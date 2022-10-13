Этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Энье — 2022: результаты и видео

13–15 октября в итальянской Энье проходит заключительный этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию.
Листайте ниже, чтобы найти результаты во всех дисциплинах, а также полные видео прокатов.
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Полные результаты
Olympics приводит первые 10 мест в соревнованиях юношей и девушек, и первые 8 — в соревнованиях пар и танцевальных дуэтов. Фигуристы, попавшие в десятку или восьмерку в своих дисциплинах, по итогам этапа заработают от 1 до 15 очков. Полные результаты можно найти по ссылкам в таблице ниже.
Текущий рейтинг, по результатам которого лучшие шесть представителей в каждой из дисциплин попадут в финал, здесь.
|Юноши
|Девушки
|Танцы на льду
|Короткая программа
|Короткая программа
|Ритм-танец
|Произвольная программа
|Произвольная программа
|Произвольный танец
|Итоговые результаты
|Итоговые результаты
|Итоговые результаты
Результаты | Юноши, короткая программа
- Лукас Бруссард (США) — 74.79
- Сюнсюкэ Накамура (Япония) — 73.61
- Даниэль Мартынов (США) — 72.35
- Наоки Росси (Швейцария) — 71.71
- Алекса Ракич (Канада) — 71.5
- Чжэ Кын Ли (Южная Корея) — 69.47
- Такеру Амине Катайсэ (Япония) — 65.56
- Рахат Бралин (Казахстан) — 62.93
- Андреас Нордбэк (Швеция) — 62.62
- Лев Винокур (Израиль) — 60.95
Результаты | Танцы на льду, ритм-танец
- Катерина Мразкова — Даниэль Мразек (Чехия) — 71.87
- Леа Несет — Артем Маркелов (США) — 61.27
- Дженна Хауэр — Бенджамин Старр (США) — 60.32
- Ханна Лим — Е Куан (Южная Корея) — 59.01
- Сандрин Готье — Кентен Тирен (Канада) — 57.48
- Анна Симова — Кирилл Аксенов (Словакия) — 57.22
- Луиза Борде — Томас Гипулу (Франция) — 56.55
- Ангелина Кудрявцева — Илья Каранкевич (Кипр) — 54.92