Елистратов, Ивлиев, Ситников, Айрапетян: четверка, которая поборется за медаль в эстафете

Учитывая две индивидуальные медали в шорт-треке шансы на подиум есть, однако борьба за медаль будет непростой. Уже сам выход в финал – большое достижение. У команды ROC серьезные соперники – сборная Республики Кореи, Канады, Италии и Китая. Olympics.com рассказывает о четырех мужчинах, которые смогут взойти на пьедестал славы.
Семен Елистратов: лидер сборной
Семен Елистратов – лидер сборной ROC и опытный спортсмен. Олимпиада в Пекине для него – уже четвертая. В свою копилку шорт-трекист из Уфы уже добавил бронзу с дистанции 1500м. Также у Семена имеется золотая медаль эстафеты Сочи-2014.
В честь Елистратова назван стадион в Уфе, где тренируется новое поколение конькобежцев. Спортсмен обожает скорость и коллекционирует мини-машинки со всего мира. К Олимпиаде он готовился сразу с двумя иностранными сборными: Казахстана и Венгрии.
Константин Ивлиев: восходящая звезда
Звезда Константина Ивлиева взошла на Олимпиаде в Пекине. Спортсмен был сам удивлен своим выступлением в 500м, где он завоевал серебро: в пасмурном Пекине он чувствовал себя неважно: у него болела голова, поднималось давление.
«Не было мысли о пьедестале, хотелось пробежать так, чтобы на меня смотрели, чтобы меня поддерживали, Второе место для меня – это круто. Первая медаль – я удивлен. У нас больше шансов на эстафете, чем на личном первенстве», – признался призер-спринтер Olympics.com.
Павел Ситников: вдохновленный Бьорндаленом
23-летний шорт-трекист Павел Ситников был воспитан омской школой шорт-трека. Спортсмен вдохновляется другими видами спорта – футболом и биатлоном. Олимпийский дебют Павла произошел в 19 лет на Олимпиаде в Пхенчхане. Его кумир – легендарный биатлонист норвежец Уле Эйнар Бьорндален, а любимый футбольный клуб, который поддерживает спортсмен – «Челси».
Денис Айрапетян: шорт-трекист и блогер
Денис Айрапетян начал заниматься шорт-треком в Пензе. Несмотря на сложности в спорте остался благодаря бабушке, которая каждый день водила мальчика тренироваться на стадион. Лучшим результатом спортсмена в Пекине стал финал Б, где Денис занял второе место. Шорт-трекист ведет блог об Олимпиаде в Instagram. В интервью Olympics.com он призвал болельщиков поддержать его в соцсетях:
«Несмотря на то, что нет возможности сейчас попасть на трибуны, есть большие возможности поддержать нас с помощью телевизора и интернета. Организаторы проводят великолепные трансляции. Если фанаты хотят поддерживать спортсменов, они могут писать слова поддержки на странички спортсменов».