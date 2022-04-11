Эритрейские спортсмены-беженцы Луна Соломон и Хабтом Аманиэль: спорт как путь к миру

Хабтом Аманиэль и Луна Соломон едва ли могли даже мечтать об участии в Олимпийских играх, когда спасались от насилия и репрессий в родной Эритрее.

«Я уехала, потому что там не осталось места свободе», ­– объяснила Соломон причины своего бегства в 2015 году для проекта Olympic Channel Taking Refuge.

Африканка добралась до Швейцарии, где встретила своего будущего тренера – трехкратного олимпийского чемпиона по стрельбе из Италии Никколо Камприани.

Спорт и Олимпиада в итоге изменили ее жизнь. «Спортивная стрельба дарит мне покой», – пояснила Соломон в беседе с Yahoo News.

2015 год стал важным и для Аманиэля. Он встретил Катрин Колон, бывшую спортсменку, ныне тренирующую в швейцарском Гланде. Она убедила его развить в себе талант легкоатлета.

Аманиэль некогда бежал от риска оказаться в тюрьме, несправедливости и изгнания, но в итоге обрел в беге свободу.

Долгий путь двух спортсменов-беженцев

Путешествие Аманиэля в Швейцарию было не из легких.

Спасаясь от войны в Эритрее, бегуну на 1500 метров пришлось отправиться в опасное путешествие: преимущественно пешком преодолеть пустыни Судана и Ливии, пересечь за несколько дней на лодке Средиземное море и добраться до берегов Италии.

Когда Аманиэль оказался, наконец, в Швейцарии, он стал усердно работать, чтобы освоить профессию маляра. При этом он оставался верен спорту и старался не растерять страсть к бегу.

«В Швейцарии у меня появились возможности, которых не было в моей стране. Здесь я могу заниматься тем, чем хочу. Никто не указывает, что и как делать», – сказал Аманиэль в интервью Reuters.

«Поэтому параллельно с работой я решил заниматься спортом», – добавил он.

«У него не было денег, воды, ему пришлось перейти пустыню, у него не было ничего. Он даже не представлял, как ему пересечь море», – рассказывает тренер Аманиэля Сириль Жиндре.

«Думаю, именно поэтому у него такая сила воли. Как многие люди из тех краев, он смотрит на все с большим позитивом. Его путешествие это наглядно демонстрирует», - подчеркнул он.

Целеустремленность и сила воли позволили Хабтому проделать этот нелегкий путь. Он не попал в окончательную заявку олимпийской сборной беженцев МОК, которая отправилась прошлым летом в Токио, но у 31-летнего атлета многое еще впереди.

Луна Соломон: от войны до Олимпиады

Случай Соломон представляет собой еще одну удивительную историю. «Мои первые соревнования по стрельбе прошли в Швейцарии. До этого я и знать ничего не знала об этом виде спорта», – сказала она Olympics.com .

Африканка отдавалась спорту по-полной и быстро прогрессировала. Камприани заметил ее талант и взял в команду беженцев, которая пыталась пройти квалификацию на токийскую Олимпиаду. Соломон отплатила наставнику усердными тренировками и высокими результатами, выполнила необходимый олимпийский минимум и попала в олимпийскую сборную беженцев.

Ее подвиг удивителен еще и тем, что в этот период Соломон забеременела и родила младенца.

Перенос Олимпиады из-за пандемии на год дал ей возможность наверстать упущенное. В Токио Соломон заняла 50-е место в квалификации по стрельбе из пневматической винтовки на 10м.

Понимая, что значит быть беженцем, после незабываемой поездки на Игры в Японию Соломон решила вместе с Камприани помогать другим пережить то, что пережила она.

«Я бы хотела поддержать Никко в его помощи другим иммигрантам, таким как я. Учить их становиться сильными благодаря спорту так, как этому меня научила спортивная стрельба», – сказала Соломон.

Следующая ее цель – Олимпиада-2024 в Париже. «Планирую готовиться к Парижу-2024. Хочу участвовать в этих Олимпийских играх», – сказала спортсменка в беседе с Olympics.com.