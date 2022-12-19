Энцо Фернандес признан лучшим молодым игроком чемпионата мира — 2022 в Катаре

В воскресенье 18 декабря завершился чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре. После драматичного финального матча между сборной Аргентины и сборной Франции, победитель которого определился лишь в серии пенальти, FIFA подвела индивидуальные итоги турнира, назвав лучшего игрока турнира, лучшего молодого игрока турнира, лучшего бобмардира и лучшего вратаря.

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21-летний полузащитник сборной Аргентины и португальской «Бенфики» Энцо Фернандес признан лучшим молодым игроком чемпионата мира. В семи матчах этого чемпионата мира игрок забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Свой единственный гол на турнире Фернандес забил в матче групповой стадии против сборной Мексики, который был решающим для команды Аргентины после сенсационного проигрыша сборной Саудовской Аравии в матче первого круга. Полузащитник вышел на замену во втором тайме и на 87-й минуте с передачи Лионеля Месси установил окончательный счет матча (2:0), гарантировав «бело-голубым» три очка.

Вторым результативным действием Энцо Фернандес отметился в заключительном матче группового этапа против сборной Польши, отдав при счете 1:0 в пользу сборной Аргентины голевую передачу на Хулиана Альвареса, который превратил счет в 2:0 и обеспечил «бело-голубым» выход в 1/8 финала.

В стадии плей-офф Фернандес выходил в стартовом составе в каждом из матчей и не был ни разу заменен. Таким образом полузащитник принял участие во всех матчах своей сборной на этом турнире.

Стоит отметить, что лучшим молодым игроком прошлого чемпионата мира стал Килиан Мбаппе, который на этом турнире стал лучшим бомбардиром и автором исторического хет-трика в финале.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре | По теме: