25–26 ноября в Эспоо проходит шестой этап серии Гран-при по фигурному катанию.

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В женском одиночном катании соревнования в короткой программе выиграла Луна Хендрикс из Бельгии. Победительница этапа в Анже исполнила в своем прокате тройной флип, двойной аксель и каскад тройной лутц-тройной тулуп. Правда, на лутце техническая бригада отметила неясное ребро, а на тулупе был замечен недокрут в четверть, что повлекло за собой снижение базовой стоимости на 0,93 балла. Вице-чемпионка мира 2022 года набрала 74,88 балла.

Маи Михара, дважды становившаяся лучшей на чемпионате четырех континентов, уступила Хендрикс 1,3 балла. Продемонстрировав тот же прыжковой контент, фигуристка из Японии также получила сбавку за недокрут в четверть на тулупе.

Еще одна представительница Страны восходящего солнца Мана Кавабэ стала третьей, набрав 67,03 балла. У Маны было отмечено неясное ребро на лутце в каскаде и недокрут в четверть на флипе.

Бронзовый призер этапа Гран-при в Шеффилде Анастасия Губанова, представляющая Грузию, стала лишь 9-й. Анастасия упала на тройном лутце в запланированном каскаде с тройным тулупом и, как следствие, не смогла выполнить каскад и потеряла на этом элементе более 6 баллов.

В субботу девушки исполнят произвольную программу и тогда будет окончательно ясен состав участниц финала Гран-при, который состоится 8–11 декабря в Турине.