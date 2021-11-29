Дзюдо. Золотой финал года в Абу-Даби

В Абу-Даби завершился последний в этом году турнир Мировой серии по дзюдо. На Большой шлем в ОАЭ собрались сильнейшие спортсмены, хотя некоторые все же решили отправиться на чемпионат Европы в Уфу и усилить национальную команду, о бронзовом успехе которой Olympics уже подробно сообщал.

Скажем сразу, что своего рода финал года в весовой категории до 100 кг разыгрывали соотечественники: чемпион Европы 2019 года Арман Адамян, блистательно выступающий в этом сезоне на турнирах БШ, а также подающий надежды победитель первенства Европы до 21 года Матвей Каниковский. Еще в воскресный финал пробился Мансур Лорсанов в категории до 90 кг, а за бронзовые медали боролись супертяжеловесы Валерий Ендовицкий и Анжела Гаспарян, но обо все по порядку.

В первый день турнира на пьедестал поднялись два представителя России. В категории до 60 кг чемпион страны Рамазан Абдулаев уверенно прошел по турнирной дистанции и в финале встретился с лидером мирового рейтинга из Тайваня. Поединок проходил в равной борьбе, но за несколько секунд до завершения основного времени Абдулаев пропустил бросок с колен. На отыгрыш времени не хватило. Для Рамазана это серебро стало второй осенней медалью на Большом шлеме после серебра в Париже, а всего у Абдулаева уже четыре пьедестала на турнирах Мировой серии.

В весе до 66 кг Исмаил Мисиров тоже проиграл в финале, уступив представителя Молдовы Денису Виеру. Интересно, что решающее нарушение Мисиров получил за неправильно заправленное кимоно. Это и стало ценой золотой медали Большого шлема. Впрочем, Виеру по ходу поединка выглядит немного сильнее.

На следующий день мужчины пополнили копилку сборной третьим серебром. На этот раз в финале турнира Алан Хубецов в категории до 81 кг проиграл бельгийцу Матиасу Кассе. Европеец проводит лучший сезон в карьере: в его активе победа на чемпионате мира и бронза Олимпийских игр. Так что Хубецов встретился с очень достойным противником.

То же самое можно сказать о тех, кто боролся в воскресенье против двух россиян в весе до 90 кг. Они смели всех соперников и вышли в финал, где победу одержал Адамян. Теперь на его счету весомое достижение — победа на трех турнирах Мировой серии подряд.

Лорсанов, в свою очередь, тоже взял золото. В итоге сборная провела очень успешный турнир, завоевав восемь медалей и заняв уверенное первое место в медальном зачете БШ Абу-Даби-2021.

Такой золотой финал года и успехи молодых спортсменов заставляют оптимистично смотреть в следующий сезон.