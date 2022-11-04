Этап Гран-при по фигурному катанию во Франции 2022: Сота Ямамото возглавляет таблицу в турнире одиночников

4–6 ноября в Анже (Франция) проходит третий этап серии Гран-при по фигурному катанию.

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В мужском одиночном катании после короткой программы лидирует Сота Ямамото из Японии, его соотечественник Кадзуки Томоно — второй, Адам Сяо Хим Фа из Франции — третий.

Ямамото в своем прокате исполнил каскад из четверного и тройного тулупов, а также тройной аксель, но четверной сальхов был не докручен в четверть, а также не слишком Соте удалось приземление. Фигурист получил 92,42 балла.

Во время разминки почувствовал, что в хорошей форме, но что могу выполнить элементы еще лучше. Во время проката удалось это сделать. В общем-то выполнил все так, как на тренировках в Японии. Что касается завтрашнего проката произвольной программы, то произвольную я тренировал намного больше, чем короткую. Так что мне просто нужно показать все, что могу, — цитирует Ямамото сайт ISU.

Томоно продемонстрировал каскад четверной сальхов-двойной тулуп и тройной аксель, но споткнулся на четверном тулупе. С 89,46 балла он пока на втором месте:

Сегодня я был в очень хорошей форме. На разминке перекрутил четверной тулуп, и это же случилось в прокате. Обычно после ошибки на тулупе делаю ошибку на сальхове, но дома я много работал над тем, чтобы этого не допускать.

Сяо Хим Фа, к сожалению, не удался каскад на старте программы. Тулуп получился лишь в два оборота, но спортсмен смог выполнить следом тройной, а затем сделал четверной сальхов и тройной аксель. За свой прокат француз получил свою лучшую сумму в сезоне — 88 баллов:

Я счастлив тому, как выступил. Начало получилось не лучшим, но мне удалось сконцентрироваться на следующих прыжках и элементах после ошибки на тулупе. Знаю, что после ошибок программа не закончена и мне нужно продолжать кататься. Когда я катался, то чувствовал себя действительно свободно.

⛸ Серия Гран-при ISU — 2022 | Взрослые | Юниоры