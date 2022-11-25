25–26 ноября в Эспоо проходит шестой этап серии Гран-при по фигурному катанию.

ПО ТЕМЕ:

В соревнованиях в мужском одиночном катании Кевин Эймоз из Франции выиграл короткую программу. Участник финала Гран-при 2019 обошелся без четверных прыжков. С учетом ошибок конкурентов его контента хватило для лидерства. Кевин исполнил тройной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип-тройной тулуп, который был выполнен с ошибкой, и набрал 88,96 балла.

Чемпион мира среди юниоров 2022 года Илья Малинин начал прокат с каскада четверной тулуп-тройной тулуп: на обоих прыжках техбригада отметила недокруты в четверть, в дополнение к этому ошибка стоила еще уменьшения базовой стоимости на 2,44 балла. Затем последовал четверной сальхов, а за ним тройной аксель, стоимость которого тоже была понижена на 1,60 балла. В итоге, Илья набрал 85,57 балла и пока занимает второе место.

Сюн Сато из Японии успешно исполнил каскад четверной тулуп-двойной тулуп, а также тройной аксель, но допустил падение с четверного лутца, недокрученного к тому же в четверть. С 81,59 балла Сюн находится на третьей позиции.

Морис Квителашвили (Грузия) допустил падения с четверных прыжков: открыл программу с неудавшейся попытки четверного сальхова, а затем во второй половине программы не справился с четверным тулупом и остался без обязательного каскада. Морис пока находится на 12-й позиции.

В субботу одиночники исполнят произвольную программу.

⛸ Серия Гран-при ISU — 2022 | Взрослые | Юниоры