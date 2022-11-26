Этап Гран-при по фигурному катанию в Финляндии 2022: итоги

Рассказываем, кто выиграл на заключительном этапе серии Гран-при по фигурному катанию 2022/2023
26 ноября в Эспоо (Финляндия) завершился шестой этап серии Гран-при по фигурному катанию сезона 2022/2023, а также определился список участников финала серии, который пройдет 8–11 декабря в итальянском Турине. На заключительном этапе лучшими стали: Маи Михара (Япония) — среди женщин, Илья Малинин (США) — среди мужчин, Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) — среди спортивных пар, Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — среди танцевальных дуэтов.
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По итогам серии Михара стала единственной одиночницей, которая смогла выиграть два этапа, и вышла в финал с первого места рейтинга. В Эспоо Михара проиграла Луне Хендрикс короткую программу, совершив ошибку в каскаде прыжков, но обыграла и бельгийку, и подругу по команде Ману Кавабэ в произвольной. В итоге Михара обошла Хендрикс меньше чем на 0.5 балла, заняв первое место с суммой 204.14 балла. Луна с 203.91 балла — вторая. Как и Михара, бельгийка вышла в финал серии. На третьем месте с уже более серьезным отставанием Мана Кавабэ — 197.41 балла.
В короткой программе «король четверных» Илья Малинин уступил французу Кевину Эймозу. Однако в произвольную Малинин выиграл с комфортным запасом. К сожалению, в этот раз Илья не смог успешно исполнить свой коронный четверной аксель. Напомним, что 17-летний Малинин — единственный в мире фигурист, кому покорился сложнейший прыжок в 4.5 оборота. Также Малинин допустил ошибки на четверном сальхове и в каскаде из тройных прыжков. Считая аксель, американец заявил в программе пять четверных прыжков, с тремя из которых справился отлично.
Сюн Сато в произвольной программе уступил Малинину около 12 баллов: в заявке японца было только три четверных, но в отличие от Малинина, Сато показал практически идеальный прокат, не считая неправильное ребро на тройном флипе. Кевин Эймоз без четверных прыжков смог занять третье место в произвольной программе, обойдя в том числе фигуристов, которые такие прыжки успешно исполняли. В таком же порядке фигуристы расположились и в итоговом рейтинге: Малинин — первый с 278.39 балла, Сато — второй с 262.21, Эймоз — третий с 255.69. Малинин и Сато вышли в финал серии.
В парном катании итальянцы Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини стали первыми с суммой 189.74, обойдя немецкую пару Алиса Ефимова — Рубен Бломмарт почти на 20 баллов. На этапе во Франции Гиларди — Амброзини заняли четвертое место, что могло стоить им попадания в финал. Но в итоге они станут одной из двух спортивных пар, которые представят Италию на «домашнем» льду в Турине в финале серии. Третьими в Финляндии стали Анастасия Метелкина — Даниил Паркман, представляющие Грузию, с 166.56 балла. Эта позиция позволила им занять девятое место в итоговом рейтинге и стать третьими запасными.
В танцах на льду ситуация сложилась похоже. Фавориты этапа канадцы Пайпер Гиллес — Поль Пуарье выиграли второе золото серии с 219.49 балла. Вторые — американцы Кейтлин Хавайек — Жан-Люк Бейкер с 202.46, которые благодаря этому месту смогли выйти в финал серии с шестого места в рейтинге. Третьи — финский дуэт Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс с суммой 191.79 балла.
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