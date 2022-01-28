Дзюдо. Сборная России пропустит все международные соревнования в январе и феврале

Стартовал новый сезон дзюдо, недавно Olympics опубликовал расписание всех крупных международных турниров 2022 года. Первый из них — Гран-при Португалии — стартует уже на этой неделе, далее в феврале пройдут соревнования Большого шлема во Франции и Израиле. Однако спортсмены сборной России не примут в них участия.

Федерация дзюдо страны выступила с официальным заявлением по этому поводу.

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, резким ростом числа случаев заболевания коронавирусом в России и в мире, а также большим числом положительных тестов на ковид среди кандидатов в сборную России, тренерский штаб команды во главе с Генеральным менеджером Эцио Гамбой и директором тренерского штаба Виталием Макаровым принял решение об отмене тренировочных мероприятий сборных команд России до 15 февраля, а также об отказе от участия в международных соревнованиях в Португалии (28-30 января), Париже (5-6 февраля), Боснии и Герцеговине (12-13 февраля) и Тель-Авиве (17-19 февраля).

Федерация дзюдо России и тренерский штаб надеются, что пик заболеваемости новым штаммом коронавируса в ближайшем будущем будет пройден. Дальнейший план тренировок сборной и выездов на международные старты будет формироваться, исходя из текущей ситуации. Со своей стороны мы постараемся сделать все возможное, чтобы к важнейшим соревнованиям года, к старту олимпийского отбора спортсмены сборной подошли в своей наилучшей форме», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Таким образом, ближайший крупный международный турнир, в котором может принять участие сборная, пройдет 25-27 марта в Тбилиси. Это соревнования Большого шлема.

Первые крупные соревнования сезона — Гран-при Португалии, пройдут без участия России. С 28 по 30 января более 300 спортсменов собрались в Лиссабоне, чтобы открыть 2022-й год в дзюдо.

Среди участников можно встретить по-настоящему большие имена. Например, приехала в Португалию олимпийская чемпионка Дистрия Красники (Косово). Также в турнире примут участие спортсмены, возглавляющие мировой рейтинг в своих весовых категориях — Ан Баул из Южной Кореии и молдаванин Денис Виеру. Особой интригой может стать противостояние между чемпионом мира в весе до 100 кг Хорхе Фонсекой (Португалия) и звездой категории до 90 кг Николозом Шеразадишвили из Грузии, который делает первые шаги в более тяжелом весе. Так что любителям дзюдо есть за кем следить на турнире в Португалии, даже несмотря на отсуствие атлетов из России.