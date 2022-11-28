Эквадор – Сенегал: что ждать и где смотреть

В десятый игровой день чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре пройдут четыре матча, которыми откроется заключительный тур группового этапа. Первыми 29 ноября выйдут на поле команды группы А, и ключевой для распределения мест в этом квартете будет встреча футболистов Эквадора и Сенегала, которая начнется в 18:00. Olympics представляет анонс матча Эквадор – Сенегал.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Эквадор – Сенегал. Группа А. Начало в 18:00 мск. Международный стадион «Халифа»

Вполне можно сказать, что плей-офф для сборных Эквадора и Сенегала начинается именно в этот день. Победа гарантирует любой из команд выход из группы, а поражение оставляет за бортом турнира (теоретический шанс у южноамериканцев сохранится и при неудаче, но в реальность необходимого для этого крупного поражения сборной Нидерландов от Катара поверить трудно). Единственным отличием от матча плей-офф станет в этой встрече то, что ничейный исход не предполагает продолжения борьбы, а будет в пользу эквадорцев, имеющих на одно очко больше. И этот фактор может сказаться на ходе борьбы на поле – особенно ближе к концовке встречи.

Многое в соотношении сил определит состояние травмированных игроков. Так, лидер сборной Эквадора Эннер Валенсия, забивший все три гола своей команды на турнире в Катаре, не доиграл из-за повреждения колена оба предыдущих матча. Сам он признался, что всю встречу с Нидерландами во втором туре играл через боль, но сейчас травма беспокоит его уже меньше и вряд ли помешает ему выйти на поле в ключевом матче групповой стадии.

В сборной Сенегала ситуация сложнее. Потеряв еще до старта чемпионата мира своего лидера Садио Мане, сенегальцы лишились в первом матче из-за травмы и ключевого игрока середины поля – Шейху Куяте. Матч с Катаром он пропустил, и вовсе не факт, что Куяте успеет восстановиться к игре третьего тура.