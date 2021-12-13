Командные соревнования по горнолыжному спорту в параллельном слаломе, что это?

Чтобы повысить гендерное равенство на Играх, смешанные соревнования стали основным элементом олимпийской программы. В Пекине-2022 будет девять смешанных соревнований: четыре новых и пять, которые уже проводились на прошлых Олимпиадах.

После впечатляющего дебюта на прошлой зимней Олимпиаде командные соревнования снова пройдут в Пекине в следующем году. В горнолыжной программе эта дисциплина будет последней.

Формат командных соревнований в горнолыжном спорте

Соревнования по параллельному слалому среди смешанных команд постепенно становятся традицией зимних видов спорта. Уже более 10 лет они проводятся на чемпионатах мира.

В Пекине формат состязаний будет такой же, как и на последних зимних Олимпийских играх: 16 лучших команд по горнолыжному спорту будут соревноваться по системе на вылет. Заезды начнутся со стадии 1/8 финала, после чего последуют четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

Каждая команда может состоять максимум из шести спортсменов. В каждом раунде четыре горнолыжника от каждой страны – два мужчины и две женщины – соревнуются с четырьмя горнолыжниками из другой страны. Как и в других соревнованиях по параллельному слалому, два соперника одновременно проходят две одинаковые трассы, расположенные на склоне рядом друг с другом. Победитель каждого заезда получает одно очко для своей команды. Если оба лыжника падают или пропускают ворота, то очко получает лыжник, который преодолел большее расстояние.

Побеждает команда, набравшая наибольшее количество очков после четырех гонок. Если счет 2:2, то побеждает команда с лучшим суммарным временем.

Когда и где следить за командными соревнованиями по горным лыжам в Пекине-2022

Параллельный слалом среди команд состоится 19 февраля 2022 года. Гонки 1/8 финала начнутся в 11:00 по местному времени. Затем пройдут четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Финальные заезды дня состоятся в 12:46.

Соревнования пройдут в Национальном горнолыжном центре в Яньцине.

Что особенного в командном параллельном слаломе?

Для горнолыжного спорта параллельный слалом среди команд – это уникальное событие. Возьмите интенсивность дуэли между двумя лыжниками, мчащимися бок о бок, добавьте эмоции командных соревнований и не забудьте о волнении от того, что это заключительные соревнования по горнолыжному спорту на Олимпиаде – теперь у вас есть все ингредиенты для гонки, которую нельзя пропустить.

«Я думаю, что это очень интересное соревнование. Оно новое, и мы все еще работаем над ошибками. Однако соревноваться с кем-то один на один и при этом тренироваться и участвовать в гонках с ребятами из своей команды – это очень весело», – поделилась мнением Меган Макджеймс из США с агентством Reuters на Играх-2018 в Пхенчхане.

«Трасса короткая, поэтому нужно быть еще более внимательным, чем в слаломе и гигантском слаломе. Это классное соревнование, которое нужно проводить и дальше», – сказал Михаэль Матт после завоевания серебряной медали в Пхенчхане.

На кого обратить внимание?

Первый олимпийский титул в командных соревнованиях по горнолыжному спорту завоевала сборная Швейцарии. В финале Дениз Файерабенд, Даниэль Юль, Венди Хольденер и Рамон Ценхойзерн победили Австрию. В Пекине они попытаются снова выиграть золото.

Однако на зимних Олимпийских играх в следующем году будет много претендентов на победу. Норвегия завоевала бронзу в Пхенчхане-2018, а в 2021 году выиграла чемпионат мира в этой дисциплине.

Швеция и Германия также поднялись на подиум на чемпионате мира 2021 года в Кортина-д'Ампеццо и попытаются остаться там на Олимпийских играх. Не стоит забывать и о Франции, которая может рассчитывать на обладателя «Большого глобуса» 2021 года Алексиса Пентюро.