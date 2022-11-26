Этап Гран-при по фигурному катанию в Финляндии 2022: итоги

Мужское одиночное катание: Малинин набирает обороты

В короткой программе «король четверных» Илья Малинин уступил французу Кевину Эймозу. Однако в произвольную Малинин выиграл с комфортным запасом. К сожалению, в этот раз Илья не смог успешно исполнить свой коронный четверной аксель. Напомним, что 17-летний Малинин — единственный в мире фигурист, кому покорился сложнейший прыжок в 4.5 оборота. Также Малинин допустил ошибки на четверном сальхове и в каскаде из тройных прыжков. Считая аксель, американец заявил в программе пять четверных прыжков, с тремя из которых справился отлично.

Сюн Сато в произвольной программе уступил Малинину около 12 баллов: в заявке японца было только три четверных, но в отличие от Малинина, Сато показал практически идеальный прокат, не считая неправильное ребро на тройном флипе. Кевин Эймоз без четверных прыжков смог занять третье место в произвольной программе, обойдя в том числе фигуристов, которые такие прыжки успешно исполняли. В таком же порядке фигуристы расположились и в итоговом рейтинге: Малинин — первый с 278.39 балла, Сато — второй с 262.21, Эймоз — третий с 255.69. Малинин и Сато вышли в финал серии.