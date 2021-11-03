Дзюдо. За Большим шлемом — в Баку! Что ждать, где смотреть

С 5 по 7 ноября в Баку пройдет Большой шлем по дзюдо. Очередной этап Мирового тура состоится в Азербайджане меньше чем через месяц после знакового турнира в Париже, который принято считать неофициальным чемпионатом мира.

Национальная команда покорила Париж за три года до Олимпиады! Самые громкие успехи пришли в последний день, когда на высшую ступень пьедестала поднялись сразу три российских спортсмена. Арман Адамян (до 100 кг), Инал Тасоев (свыше 100 кг) и Александра Бабинцева (до 78 кг). К этому добавилось серебро Хусена Халмурзаева (до 90 кг). Феноменальный результат, какого не было уже давно. Он особенно радует с учетом неудачного выступления национальной команды на Олимпийских играх в Токио. Значит, в сборной сделали выводы и идут в правильном направлении?

Убедиться в этом или опровергнуть мы сможем, наблюдая за соревнованиями Большого шлема в Баку. В прошлом году турнир решили не проводить, а в 2019-м российская команда выступала в Азербайджане достаточно удачно, завоевав по две серебряных и бронзовых медали. Тогда отличились Яго Абуладзе (до 60 кг), Казбек Занкишев (до 100 кг), Руслан Шахбазов и Антон Кривобоков (свыше 100 кг).

На этот раз в составе команды 14 представителей: 9 мужчин и 5 женщин. Среди них много титулованных, уже показывавших себя на международной арене. В весовой категории до 60 кг это победитель Гран-при 2018 в Турции Альберт Огузов. Также в этой категории команду представит Дамир Меремов. В категории до 66 кг постарается отличиться чемпион пяти турниров Мировой серии Абдула Абдулжалилов, а еще бронзовый призер чемпионата мира этого года Якуб Шамилов. В весе до 73 кг еще два участника от сборной — финалисты Большого шлема 2021 в Казани Махмадбек Махмадбеков и Аюб Хажалиев. Далее идут два чемпиона России: один — 2017 года (Алихан Цечоев, до 90 кг), другой — нынешнего (Нияз Билалов, до 100 кг). В качестве супертяжа выступит бронзовый призер Баку-2019 Антон Кривобоков.

У женщин за медали поборются Сабина Гилязова и Дарья Пичкалева (до 48 кг), Анастасия Поликарпова и Лилия Нугаева (до 52 кг), а также Татьяна Лялина (до 78 кг).

Соревнования пройдут в ДС им. Гейдара Алиева в Баку. Регламент стандартный для турниров Мировой серии, три дня на разные веса. 5 ноября медали разыграют мужчины в категориях до 60 и 66 кг и женщины в категориях до 48, 52 и 57 кг. В субботу награды получат спортсмены до 73 и 81 кг и спортсменки до 63 и 70 кг. Воскресенье — день тяжелых категорий, у мужчин это до 90, 100 и свыше 100 кг, у женщин — до 78 и свыше 78 кг.

Прямые трансляции Большого шлема в Баку по дзюдо 2021 смотрите на телеканале «Матч! Боец».