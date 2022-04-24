Эллисон Феликс: идеальная карьера подходит к концу в 2022-м

В активе живой легенды легкой атлетики и мирового спорта — Эллисон Феликс — рекордные семь золотых олимпийских медалей (и серия призовых мест в пять Игр — от Афин-2004 до Токио-2020), а также тринадцать титулов чемпионки мира (даже у великого ямайского спринтера Усейна Болта на две победы меньше). Однако масштабы личности королевы «Королевы спорта» выходят далеко за пределы беговой дорожки стадиона (на которой спортсменка из США в основном соревновалась на дистанциях 200 и 400м, а также в эстафете 4 по 400м).

Даже новость о том, что 36-летняя Феликс планирует завершить карьеру по итогам сезона-2022, никак не повлияет на то, что принято называть legacy — наследием. Самая титулованная легкоатлетка в истории уже навсегда изменила мир спорта — ее карьера и ее образ неразрывно связаны с олимпийскими ценностями и борьбой за права женщин. Два года подряд (2020-2021) Феликс входила в первую сотню самых влиятельных людей мира по версии журнала Time и не намерена сдавать позиции.

В своем заявлении о завершении карьеры спортсменка, которая может на домашнем чемпионате мира в Орегоне-2022 в июле пополнить свою коллекцию медалей и стать недосягаемой в историческом топ-листе, главный акцент сделала не на местах и секундах:

В этом сезоне я бегу за и для женщин. Я бегу за лучшее будущее моей дочери. Я бегу за вас.

Именно в 2018-м, когда Эллисон стала матерью Камрин, она пошла до конца и предала широкой огласке тот факт, что ее главный спонсор — ведущая компания по производству спортивной обуви и одежды — значительно урезала контракт на период беременности и ухода за ребенком. В итоге, позицию брендов удалось поменять, однако Феликс на этом не остановилась. Сейчас она выпускает собственную коллекцию спортивной одежды, а также в прямом смысле слова помогает женщинам бегать — ее личный бренд выпускает кроссовки и шиповки, созданные с учетом особенностей стопы. Также Эллисон активно обсуждает темы, связанные с материнством и родами — на своем сайте, в подкастах и публичных выступлениях.

Феликс также вовлечена в продвижение здорового образа жизни: она входила в Совет по спорту, фитнесу и питанию при президенте Обаме, а также совместно с первой леди Мишель Обамой курировала программу «Активная школа». Необходимость питаться соответственно потребностям элитного атлета и страсть к сладостям спортсменка, домашнее прозвище которой «Шуг» (сокращение от sugar — сахар), успешно соединила, став ключевым инвестором компании по производству батончиков из натуральных компонентов. Даже после окончания карьеры Феликс не намерена оставаться в стороне от спорта и его продвижения — сейчас она помимо прочих активностей разрабатывает совместный проект с фитнес-стартапом.