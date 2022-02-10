Евгений Семененко: все, что нужно знать о лучшем фигуристе сборной ROC в мужском турнире Пекина-2022

В короткой программе Евгений Семененко занял седьмое место, набрав 95,76 балла и оставив позади легендарного японца Ханю Юдзуру, который после короткой программы был лишь восьмым. Произвольная программа удалась представителю ROC не так хорошо – он упал на четверном тулупе и сделал ошибку в каскаде. Тем не менее, за свой прокат Семененко получил лучшие оценки в карьере (178,37) и установил персональный рекорд по сумме программ (274,13). В итоговом протоколе он занял восьмое место, тогда как другие фигуристы команды Марк Кондратюк и Андрей Мозалев заняли 15-е и 19-е места, соответственно. Тренер Семененко Алексей Мишин сказал, что восьмое место – это не тот результат, на который они рассчитывали, но тем не менее, их тандем показал, что может прогрессировать.

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Olympics.com рассказывает, что интересно знать о фигуристе, который изначально не должен был ехать на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Заменил Коляду

На взрослом уровне Евгений Семененко дебютировал в прошлом сезоне. Его первым большим стартом стал чемпионат мира, куда он отобрался благодаря победе в финале Кубка России. На мировом первенстве фигурист занял восьмое место.

В олимпийском сезоне он занял четвертое место на чемпионате России (после короткой программы Семененко даже лидировал), потом съездил на чемпионат Европы в январе, где занял пятое место (в короткой программе был третьим, а в произвольной – девятым) – худший результат среди россиян на турнире. В результате в итоговом составе сборной ROC на Олимпийские игры-2022 в Пекине имени Евгения Семененко не оказалось, он остался запасным. Однако в конце января стало известно о положительном тесте на коронавирус у лидера мужской команды Михаила Коляды, что позволило Семененко в последний момент получить путевку в Пекин.

С детства тренируется у Мишиных

18-летний фигурист из Санкт-Петербурга тренируется в группе Алексея Мишина, где его готовит не только сам профессор, но и его жена Татьяна Николаевна Мишина, с которой он работает с восьми лет.

«Это главный человек для меня. Она пример великолепного тренера и человека. Как она переживает за спортсмена, поддерживает… Может грамотно подобрать нужные слова. Где-то похвалить, где-то отметить недочеты. Она живет жизнью спортсменов, – рассказывал Семененко в интервью «Матч ТВ». – То же самое могу сказать и о Алексее Николаевиче. Очень рад, что могу работать с такими великими людьми».

Выиграл бронзу Skate Canada с травмой

В текущем сезоне Евгений Семененко выступал на двух этап серии Гран-при. На Skate Canada ему удалось подняться на пьедестал почета, выиграв бронзовую медаль. Эта награда тем ценнее, что была завоевана через боль. На тренировке перед соревнованиями спортсмен упал и получил травму – болело все от руки до груди. Евгению было сложно даже пошевелиться, но при помощи медицинского персонала он все-таки вышел на старт и не просто откатался, но и выиграл бронзу.

Учится в медицинском

Несмотря на загруженность из-за занятий спортом, Евгений никогда не забывал об учебе. Он дополнительно занимался с репетиторами и изучал два иностранных языка – английский и немецкий, любил химию. Все это привело к тому, что Семененко окончил школу с золотой медалью и поступил в Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова. Фигурист признавался, что волновался перед ЕГЭ больше, чем перед прокатами, поскольку такие экзамены – переломный момент в жизни.

Совмещать учебу в университете и фигурное катание сложно, у спортсмена практически не остается времени на отдых.

«Единственное, суббота – где-то с 14 часов до 20 – а так все остальное время чем-то занят. Иногда успеваю ходить очно на пары, важные дни – понедельник и суббота. В понедельник биология и латынь, и потом я успеваю на вторую тренировку, – рассказывал он Первому каналу. – Есть предметы важные, есть менее важные. В первом семестре у меня три важных: анатомия, биология и латынь. А из предметов, которые нравятся, выделю анатомию и латынь – кайф учить».