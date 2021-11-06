Дзюдо. Первое золото на Большом шлеме в Баку

С 5 по 7 ноября в Баку проходит турнир Большого шлема по дзюдо. В субботу сборная России обзавелась первой золотой медалью, а всего в активе команды помимо победы есть серебро и две бронзы.

Главным героем стал Махмадбек Махмадбеков (весовая категория до 73 кг). По ходу турнира он одолел представителей Грузии, Азербайджана и Монголии и вышел в финал на молодого Кена Ойоши из Японии. Весной Ойоши показал класс на чемпионате страны (а он порой конкурентнее ЧМ), взяв серебро. На этот раз ему тоже пришлось довольствоваться вторым местом, ведь россиянин оказался сильнее.

Махмадбек — 21-летний перспективный спортсмен. В конце сентября он отлично выступил на соревнованиях Мировой серии в Загребе, добыв бронзу. По юниорам он выигрывал почти все, в сборной уже несколько лет и стабильно показывает высокие результаты. Его тренируют два дяди, а брат представляет сборную Таджикистана. Очевидно, в этой семье нет вопроса, какую спортивную карьеру выбрать. Победа на Большом шлеме — первый громкий успех Махмадбекова на взрослом международном турнире, который наверняка даст ему стимул расти дальше и бороться за попадание на Олимпийские игры в Париже.

Также отметим медали другого достоинства. Серебром отличился Альберт Огузов, а бронзовые награды на счету двух девушек — Дарьи Пичкалевой и Анастасии Поликарповой.

Огузов в категории до 60 кг изначально котировался высоко и начал турнир со второго круга. По очереди он одолел соперников из Азербайджана и Японии, а в финале уступил грузину Джабе Папинашвили, за спиной которого уже были две медали турниров Мировой серии. На третьей минуте схватки Папинашвили сделал успешный бросок с колен. Для Огузова это серебро стало второй международной наградой такого рода после Тюмени-2016.

Дарья Пичкалева (до 48 кг) прошла представительниц Монголии и Изралии, а в полуфинале оступилась на спортсменке из Австрии. В малом финале она нашла в себе силы справиться с монголкой Наранцецег Ганбаатар и положила в свою коллекцию почетную бронзу.

Трехкратная чемпионка России Анастасия Поликарпова (до 52 кг) уверенно шла к медали, но в полуфинале уступила медалистке Игр в Токио из Великобритании. Несмотря на это, награда ей все-таки досталась, ведь Поликарпова победила не кого-нибудь, а саму олимпийскую чемпионку из — косоварку Дистрию Красники.

В общем зачете после перед воскресенье предсказуемо лидирует Япония (3-1-3), следом идут Азербайджан (1-1-3), Россия (1-1-2), Великобритания (1-1-1) и Венгрия (1-0-0).

Прямые трансляции Большого шлема в Баку по дзюдо 2021 смотрите на телеканале «Матч! Боец».