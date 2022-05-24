Этап Кубка мира по скалолазанию в Солт-Лейк-Сити: второй триумф Мирослав и Гроссман

С 20 по 22 мая в американском Солт-Лейк-Сити прошел первый из двух запланированных в этом городе этапов Кубка мира по спортивному скалолазанию. Съехались сильнейшие атлеты, которые сражались сразу в двух дисциплинах – скорости и боулдеринге.

Открыли программу уик-энда как раз скоростники. В женской сетке турнира триумфаторами стали спортсменки из Польши, которые заняли весь пьедестал. Особенно захватывающим получился финал, в котором сошлись две чемпионки мира – Александра Мирослав и Александра Калуцка. Эта битва осталась за Мирослав, которая выиграла второй этап Кубка мира подряд.

В финале она преодолела трассу за 6,94 секунды, тогда как ее соотечественница – за 7,83 секунды. В забеге за третье место симпатии местной публики были на стороне американки Эммы Хант. Однако она не смогла превзойти Наталью Калуцку, которая с результатом 7,52 секунды оказалась быстрее хозяйки скалодрома на 0,06 секунды и завоевала бронзу.

Не менее жаркая борьба развернулась и в мужской сетке турнира. Состоялся реванш Киромала Катибина из Индонезии. На прошлом этапе Кубка мира он установил мировой рекорд, пробежав трассу за 5,178 секунды, но в финале допустил ошибку и остался с серебром. А сейчас Катибин отыгрался за эту неудачу и взял золото. Причем индонезийцу удалось это сделать без борьбы – американец Ноа Братши, ставший в прошлом году на чемпионате мира в Москве третьим, в финале допустил ошибку.

Третье место осталось за еще одним представителем Индонезии – Веддриком Леонардо. В забеге за бронзу он финишировал в одиночестве – его соперник, итальянец Людовико Фоссали ошибся и с трассы слетел. Леонардо завоевал вторую награду подряд – на прошлом этапе Кубка мира он выиграл золото.

Александра Мирослав выиграла второй этап Кубка мира подряд Фото © 2021 Andy Bao

Две медали американок

В боулдеринге в соревнованиях среди женщин вновь не было равных Наталье Гроссман из США. Американка выиграла предыдущий этап Кубка мира в Сеуле, а теперь еще раз поднялась на вершину. Как и в столице Южной Кореи, Гроссман стала единственной, кому покорились все четыре трассы – она везде добралась до топа. Чемпионка мира-2021 вновь доказала, что, если не участвует словенка Янья Гарнбрет, ей нет равных.

У местных болельщиков был и еще один повод для радости. На вторую ступень пьедестала почета поднялась еще одна американка – Брук Рабуту. Серебро ей удалось завоевать в ожесточенной борьбе с сильными конкурентками – серебряным призером Олимпийских игр Михо Нонакой и чемпионкой мира-2018 Джессикой Пильц. Все спортсменки покорили три трассы из четырех, попутно взяв четыре зоны. Однако Рабуту победила по дополнительному показателю – она сделала меньше попыток.

Для 21-летнй скалолазки победа на этапе Кубка мира – несомненный успех. Она впервые попала на подиум на взрослом уровне. Бронзу взяла Нонака, которая затратила меньше попыток, чем Пильц.

В мужской части турнира основная борьба за золото развернулась между французом Мейди Шальком и японцем Есиюки Огатой. Оба спортсмена уже были на пьедестале на прошлых этапах Кубка мира. Так, Шальк стал третьим в Мейрингене, а Огата там же взял серебро и выиграл бронзу в Сеуле.

На этот раз лучше выступил француз, хотя оба спортсмена добрались до топа на всех четырех трассах. Но Шальк сделал меньше попыток, и это стало в споре за первое место решающим. На пьедестале также оказался еще один японец Рей Кавамата. Ему не было равных в борьбе за бронзу. Кавамата взял три топа, четыре зоны, тем самым не подпустив к себе конкурентов, и стал третьим.