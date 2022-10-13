Этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Энье — 2022: результаты и видео

Результаты и видео прокатов шестого этапа серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров сезона 2022/2023, 13–15 октября

Автор: Тамара Романова
Фигурное катание

13–15 октября в итальянской Энье проходит заключительный этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию.

Листайте ниже, чтобы найти результаты во всех дисциплинах, а также полные видео прокатов.

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Полные результаты

Olympics приводит первые 10 мест в соревнованиях юношей и девушек, и первые 8 — в соревнованиях пар и танцевальных дуэтов. Фигуристы, попавшие в десятку или восьмерку в своих дисциплинах, по итогам этапа заработают от 1 до 15 очков. Полные результаты можно найти по ссылкам в таблице ниже.

Текущий рейтинг, по результатам которого лучшие шесть представителей в каждой из дисциплин попадут в финал, здесь.

Юноши Девушки Танцы на льду
Короткая программаКороткая программаРитм-танец
Произвольная программаПроизвольная программаПроизвольный танец
Итоговые результатыИтоговые результатыИтоговые результаты

Результаты | Юноши, короткая программа

  1. Лукас Бруссард (США) — 74.79
  2. Сюнсюкэ Накамура (Япония) — 73.61
  3. Даниэль Мартынов (США) — 72.35
  4. Наоки Росси (Швейцария) — 71.71
  5. Алекса Ракич (Канада) — 71.5
  6. Чжэ Кын Ли (Южная Корея) — 69.47
  7. Такеру Амине Катайсэ (Япония) — 65.56
  8. Рахат Бралин (Казахстан) — 62.93
  9. Андреас Нордбэк (Швеция) — 62.62
  10. Лев Винокур (Израиль) — 60.95

Результаты | Танцы на льду, ритм-танец

  1. Катерина Мразкова — Даниэль Мразек (Чехия) — 71.87
  2. Леа Несет — Артем Маркелов (США) — 61.27
  3. Дженна Хауэр — Бенджамин Старр (США) — 60.32
  4. Ханна Лим — Е Куан (Южная Корея) — 59.01
  5. Сандрин Готье — Кентен Тирен (Канада) — 57.48
  6. Анна Симова — Кирилл Аксенов (Словакия) — 57.22
  7. Луиза Борде — Томас Гипулу (Франция) — 56.55
  8. Ангелина Кудрявцева — Илья Каранкевич (Кипр) — 54.92

📆 Фигурное катание: календарь сезона 2022/2023

🏆 Мировой рейтинг по итогам сезона 2021/2022

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