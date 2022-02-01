Все, что нужно знать об исторической эстафете олимпийского огня Пекина-2022

Эстафета олимпийского огня – важный символ Олимпийских игр, который знаменует их начало и служит напоминанием о важности мира и дружбы – ключевых понятиях олимпийского движения.

Каждая эстафета на протяжении всей истории имеет различные аспекты, отражающие культурную самобытность принимающей страны и олицетворяющие нынешнюю эпоху, и эстафета олимпийского огня Пекина-2022 не станет исключением.

Эстафета олимпийского огня Пекина-2022 пройдет со 2 по 4 февраля в трех городах: Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу. В ней примут участие сотни факелоносцев, в том числе состоится первая в истории передача от робота к роботу.

Узнайте ниже о расписании, кто принимает участие в эстафете и что изменилось на этот раз.

От передовых рабочих до подводных роботов

Олимпийский огонь прибыл в Китайскую Народную Республику 20 октября прошлого года, что сделало Пекин первым городом в истории, встретившим огонь летних (2008) и зимних (2022) Олимпийских игр.

В связи с продолжающейся пандемией COVID-19 был принят ряд мер по охране здоровья и безопасности, чтобы сократить длину и продолжительность эстафеты.

Около 1200 факелоносцев из разных областей науки, образования, культуры и здравоохранения примут участие в эстафете, которая должна начаться в Пекинском олимпийском лесном парке.

Факелоносцы, возраст которых варьируется от 14 до 86 лет, пронесут факел вдоль участка Бадалин Великой Китайской стены, через руины Нихэван, горнолыжный курорт Фулонг и Летний дворец.

В эстафете примут участие не только граждане Китая, из которых 57 процентов будут передовыми рабочими, но и иностранцы из более чем 20 стран и регионов и даже роботы!

Во второй половине дня 2 февраля в Пекинском зимнем олимпийском парке у реки Юндин в эстафете будут задействованы роботы-амфибии и подводные роботы, что станет первым случаем в истории, когда эстафета будет передана от робота к роботу.

Факелоносец Ли Цзяньцзюньон после получения факела от Иоанниса Антониу на церемонии зажжения олимпийского огня Фото © Milos Bicanski/Getty Images

Расписание и темы эстафеты олимпийского огня Пекина-2022

2 февраля: Пекин как столица двух Олимпиад

9:00 - 9:20: Южные ворота пекинского Олимпийского лесного парка (Церемония открытия)

9:21 - 11:36: Пекинский Олимпийский лесной парк

11:36 - 18:04: Пекинский Олимпийский лесной парк

18:04 - 19:03: Шоганг Парк

3 февраля: Пекин и Чжанцзякоу, свидание на льду и снегу

9:00 - 9:51: Участок Бадалин Великой Китайской стены

9:51 - 10:40: Сад международной выставки винограда в Яньцине

10:50 - 12:00: Парк руин Нихеван

12:30 - 13:30: Деревня Дэшэн

14:00 - 14:50: Парк индустриальной культуры

15:20 - 16:00: Снежный парк Форлонг

17:00 - 17:30: Дацзинмэнь

4 февраля: Где встречается прошлое и настоящее, ворота к мечтам

8:30 - 10:23: Летний дворец

10:23 - 12:12: Пекинский Олимпийский лесной парк

13:00 - 15:20: Лесной парк Гранд-Канал