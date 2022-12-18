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Эмилиано Мартинес признан лучшим вратарем чемпионата мира — 2022 в Катаре

Все, что нужно знать о вратаре команды Аргентины, выигравшем «Золотую перчатку» ЧМ-2022

2 мин автор Тамара Романова
disciplineФутбол
GettyImages-1450107828
(Фото © 2022 Getty Images)

В воскресенье 18 декабря завершился чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре. После драматичного финального матча между сборной Аргентины и сборной Франции, победитель которого определился лишь в серии пенальти, FIFA подвела индивидуальные итоги турнира, назвав лучшего игрока турнира, лучшего молодого игрока турнира, лучшего бобмардира и лучшего вратаря.

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«Золотую перчатку» в этот раз выиграл Эмилиано Мартинес — 30-летний голкипер сборной Аргентины и «Астон Виллы» — команды английской Премьер-лиги. Мартинес провел все семь матчей в рамке ворот сборной Аргентины. Три из них — против сборной Мексики и Польши на групповом этапе и против сборной Хорватии в полуфинале — Эмилиано отстоял на ноль.

Однако запомнится эксцентричный вратарь болельщикам прежде всего своими спасениями в сериях пенальти. В драматическом четвертьфинале против сборной Нидерландов Мартинес отбил два из пяти ударов, позволив своей команде пройти в полуфинал, несмотря на промах с точки Энцо Фернандеса, признанного лучшим молодым игроком турнира.

Ну и конечно же долго будет жить в памяти финал со сборной Францией. Несмотря на то, что в основное и в дополнительное время Мартинес не справился с двумя одиннадцатиметровыми от лучшего бомбардира турнира Килиана Мбаппе, в серии пенальти он «потащил» удар Кингсли Комана и, возможно, заставил промахнуться Орельена Чуамени — Мартинес получил желтую карточку за неспортивное поведение во время серии пенальти. Его партнеры с точки были точны, и сборная Аргентины завоевала свой третий кубок мира.

Лучшим вратарем прошлого чемпионата мира стал Тибо Куртуа, который закончил этот турнир вместе со сборной Бельгии на групповом этапе.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре | По теме:

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