Этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Италии — 2022: участники, где и когда смотреть

13-15 октября в Энье пройдет седьмой этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию среди юниоров. В нем выступят представители трех видов фигурного катания: женского и мужского одиночного, танцев на льду.

Ранее турниры серии прошли во Франции, Чехии и Латвии. Этап в Армении, который должен был пройти 22–24 сентября в Ереване, по решению Международного союза конькобежцев был отменен. Два предыдущих этапа состоялись в польском Гданьске.

Следить за выступлениями фигуристов на этапе серии Гран-при среди юниоров в Энье вы можете на ютуб-канале ISU, посвященном серии.

В мужском одиночном катании в Энье выступят сразу три победителя этапов нынешнего розыгрыша серии: ставшие первыми на турнирах в Гданьске Такеру Амине Катайсэ (Япония) и Лукас Бруссард (США), а также выигравший турнир в Куршевеле японец Сюнсюкэ Накамура. В женском одиночном катании на лед выйдут победительница этапа в Куршевеле 2022 года Хана Йосида из Японии, ее соотечественница, серебряный призер этапа в Гданьске (Кубка Солидарности) Моне Тиба, бронзовый призер этих же соревнований Чхэ-Ен Ким (Южная Корея) и серебряный призер этапа в Риге Сохо Ли из США.

В танцах на льду смотрим за Ханна Лим — Е Куан, выигравших в Куршевеле первые медали (и сразу золотые) на этапах юниорской серии Гран-при для Южной Кореи. Конкуренцию им составят Сандрин Готье — Кентен Тирен из Канады, ставшие вторыми в Риге.

Полные списки участников:

Расписание | Этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Италии – 2022

Время указано московское

13 октября (четверг)

16:00 Танцы на льду, ритм-танец

Танцы на льду, ритм-танец 19:30 Юноши, короткая программа

14 октября (пятница)

14:00 Девушки, короткая программа

Девушки, короткая программа 20:25 Танцы на льду, произвольный танец

15 октября (суббота)