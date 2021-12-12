Еще две победы Бурова в акробатическом фристайле. Россиянина не остановить

Максим Буров выиграл третий и четвертый этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «лыжная акробатика».

Мало кто сомневался, что именно он будет главным фаворитом нынешнего сезона. Все-таки россиянин – действующий чемпион мира и лидер общего зачета прошлого сезона, поэтому только череда случайностей могла помешать ему побеждать дальше. Предсезонную подготовку команда провела на хорошем уровне, поэтому Буров взялся показывать результат с первого этапа. Из-за коронавирусных ограничений международная федерация старается максимально сократить количество перелетов, поэтому первые четыре этапа прошли в Финляндии. Первые два Рука приняла неделю назад. Оба раза лучшим стал Буров. С того момента ситуация не изменилась.

На третьем этапе Кубка мира по фристайлу спортсмен набрал за прыжок 133,48 балла и вновь взял золото. Вторым стал китаец Цзя Цзунъян (129,21), третье место занял его соотечественник Ци Гуанпу (123,98). Старший брат Максима Илья Буров оказался на четвертом месте (112,67), Станислав Никитин завершил выступление на 12-м месте (76,11).

В женской части соревнований все россиянки прошли в финальную часть соревнований, что довольно редкое явление. В итоге Есения Пантюхова заняла 7-е место (72,76), Любовь Никитина – 8-е (71,82). Выиграла соревнования украинка Анастасия Новосад (98,70), второе место заняла китаянка Сюй Ментао (91,83), третье – еще одна представительница Украины Ольга Полюк (79,75).

«Всем спасибо за поддержку. Сегодня было очень волнительно, ветер, погодные условия. Но все прошло хорошо. Постепенно готовимся к Олимпийским играм», – сказал после соревнований Максим Буров официальному сайту Федерации фристайла России.

На следующий день прошел четвертый Кубок мира. Хоть Буров и выступил чуть хуже, чем ранее и набрал за свой прыжок 133,03 балла, это не помешало ему одержать очередную победу. Второе место на этот раз занял швейцарец Ноэ Рот (128,51), третьим стал его соотечественник Пирмин Вернер (128,50). Станислав Никитин по итогам индивидуальных соревнований занял 5-е место (125,22), Илья Буров – 15-е (115,38).

Среди женщин лучший результат показала Анастасия Прыткова (82,53), ставшая 12-й. Любовь Никитина заняла 20-е место (71,20), Есения Пантюхова – 31-е (51,34). Победу одержала австралийская фристайлистка Даниэль Скотт (102, 93), второй стала ее соотечественница Лора Пил (99,37), замкнула тройку призеров китаянка Сюй Ментао (98,28).

Также в Руке прошли вторые командные соревнования на этапах Кубка мира. Неделю назад команда России заняла второе место. Сейчас неожиданно только шестой результат. В составе команды выступали Любовь Никитина, Илья Буров и Максим Буров. В первом раунде за сумму из трех прыжков команда набрала 284,36 балла. Выиграла командные соревнования сборная Китая (354,87), серебряные награды в активе у сборной США (315,66), бронзовые – у сборной Украины (303,07).

Следующий этап Кубка мира состоится в канадском Ле Реле 5 января. В программе соревнований – мужские и женские старты.