Елистратов, Ивлиев, Ситников, Айрапетян: четверка, которая поборется за медаль в эстафете

Учитывая две индивидуальные медали в шорт-треке шансы на подиум есть, однако борьба за медаль будет непростой. Уже сам выход в финал – большое достижение. У команды ROC серьезные соперники – сборная Республики Кореи, Канады, Италии и Китая. Olympics.com рассказывает о четырех мужчинах, которые смогут взойти на пьедестал славы.

Семен Елистратов: лидер сборной

Семен Елистратов – лидер сборной ROC и опытный спортсмен. Олимпиада в Пекине для него – уже четвертая. В свою копилку шорт-трекист из Уфы уже добавил бронзу с дистанции 1500м. Также у Семена имеется золотая медаль эстафеты Сочи-2014.

В честь Елистратова назван стадион в Уфе, где тренируется новое поколение конькобежцев. Спортсмен обожает скорость и коллекционирует мини-машинки со всего мира. К Олимпиаде он готовился сразу с двумя иностранными сборными: Казахстана и Венгрии.

Эмоции Семена Елистратова после финиша Фото © Justin Setterfield

Константин Ивлиев: восходящая звезда

Звезда Константина Ивлиева взошла на Олимпиаде в Пекине. Спортсмен был сам удивлен своим выступлением в 500м, где он завоевал серебро: в пасмурном Пекине он чувствовал себя неважно: у него болела голова, поднималось давление.

«Не было мысли о пьедестале, хотелось пробежать так, чтобы на меня смотрели, чтобы меня поддерживали, Второе место для меня – это круто. Первая медаль – я удивлен. У нас больше шансов на эстафете, чем на личном первенстве», – признался призер-спринтер Olympics.com.

Павел Ситников: вдохновленный Бьорндаленом

23-летний шорт-трекист Павел Ситников был воспитан омской школой шорт-трека. Спортсмен вдохновляется другими видами спорта – футболом и биатлоном. Олимпийский дебют Павла произошел в 19 лет на Олимпиаде в Пхенчхане. Его кумир – легендарный биатлонист норвежец Уле Эйнар Бьорндален, а любимый футбольный клуб, который поддерживает спортсмен – «Челси».

Денис Айрапетян: шорт-трекист и блогер

Денис Айрапетян начал заниматься шорт-треком в Пензе. Несмотря на сложности в спорте остался благодаря бабушке, которая каждый день водила мальчика тренироваться на стадион. Лучшим результатом спортсмена в Пекине стал финал Б, где Денис занял второе место. Шорт-трекист ведет блог об Олимпиаде в Instagram. В интервью Olympics.com он призвал болельщиков поддержать его в соцсетях:

«Несмотря на то, что нет возможности сейчас попасть на трибуны, есть большие возможности поддержать нас с помощью телевизора и интернета. Организаторы проводят великолепные трансляции. Если фанаты хотят поддерживать спортсменов, они могут писать слова поддержки на странички спортсменов».