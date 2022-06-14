Серена Уильямс возвращается в теннис к Уимблдону

Американская теннисистка Серена Уильямс, выигравшая 23 турнира «Большого шлема» в одиночном разряде возвращается в теннис после годичного перерыва. 40-летняя теннисная легенда получила wild card для участия в Уимблдоне, который стартует 27 июня, а неделей ранее выступит на турнире WTA в Истборне в паре с Онс Жабер.

Уильямс-младшая (ее почти столь же знаменитая старшая сестра Винус Уильямс также продолжает карьеру) в последний раз выходила на корт в официальных матчах на Уимблдоне 2021 года. Тогда она при счете 3:3 в матче первого круга против Александры Соснович отказалась от продолжения игры из травмы ноги, которую она получила неудачно поскользнувшись. В тот момент Серена входила в топ-10 рейтинга WTA, однако почти 12 месяцев без турниров отбросили ее на непривычное 1208-е место.

Впрочем, возвращение Серены вне зависимости от ее места в рейтинге – это масштабное событие для всего женского тенниса. Символично, что впервые после столь значительного перерыва она сыграет в одиночном разряде именно на кортах Уимблдона, где семь раз выигрывала титул в одиночном разряде, а также стала олимпийской чемпионкой Игр 2012 года в Лондоне, одолев в финале Марию Шарапову. Интерес вызывает и ее предстоящая игра в паре в Истборне вместе с Жабер, которая сейчас входит в топ-5 рейтинга. В последний раз Серена выступала в парном разряде в январе 2020 года в Окленде, где вместе с Каролин Возняцки дошла до финала.