очень благодарна. Многие мне пишут, поздравляют, желают удачи.

Во время Олимпиады вы довольно эмоционально отзывались о некоторых комментариях в соцсетях по ходу Игр. Теперь, наверное, перед стартами в соцсети уже не заглядываете?

Захожу, но точно не в Инстаграм, да и вообще стараюсь очень-очень сильно себя ограничивать в этом смысле. Но стоит учесть, что тогда, во время Олимпиады, я сказала, что комментарии, которые я прочитала, не повлияли на мой результат. Думаю, так и было. Но я все равно стремлюсь очень себя ограничивать в чтении разного рода подобной информации. И в любом случае, на результатах это не сказывается. Да и активность подобных комментариев во время Олимпиады и в любое другое время все-таки совсем разная.

В этом году в плавании на короткой воде очень необычный календарь сезона – с очень маленьким интервалом проводятся и чемпионат Европы, и чемпионат мира. Можно на протяжении этих полутора месяцев удержать себя на пике формы?

Я надеюсь, что мне это удастся. После чемпионата Европы у меня еще запланированы соревнования Международной лиги плавания, в рамках которой будет старт в Нидерландах. Поэтому у меня сейчас постоянно идут соревнования и именно через них буду поддерживать форму. К сожалению, придется пропустить чемпионат России, что очень обидно, так как он будет проходить в моем родном и любимом Санкт-Петербурге.

Зато с декабрьским чемпионатом мира в Абу-Даби планы наверняка связаны?

Да, мне очень хочется выступить на чемпионате мира. Я надеюсь, что смогу туда отобраться, потому что мне очень – ну, просто безумно! – хочется выступать за страну на новых для меня международных соревнованиях. Я выступала по юниоркам и на Европе, и на мире, и сейчас очень хочется уже во взрослой команде плыть на чемпионате мира.