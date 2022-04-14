Эррол Спенс – Йорденис Угас: что ждать и где смотреть

Топ-бои в профессиональном боксе в апреле идут буквально в режиме нон-стоп. После объединительного поединка Геннадия Головкина и Рето Мураты, завершившегося в пользу суперчемпиона из Казахстана, состоится еще один классный по «вывеске» объединительный бой. На сей раз в полусреднем весе (до 66,7) – в ночь с 16 на 17 апреля по московскому времени на ринг в Арлингтоне выйдут чемпион мира по версиям WBC и IBF Эррол Спенс и чемпион мира по версии WBA Super Йорденис Угас, который до этого победил самого легендарного Мэнни Пакьяо.

32-летний Спенс не зря считается одним из лучших средневесов мира. В его активе 27 побед в 27 поединках на профессиональном ринге, в том числе 21 выигранный бой нокаутом. Пояс IBF американец завоевал в 2017 году и с тех пор провел пять успешных защит, в том числе и в объединительном бою с теперь уже экс-чемпионом мира по версии WBC Шоном Портером. 5 декабря 2020 года он достаточно уверенно, пусть дошло до судейского решения, справился с Дэнни Гарсией. А в августе 2021 году планировался поединок «Спенс – Пакьяо».

Однако этот столь ожидаемый в боксерском мире бой сорвался – врачи диагностировали у Спенса отслоение сетчатки левого глаза, ему пришлось делать операцию. На замену Эрролу достаточно оперативно вышел как раз Угас. И к удивлению многих единогласным решением победил Мэнни, защитив свое чемпионское звание WBA Super.

Йорденису сейчас 35 лет, за его плечами успешная любительская карьера с золотом на чемпионате мира и бронзой Олимпийских игр-2008 в Пекине. В профи все также складывалось неплохо – 27 побед (12 нокаутов) при четырех поражениях. Однако суперзвездой Угаса никто не считал, в основном в силу его предсказуемости. Хотя в последние годы кубинец заметно прибавил. С 2014-го у него только одно поражение – от Портера раздельным решением судей. Кстати, Спенс победил Портера также раздельным решением, поэтому разницу в классе сложно назвать большой. А с учетом операции и простоя Эррола и прогресса Йордениса назвать явного фаворита в предстоящем объединительном бою крайне затруднительно.

Эррол Спенс не прочь заполучить и третий чемпионский пояс Фото © 2020 Getty Images

Но все же шансы американца выглядят предпочтительнее, поскольку он не слишком удобен для кубинца в отличие от Пакьяо. Козырями Спенса является умением работать на дистанции, хорошо защищаться, а также доставать оппонента своим джебом. В свою очередь, Угасу вряд ли хватит грамотной работы на контратаках, чтобы получить преимущество ему придется чаще раскрываться и рисковать. Что, конечно, может привести и к досрочному поражению. По словам Спенса, в победе он не сомневается, но очень хочет отправить соперника в нокаут. Вероятность есть, однако и Йорденис, если хорошо попадет, вполне способен потрясти оппонента и добиться солидного преимущества в ринге.

Бокс. Бой за звание чемпиона мира WBA Super, IBF и WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг). Арлингтон, США

время начало боя – московское

17 апреля, воскресенье

Эррол Спенс – Йорденис Угас. Начало боксерского вечера в 5:00 (Fite по подписке)