Выбор языка
English Français Deutsch Italiano Português Español 日本語 العربية 中文 हिन्दी 한국어 Русский

Этап Гран-при по фигурному катанию в Финляндии 2022:  Эймоз обошел Малинина в короткой

Итоги короткой программы в мужском одиночном катании на этапе в Эспоо

2 мин автор Ирена Закурдаева
disciplineФигурное катание
Кевин Эймоз
(Фото © 2022 ISU)

25–26 ноября в Эспоо проходит шестой этап серии Гран-при по фигурному катанию.

ПО ТЕМЕ:

В соревнованиях в мужском одиночном катании Кевин Эймоз из Франции выиграл короткую программу. Участник финала Гран-при 2019 обошелся без четверных прыжков. С учетом ошибок конкурентов его контента хватило для лидерства. Кевин исполнил тройной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип-тройной тулуп, который был выполнен с ошибкой, и набрал 88,96 балла.

Чемпион мира среди юниоров 2022 года Илья Малинин начал прокат с каскада четверной тулуп-тройной тулуп: на обоих прыжках техбригада отметила недокруты в четверть, в дополнение к этому ошибка стоила еще уменьшения базовой стоимости на 2,44 балла. Затем последовал четверной сальхов, а за ним тройной аксель, стоимость которого тоже была понижена на 1,60 балла. В итоге, Илья набрал 85,57 балла и пока занимает второе место.

Сюн Сато из Японии успешно исполнил каскад четверной тулуп-двойной тулуп, а также тройной аксель, но допустил падение с четверного лутца, недокрученного к тому же в четверть. С 81,59 балла Сюн находится на третьей позиции.

Морис Квителашвили (Грузия) допустил падения с четверных прыжков: открыл программу с неудавшейся попытки четверного сальхова, а затем во второй половине программы не справился с четверным тулупом и остался без обязательного каскада. Морис пока находится на 12-й позиции.

В субботу одиночники исполнят произвольную программу.

📆 Фигурное катание: календарь сезона 2022/2023

⛸ Серия Гран-при ISU — 2022 | Взрослые | Юниоры

🏆 Мировой рейтинг по итогам сезона 2021/2022

📬Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях

Добавить это в ваше избранное
Фигурное катаниеФигурное катание

Похожий контент

Этап Гран-при по фигурному катанию в Финляндии 2022: расписание, участники, трансляция 
Этап Гран-при по фигурному катанию в Финляндии 2022: Луна Хендрикс – первая по итогам короткой
Илья Малинин: «Думаю, что после чемпионата мира я могу попробовать прыгнуть пятерной»
Илья Малинин: «Не могу поверить, что вошел в историю»
Больше от
disciplineФигурное катание

You May Like