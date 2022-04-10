Эльдрик Селья Родригес: Боксер из Венесуэлы продолжает вдохновлять беженцев по всему миру

Мечта Эльдрика Сельи Родригеса сбылась, когда он боксировал в составе олимпийской сборной беженцев МОК на Играх-2020 в Токио, но это было только начало.

Несмотря на поражение уже в первом круге, Селья стал источником вдохновения для многих и получил огромную поддержку от венесуэльцев, хотя и выступал под нейтральным флагом сборной беженцев.

Спасаясь от экономического и гуманитарного кризиса на родине, он никогда не отказывался от своей мечты и призывал других не опускать руки.

В марте 2022 года Селья вернулся на ринг в элитном континентальном чемпионате AMBC в Эквадоре, где участвовали 197 боксеров из 25 стран и одна команда, не представляющая какую-либо страну.

25-летний боксер был участником проекта Fair Chance Team, целью которого является поддержка талантливых боксеров, покинувших свою родину из-за глобальных кризисов.

На этот раз в первом поединке среднего веса Селья одержал убедительную победу раздельным решением судей (4:1) над Виктором Гальо Альварадо из Коста-Рики.

В четвертьфинале боксеру противостоял сильный соперник из гайанского Амстердама Десмон Корт. В напряженной борьбы Корт победил со счетом 3:2.

И снова поражение только добавило Селье решимости.

«Мы не останавливаемся, следите за новостями!" – Эльдрик Селья Родригес

После турнира в Гуаякиле он написал на своей странице Instagram (13 тысяч подписчиков):

«Требуется много сил и мужества, чтобы извлекать уроки из поражений, и, хотя на этот раз я проиграл, могу с уверенностью утверждать...

Я УЧУСЬ НА СВОИХ ОШИБКАХ!»

«Перед этим турниром я поставил перед собой личную цель, и я достиг ее. Я стал более хорошим боксером и доказал, что могу добиться многого в этом виде спорта. Но самая главная борьба всегда будет против самого себя!»

В завершение Селья поблагодарил Международную федерацию бокса (IBA) за шанс выступить в составе Fair Chance Team и олимпийской сборной беженцев МОК, без которой, по его словам, «все это было бы невозможно».

Теперь боксера ждут еще более важные задачи. Победа на первом этапе крупного международного турнира только раззадорила Селью.

Эльдрик Селья Родригес: бежать из Венесуэлы, чтобы бороться за свои мечты

История Сельи близка миллионам по всему миру.

После кризиса 2014 года в Венесуэле произошел резкий скачок бедности и насилия. В поисках лучшей жизни боксер – один из шести миллионов человек, покинувших южноамериканскую страну по данным World Vision – бежал в Тринидад и Тобаго.

В детстве Селья был одержим боксом. Он усердно тренировался и мог в 18 лет попасть в национальную сборную, но тогда его и других молодых претендентов мечтам попасть на Олимпиаду не суждено было сбыться – из-за прекращения финансирования команду распустили.

«Я начал заниматься боксом в девять лет. Рядом с домом в Каракасе был зал, куда я ходил с отцом», – рассказывает он в интервью IBA в Эквадоре.

«В Венесуэле сложилась тяжелая ситуация. Мы решили уехать, чтобы найти лучшие возможности для нашей семьи».

«Я со своей девушкой бежал в Тринидад и Тобаго, устроился на несколько работ, но не прекращал тренироваться и мечтать выступать на Панамериканских чемпионатах, первенствах мира и Олимпийских играх».

«Пройдя долгий путь, у меня появилась возможность участвовать в программе для спортсменов-беженцев».

В рамках программы боксер получил стипендию МОК для спортсменов-беженцев, которая позволила полностью посвятить себя тренировкам и предоставила шанс попасть в олимпийскую команду беженцев МОК и принять участие в Олимпиаде-2020 в Токио.

«Когда я получил подтверждение об участии в программе – ощутил себя снова в строю, – говорит Селья в интервью УВКБ ООН , – я почувствовал себя живым».

«Следующее, что помню – я на Олимпийских играх!»

На этом его история не заканчивается.

Вдохновлять беженцев по всему миру «следовать своей мечте»

После Олимпиады-2020 в Токио летом 2021 года программа УВКБ ООН помогла Селье найти свой новый дом в Уругвае. Там атлет поселился с отцом, который также является его тренером, и своей девушкой, менеджером и диетологом Лус.

Желание боксировать на Олимпийских играх-2024 в Париже – само собой разумеющееся, но после писем, которые он получил со всего мира после Олимпиады в Токио, пришло осознание, что есть и другая цель:

Вдохновлять беженцев по всему миру.

Как Селья недавно сказал IBA: «В жизни вам всегда представится шанс осуществить свою мечту».