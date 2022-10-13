Этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Энье — 2022: результаты и видео

13–15 октября в итальянской Энье проходит заключительный этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию.

Листайте ниже, чтобы найти результаты во всех дисциплинах, а также полные видео прокатов.

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Полные результаты

Olympics приводит первые 10 мест в соревнованиях юношей и девушек, и первые 8 — в соревнованиях пар и танцевальных дуэтов. Фигуристы, попавшие в десятку или восьмерку в своих дисциплинах, по итогам этапа заработают от 1 до 15 очков. Полные результаты можно найти по ссылкам в таблице ниже.

Текущий рейтинг, по результатам которого лучшие шесть представителей в каждой из дисциплин попадут в финал, здесь.

Результаты | Юноши, короткая программа

Лукас Бруссард (США) — 74.79 Сюнсюкэ Накамура (Япония) — 73.61 Даниэль Мартынов (США) — 72.35 Наоки Росси (Швейцария) — 71.71 Алекса Ракич (Канада) — 71.5 Чжэ Кын Ли (Южная Корея) — 69.47 Такеру Амине Катайсэ (Япония) — 65.56 Рахат Бралин (Казахстан) — 62.93 Андреас Нордбэк (Швеция) — 62.62 Лев Винокур (Израиль) — 60.95

Результаты | Танцы на льду, ритм-танец