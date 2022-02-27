Пекин-2022 | Видео: Семен Елистратов берет бронзу в забеге на 1500м

Семен Елистратов принес первую медаль в шорт-треке для команды ROC - бронзу на 1500м - в захватывающей тактической борьбе с действующим олимпийским чемпионом на этой дистанции шорт-трекистом Хван Дэ Хоном из Республики Корея и канадцем Стивеном Дебуа.

После финиша на глазах у спортсмена выступили слезы, он поделился своими эмоциями на пресс-конференции:

«Моя самая главная мотивация – это тот маленький мальчик, который сам вставал в 5 утра, который утром тренировался, потом учился, вечером опять тренировался, это все ради того маленького мальчика. Этот маленький мальчик — я сам. Я очень рад оказаться на пьедестале почета. И что я смог реализовать свою детскую мечту».