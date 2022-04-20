Эдоардо Манджаротти: от наследника известного фехтовальщика до шестикратного олимпийского чемпиона 

Эдоардо Манджаротти вошел в историю мирового фехтования в середине прошлого века. Он принимал участие в пяти Олимпийских играх и с каждой из них уезжал с наградами. Свою первую олимпийскую медаль Манджаротти выиграл в Берлине в 1936 году, когда ему было 17 лет. Свои последние олимпийские медали выдающийся фехтовальщик завоевал в 1960 году в Риме в 41-летнем возрасте. Всего же за 25 лет Манджаротти сумел выиграть тринадцать олимпийских наград, в числе которых шесть золотых. Уникальность итальянца еще и в том, что медали он завоевывал и в шпаге, и в рапире.

Эдоардо родился в семье известного фехтовальщика Джузеппе Манджаротти, 17-кратного чемпиона Италии по фехтованию на шпагах. В 1908 году в Лондоне Джузеппе принимал участие в Олимпийских играх и занял 4-е место в составе сборной Италии в командном турнире шпажистов. В семье Джузеппе Манджаротти росли три сына – старший Дарио Манджаротти, младший Марио Манджаротти и средний Эдорадо. С детства отец передавал своим наследникам знания, опыт и навыки, чтобы дети продолжили семейное дело. Все трое братьев оказались способными: Дарио стал чемпионом мира, вместе с Эдоардо выиграл золото в командном турнире шпажистов на Олимпиаде-1952 в Хельсинки; Марио становился вице-чемпионом мира. Но самым талантливым из братьев оказался средний – Эдоардо.

Братья Манджаротти в детстве Фото © Film Edoardo Mangiarotti, il Re di Spade (Documentario, 2012, 30 min, ITA)

Джузеппе Манджаротти видел потенциал сына и с детства готовил его к блестящей спортивной карьере. Чтобы сделать стиль фехтования неудобным для соперников, он учил 9-летнего Эдоардо – «правшу» от природы – фехтовать левой рукой. Сделал это Джузеппе, вдохновившись выступлениями четырехкратного олимпийского чемпиона Люсьена Годена, который фехтовал левой и почитателем которого Манджаротти-старший был. В 1951-м эта «двурукость» помогла Эдоардо выиграть чемпионат мира в Стокгольме, когда по ходу турнира после падения на левую руку он смог продолжить соревнование, фехтуя правой.

С 11-ти лет Эдоардо начал выигрывать национальные первенства. В 16 лет он дебютировал за сборную Италии на чемпионате мире 1935 года. Год спустя Манджаротти отправился на свою первую Олимпиаду в Берлин и выиграл там золото в составе итальянской сборной шпажистов. Через год в Париже Эдоардо завоевал свой первый титул чемпиона мира в командной шпаге.

Эдоардо Манджаротти на Олимпийских играх в Берлине, 1936 год Фото © Film Edoardo Mangiarotti, il Re di Spade (Documentario, 2012, 30 min, ITA)

После Второй мировой войны Манджаротти оставался одним из лидеров мирового фехтования. На своей второй Олимпиаде в Лондоне-1948 он завоевал две серебряные награды – в командной шпаге и в командной рапире. Эти Игры стали единственными в карьере легендарного итальянца, где он не выиграл ни одного золота.

В следующем олимпийском цикле Манджаротти пять раз становился чемпионом мира, трижды выигрывал серебро мировых первенств и пополнил коллекцию одной бронзой. Олимпиада в Хельсинки 1952 года стала пиком в карьере выдающегося фехтовальщика. На своих третьих Играх 33-летний Эдоардо выиграл свою первую и единственную золотую медаль в личном турнире (серебро завоевал его брат Дарио Манджаротти, бронзу – швейцарец Освальд Цапелли). Помимо этого, Эдоардо стал олимпийским чемпионом в командном турнире шпажистов и дважды вице-чемпионом – в личной и в командной рапире.

Эдоардо Манджаротти (в центре), Дарио Манджаротти и Освальд Цапелли на Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки Фото © Film Edoardo Mangiarotti, il Re di Spade (Documentario, 2012, 30 min, ITA)

К своей четвертой Олимпиаде в Мельбурне-1956 Манджаротти подошел в статусе трехкратного олимпийского чемпиона и 10-кратного чемпиона мира. Выдающегося спортсмена выбрали в качестве знаменосца сборной. На фехтовальной дорожке Манджаротти снова ждал успех. Он одержал две победы в командных турнирах шпажистов и рапиристов. А вот личный турнир шпажистов оказался более драматичным. После основных соревнований выяснилось, что сразу 3 итальянца — Эдоардо Манджаротти, Карло Павези и Джузеппе Дельфино — лидируют с пятью победами и двумя поражениями. Организаторам пришлось дважды проводить дополнительные бои, так как силы противников были равны. В итоге 37-летний Манджаротти проиграл более молодым соотечественникам и стал бронзовым призером.

Домашняя Олимпиада в Риме-1960 стала последней в карьере великого Манджаротти. Он вновь был избран знаменосцем сборной. В Риме 41-летний итальянец выиграл свои последние олимпийские медали — золото в командном турнире шпажистов и серебро в командной рапире. И таким образом стал первым спортсменом в истории, выигравшим 13 олимпийских медалей за карьеру. Впоследствии рекорд по количеству медалей побили только Майкл Фелпс, Лариса Латынина, Николай Андрианов и Марит Бьерген.

Эдоардо Манджаротти в перерывах между боями Фото © Film Edoardo Mangiarotti, il Re di Spade (Documentario, 2012, 30 min, ITA)

В 1961 году легендарный фехтовальщик завершил карьеру в статусе шестикратного олимпийского чемпиона и 13-кратного чемпиона мира. После окончания карьеры Манджаротти работал тренером итальянской сборной по фехтованию, был генеральным секретарем Международной федерации фехтования.

В 2003 году Международный олимпийский комитет наградил Эдоардо Манджаротти специальным Платиновым венком с формулировкой «39 золотых, серебряных и бронзовых медалей, завоеванных Эдоардо Манджаротти на Олимпийских играх и чемпионатах мира, делают его не только величайшим фехтовальщиком в спортивной истории, но и самым титулованным спортсменом во всех олимпийских видах в истории Олимпиад». Его рекорд в 2011 году был побит Майклом Фелпсом — 23-кратным олимпийским чемпионом и 26-кратным чемпионом мира по плаванию.

Кроме того, Манджаротти известен как автор «Кодекса фехтовальщика» с основополагающими принципами для тех, кто занимается этим видом спорта.

Величайший фехтовальщик Эдоардо Манджаротти скончался 25 мая 2012 года в возрасте 93 лет.