Эриксен вызван в сборную Дании впервые после сердечного приступа на Евро-2020

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен попал в итоговый список национальной команды на товарищеские матчи с Нидерландами и Сербией. Он не играл за команду с июня прошлого года, когда футболист на поле пережил остановку сердца.

Напомним, что Дания проводила матч Евро-2020 с командой Финляндии. Во втором тайме футболист получил передачу от партнера и рухнул на газон в бессознательном состоянии. Весь футбольный мир пережил настоящий шок. К спортсмену тут же выбежали врачи и на протяжении 15 минут боролись за его жизнь. После игрока увезли в больницу и выяснилось, что у него был сердечный приступ. В больнице датчанину установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, предназначенный для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.

Несколько месяцев Эриксен провел в больнице, а в январе заявил в интервью DR Sporten: «Я хочу снова играть в футбол. С тех пор ничего не произошло, сердце было проверено всеми возможными способами. Врачи сказали «хорошо». Все стабильно, поэтому я чувствую зеленый свет на то, чтобы снова играть в футбол. Моя цель – чемпионат мира в Катаре. Если все пойдет как надо, то, конечно, я надеюсь поехать… Выберут ли меня — это уже другой разговор. В мыслях и мечтах только возвращение на поле. Боюсь ли снова упасть? Нисколько!»

Параллельно игрок вел переговоры с клубом английской премьер-лиги «Брентфорд». По медицинскому регламенту он не мог вернуться в Италию, где выступал за «Интер». Там запрещено играть футболистам с подобными проблемами. Но в Англии он получил разрешение и подписал контракт с клубом до конца сезона. Две недели назад Кристиан впервые вышел на поле и сразу же отметился результативной передачей. Всего на его счету уже три матча за новый клуб.

Эриксен является одним из самых опытных игроков в составе сборной Дании – на счету 30-летнего футболиста 109 матчей за национальную команду, в которых он забил 34 мяча.

«Он в отличной форме, физически – в очень хорошей форме, – сказал главный тренер датчан Каспер Юлманд – Он продемонстрировал впечатляющий, высокий уровень. Я смотрел игру против «Бернли» в прошлом туре, и там он был, на мой взгляд, лучшим игроком на поле.

В течение долгого времени после того, что случилось, я не думал о том, сможет ли он сыграть в футбол или нет. Мне не хотелось спешить или на что-то надеяться. Мой подход заключался в том, чтобы поддержать Кристиана и его семью с любым решением, которое они бы приняли».

Команда уже отобралась в финальную часть чемпионата мира в Катаре, поэтому теперь проводит исключительно товарищеские матчи, чтобы подготовиться к турниру, который пройдет в декабре этого года.

Интересно, что матчи с Нидерландами и Сербией несут определенный символизм для самого футболиста – первая игра (26 марта) пройдет на стадионе «Аякса», где Кристиан начинал карьеру, вторая (29 марта) – на «Паркене» в Копенгагене, где случился эпизод, который разделил карьеру игрока на до и после.